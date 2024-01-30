Банк Уралсиб вошел в Топ-3 самых выгодных автокредитов без первоначального взноса и каско
Программа «Автомобиль с пробегом» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга наиболее выгодных программ кредитования по данным официальных сайтов банков на 24 января 2024 г.
Предложения в рейтинге, подготовленного порталом Банки.ру, ранжированы по размеру процентной ставки, которую банки предлагают по кредиту со следующими параметрами: сумма кредита — 2,2 млн руб., срок кредитования – 7 лет, предоставление автомобиля в залог, отказ от страхования каско, личного страхования и иных дополнительных услуг, подача заявки онлайн (при наличии такой возможности), прозрачность условий кредитования. В исследовании эксперты рассматривали только условия, действующие для клиентов с открытого рынка, и не брали в расчет льготные условия для определенных групп заемщиков. Рейтинг составлен по данным официальных сайтов банков на 24.01.2024 г.
Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования, входит в Топ-10 российских банков по объему выдач автокредитов и размеру автокредитного портфеля по итогам 2022 г. (Банки.ру). По итогам 2023 г. банк увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по сравнению с 2022 г. — с 29,3 до 33,8 млрд руб.. Портфель автокредитов банка по итогам 2023 г. вырос в 1,3 раза — с 28,6 до 37,6 млрд руб.
Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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