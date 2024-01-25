Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 25.01
88,28
96,16
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Дело «крабового короля». С бизнесмена Олега Кана требуют 358 млрд руб.

Дело «крабового короля». С бизнесмена Олега Кана требуют 358 млрд руб.
Иллюстрация: Региональный фонд "Родные острова"

По версии следствия, бизнесмен в 2014–2019 гг. декларировал краба по одной цене, а поставлял за границу по значительно более высокой. Также его обвиняют в неуплате налогов и таможенных пошлин.

#СКАНДАЛ#СУДЫ#НОВОСТИ

Генпрокуратура намерена взыскать с «крабового короля» Олега Кана более 358 млрд руб., пишет «Коммерсант».

Издание отмечает, что в Арбитражный суд Приморского края поступило исковое заявление от Генпрокуратуры РФ о взыскании внушительной суммы с группы ответчиков, среди которых Федеральное агентство по рыболовству, несколько компаний Олега Кана, а также депутат Сахалинской области Дмитрий Пашов. Последний в 2022 г. был приговорен к 4,5 годам колонии за контрабанду живых крабов на сумму 2,6 млрд руб. и отбывает срок в колонии строгого режима. 

Предприниматель Олег Кан — создатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий, таких как «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и группа «Монерон». Вплоть до 2019 г. эти компании были крупнейшими добытчиками краба на Дальнем Востоке. Их суммарная выручка превышала 17 млрд руб. в 2019 г., а чистая прибыль составила 9,6 млрд руб.

Напомним, что в 2020 г. против Олега Кана возбудили ряд уголовных дел. В частности предпринимателю инкриминируется организация преступного сообщества, контрабанда в Японию, Китай и Южную Корею более 3 тыс. т живого краба, уклонение от уплаты таможенных платежей и налогов на сумму свыше 3,69 млрд руб. Бизнесмен находится в международном розыске.

По версии следствия, бизнесмен в 2014–2019 гг. декларировал краба по одной цене, а поставлял за границу по значительно более высокой. Кроме того, предприниматель использовал схему разделения единого крупного бизнеса и незаконно применял систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, чтобы уходить от уплаты налога на прибыль и НДС. Следствие считает, что на полученную прибыль Олег Кан приобретал недвижимость во Владивостоке, в том числе некоторые ТЦ. Сейчас это имущество арестовано. 

Также Кана обвиняют в организации убийства в 2010 г. предпринимателя Валерия Пхиденко, который также занимался рыбным промыслом.

Сам Олег Кан называет уголовные дела против него сфабрикованными, он утверждает, что с 2018 г. вышел из рыбного бизнеса и проживает за границей.

Ранее DK.RU рассказывал, что среди дальневосточных рыбопромышленников не осталось малых и средних предприятий, которые занимаются выловом рыбы и крабов, рынок стал монополизирован. Основными игроками считаются Русская рыбопромышленная компания (РРПК) , ГК «Норебо» и другие. Малые и средние предприятия не в состоянии участвовать в аукционах по распределению квот в обмен на инвестиции в строительство судов и заводов.

Автор: Екатерина Круглова
Самое читаемое
  • Как семья из Академического открыла пункты проката и взяла в аренду целый водоемКак семья из Академического открыла пункты проката и взяла в аренду целый водоем
  • Свердловская область оказалась в числе регионов с наибольшей убылью бизнесаСвердловская область оказалась в числе регионов с наибольшей убылью бизнеса
  • Друг Немцова, который идет на выборы президента-2024 г. Кто такой Борис Надеждин?Друг Немцова, который идет на выборы президента-2024 г. Кто такой Борис Надеждин?
  • РЖД выставила на продажу земли. На них, вероятно, построят многоэтажкиРЖД выставила на продажу земли. На них, вероятно, построят многоэтажки
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.