Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса на 25% в 2023 году
Банк Уралсиб подвел результаты работы по направлению малого бизнеса по итогам 2023 года.
Объемы кредитования малого бизнеса Банком Уралсиб в 2023 г. выросли более, чем на 25% по сравнению с 2022 г. — до 14,3 млрд руб., кредитный портфель увеличился более чем на 19% — до 14,8 млрд руб.
Выдачи гарантий за 2023 г. выросли на 23% к показателям предыдущего года — до 47,1 млрд руб., гарантийный портфель увеличился на 28% — до 45,9 млрд руб. Рост депозитного портфеля клиентов малого бизнеса составил 23% — до 35,2 млрд руб.
Банк в 2023 г. продолжил развивать линейку продуктов для малого бизнеса, совершенствуя цифровые сервисы и каналы для данного сегмента. В 2023 г. была расширена линейка кредитно-гарантийных продуктов: запущены авансовые овердрафты для новых клиентов банка, кредитные продукты с зонтичным поручительством Корпорации МСП, возобновлены продажи скорринговых и упрощенных продуктов.
Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2022 года (по данным «Эксперт РА»).
Подробно о продуктах и услугах Банка Уралсиб для малого бизнеса можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.
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