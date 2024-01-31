Почти 30 млн человек. Число частных инвесторов на Мосбирже достигло рекордного уровня

Если в 2021 г. на рынке акций на частных инвесторов приходилось 40% оборота, то в 2023 г. — уже 80%. При этом число активных инвесторов, которые совершают сделку хотя бы раз в год, выросло до 7,6 млн.

2023 г. стал рекордным по притоку средств физлиц в инвестиции, пишет «Коммерсант». Управляющий директор Московской биржи Владимир Крекотень рассказал изданию, что с 2019 по 2023 гг. количество инвесторов на рынке стабильно росло. По его данным, с 2019 г. число клиентов-физлиц выросло с 3,9 млн до 29,7 млн, а число их счетов — с 6,1 до 52,4 млн.

Кроме того, с 0,4 млн до 3,6 млн выросло число клиентов-физлиц, кто совершает хотя бы одну сделку в течение месяца, и с 0,9 млн до 7,6 млн — кто совершает сделку в течение года. И это новый рекорд, — сказал Крекотень.

Управляющий директор Мосбиржи отметил, что структурная перестройка экономики невозможна без притока новых денег, и этот приток сейчас во многом начинают обеспечивать физические лица.

По всем сегментам рынка существенное увеличение доли физических лиц в оборотах. Понятно, что это связано с уходом международных институциональных инвесторов, с теми изменениями конъюнктуры рынка, которые происходили. Тем не менее российский «физик», российский частный клиент стал королем этого рынка и задает определенные тренды,— добавил глава Мосбиржи

Крекотень также рассказал, что, если в 2021 г. на рынке акций на частных инвесторов приходилось 40% оборота, то в 2023 г. — уже 80%. На рынке облигаций доля выросла с 10% до 16%, а на срочном рынке — с 43% до 65%.

Региональный директор инвестиционной компании General Invest в Екатеринбурге Владимир Бобряшов ранее рассказывал DK.RU, что количество открытых счетов инвесторов на бирже находится на максимально высоком уровне. «Никогда в истории на российском рынке не было столько частных инвесторов», — говорил эксперт.