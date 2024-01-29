В уральской столице появился полноприводный рамный пикап — настоящая рабочая лошадка

В «Автобан-Север Екатеринбург» поступили обновленные пикапы JAC T8. Это полноприводный пикап с двухлитровым бензиновым мотором с турбонаддувом и шестиступенчатой механической коробкой передач.

В основе пикапа — рама лестничного типа. Передняя подвеска — независимая пружинная, задняя — зависимая ресорсная. Кузов имеет ударопрочное покрытие.

Несмотря на то, что дизайн интерьера заимствован у JAC T6, T8 все же имеет заметные преимущества, такие как бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, система курсовой устойчивости, помощник при старте движения на подъеме и предупреждение о выезде за пределы движения.

Пикап обладает превосходной грузоподъемностью — 900 кг, а также исключительной проходимостью. Помимо этого, JAC T8 может похвастаться комфортабельным салоном с обивкой из экокожи и современной мультимедиа с USB и Bluetooth.

Только до конца февраля JAC T8 можно приобрести по специальной цене от 2,9 млн руб., предложение действительно в «Автобан-Север».

Официальный дилер JAC «Автобан-Север»:

г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, 9.

Тел.: +7 (343) 238-10-10

www.jac-avtoban.ru

1. Официальный дилер JAC «Автобан-Север-МБ»: ООО «Автобан-Север-МБ»:» (юридический адрес: 620091, г. Екатеринбург, ул. Бабушкина,9; фактический адрес: 620091 , г. Екатеринбург, ул. Бабушкина,9; ОГРН 1146686017983, ИНН 6686057190).

2. Указана минимальная стоимость автомобиля при приобретении автомобиля в кредит и участия в программе трейд-ин, условия кредитования рассчитываются индивидуально. Подробную информацию по условиям приобретения нового автомобиля JAC уточняйте в ООО «Автобан-Север-МБ» по телефону +7 (343) 238-10-10.

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