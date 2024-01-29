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Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 лучших кредитных карт 2023 года

Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 лучших кредитных карт 2023 года
Иллюстрация: cdn.uralsib.ru

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 итогового рейтинга лучших кредитных карт в России за 2023 год.

#НОВОСТИ

В ходе исследования эксперты портала Выберу.ру  суммировали текущие рейтинговые баллы по каждому из продуктов и критерии, отражающие все накопленные за год рейтинговые позиции банков. При составлении итогового рейтинга проводилось комплексное ранжирование по следующим основным параметрам: проценты по кредиту, величина льготного периода, диапазон ставок кредитования, лимит суммы задолженности, стоимость выпуска и обслуживания карты, размер кешбэка в программе лояльности и у партнеров, лимиты на переводы и условия снятия наличных средств, а также ряд других критериев. В итоговый рейтинг попали 20 наиболее выгодных для заемщиков предложений крупнейших российских банков из Топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 01.11.2023 г.).
 
Более подробно о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
 

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О БАНКЕ

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 января 2024 г. насчитывает 217 точек продаж, 1351 банкомат и 279 платежных терминала.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 гhttps://www.uralsib.ru/  ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KRXVZ

 

Автор: Мария Смирнова
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