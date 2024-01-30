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Ставка на доступность: «УГМК-Застройщик» и Сбербанк сохраняют условия льготной ипотеки

Ставка на доступность: «УГМК-Застройщик» и Сбербанк сохраняют условия льготной ипотеки
Иллюстрация: «УГМК-Застройщик»

«УГМК-Застройщик» принял решение об участии в субсидировании льготной ипотеки и заключил соответствующее соглашение со своим стратегическим партнером Сбером.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Документ подписали председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Решение связано с изменениями на рынке ипотечного кредитования, которые произошли в начале 2024 г. Рост ключевой ставки, ставки по базовым ипотечным программам, пересмотр требований по первоначальному взносу — все это стало основанием для ведения переговоров девелоперов с банками и выстраивания новой финансовой модели с целью сохранения доступности жилья на прежних условиях.

Ставка на доступность: «УГМК-Застройщик» и Сбербанк сохраняют условия льготной ипотеки 1

Остается большое количество людей, заинтересованных в улучшении своих жилищных условий, — отмечает генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. — Заключенное со Сбербанком соглашение позволит сохранить льготные ставки по ипотеке для будущих резидентов. Теперь девелопер берет на себя обязательства компенсировать часть расходов. Мы стремимся, чтобы жилье было не только максимально комфортным, но и доступным.

— «УГМК-Застройщик» — один из ключевых девелоперов региона, благодаря которому в столице Урала строятся современные и комфортные дома, — резюмирует председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов. — Сбер всегда поддерживал масштабные проекты застройщика, потому что они стимулируют экономику Свердловской области, развивают, меняют Екатеринбург и улучшают уровень жизни горожан. Подписание этого соглашения позволит покупателям приобретать квартиры в жилых комплексах «УГМК-Застройщик» на прежних выгодных условиях и окажет благоприятное влияние на строительную отрасль региона.

Реклама. ООО «СЗ «УГМК-Застройщик» ИНН 6606019057 erid: LjN8KFpMV

Автор: Александра Клименко
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