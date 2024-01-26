Банк Уралсиб расширил возможности вклада «Комфорт»

Банк Уралсиб добавил новый срок размещения вклада «Комфорт» — 367 дней, а также новую минимальную сумму вклада (неснижаемый остаток) для владельцев пакета услуг «Premium» — 10 млн руб.

Доходность по вкладам вида «Комфорт» теперь составляет 8,30-13,35% годовых с учетом капитализации процентов — в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Максимальная ставка 13,35% годовых с учетом капитализации процентов доступна клиентам - владельцам пакета услуг «Private».

Минимальная сумма открытия вклада зависит от пакета услуг: для владельцев пакета Premium Light — 1 млн руб., Premium и Private — 2 млн руб. Срок размещения вклада — 91, 181 и 367 дней. По вкладу предусмотрена возможность совершения расходных операций, при этом остаток денежных средств во вкладе после совершения любой расходной операции должен составлять не менее установленной суммы неснижаемого остатка.

При размещении вклада от 2 млн руб. пакет услуг «Premium» на весь срок действия вклада будет бесплатным (подробнее о пакете услуг «Premium»). Условие бесплатного обслуживания пакета услуг «Private» — размещение в Банке Уралсиб средств на сумму 40 млн руб. и более (подробнее о преимуществах обслуживания в Уралсиб Private Banking).

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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О БАНКЕ

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 января 2024 г. насчитывает 217 точек продаж, 1351 банкомат и 279 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.