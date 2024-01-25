Дело «крабового короля». С бизнесмена Олега Кана требуют 358 млрд руб.

По версии следствия, бизнесмен в 2014–2019 гг. декларировал краба по одной цене, а поставлял за границу по значительно более высокой. Также его обвиняют в неуплате налогов и таможенных пошлин.

Генпрокуратура намерена взыскать с «крабового короля» Олега Кана более 358 млрд руб., пишет «Коммерсант».

Издание отмечает, что в Арбитражный суд Приморского края поступило исковое заявление от Генпрокуратуры РФ о взыскании внушительной суммы с группы ответчиков, среди которых Федеральное агентство по рыболовству, несколько компаний Олега Кана, а также депутат Сахалинской области Дмитрий Пашов. Последний в 2022 г. был приговорен к 4,5 годам колонии за контрабанду живых крабов на сумму 2,6 млрд руб. и отбывает срок в колонии строгого режима.

Предприниматель Олег Кан — создатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий, таких как «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и группа «Монерон». Вплоть до 2019 г. эти компании были крупнейшими добытчиками краба на Дальнем Востоке. Их суммарная выручка превышала 17 млрд руб. в 2019 г., а чистая прибыль составила 9,6 млрд руб.

Напомним, что в 2020 г. против Олега Кана возбудили ряд уголовных дел. В частности предпринимателю инкриминируется организация преступного сообщества, контрабанда в Японию, Китай и Южную Корею более 3 тыс. т живого краба, уклонение от уплаты таможенных платежей и налогов на сумму свыше 3,69 млрд руб. Бизнесмен находится в международном розыске.

По версии следствия, бизнесмен в 2014–2019 гг. декларировал краба по одной цене, а поставлял за границу по значительно более высокой. Кроме того, предприниматель использовал схему разделения единого крупного бизнеса и незаконно применял систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, чтобы уходить от уплаты налога на прибыль и НДС. Следствие считает, что на полученную прибыль Олег Кан приобретал недвижимость во Владивостоке, в том числе некоторые ТЦ. Сейчас это имущество арестовано.

Также Кана обвиняют в организации убийства в 2010 г. предпринимателя Валерия Пхиденко, который также занимался рыбным промыслом.

Сам Олег Кан называет уголовные дела против него сфабрикованными, он утверждает, что с 2018 г. вышел из рыбного бизнеса и проживает за границей.

Ранее DK.RU рассказывал, что среди дальневосточных рыбопромышленников не осталось малых и средних предприятий, которые занимаются выловом рыбы и крабов, рынок стал монополизирован. Основными игроками считаются Русская рыбопромышленная компания (РРПК) , ГК «Норебо» и другие. Малые и средние предприятия не в состоянии участвовать в аукционах по распределению квот в обмен на инвестиции в строительство судов и заводов.