Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 лучших кредитных карт 2023 года
Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 итогового рейтинга лучших кредитных карт в России за 2023 год.
В ходе исследования эксперты портала Выберу.ру суммировали текущие рейтинговые баллы по каждому из продуктов и критерии, отражающие все накопленные за год рейтинговые позиции банков. При составлении итогового рейтинга проводилось комплексное ранжирование по следующим основным параметрам: проценты по кредиту, величина льготного периода, диапазон ставок кредитования, лимит суммы задолженности, стоимость выпуска и обслуживания карты, размер кешбэка в программе лояльности и у партнеров, лимиты на переводы и условия снятия наличных средств, а также ряд других критериев. В итоговый рейтинг попали 20 наиболее выгодных для заемщиков предложений крупнейших российских банков из Топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 01.11.2023 г.).
Более подробно о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KRXVZ