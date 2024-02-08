Деньги любят счет: у большинства сверхбогатых россиян естественно-научное образование

СПБ удвоила свою популярность в 2023 г., Екатеринбург назвали раем для малого бизнеса, ЦИК открыл сумму на счетах Владимира Путина, а калькулятор ответил, был ли миллиардером сказочный князь Гвидон.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в банковской сфере Уральского региона — Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР) — представляет дайджест финансовых новостей. Цифры, исследования, законотворчество, инициативы и интересные факты — по одной ссылке.

Показатели СБП в 2023 г. удвоились

За 2023 г. через Систему быстрых платежей (СБП) было совершено свыше 7 млрд операций на общую сумму 31 трлн руб., треть из них пришлась на четвертый квартал. По сравнению с предыдущим годом показатели выросли более чем в два раза. Об этом говорят данные Банка России.

Общая сумма покупок товаров и услуг физлицами через СБП составила 3 трлн руб., значимым стимулом для роста популярности системы стал запуск программы лояльности с выплатами кешбэка.

Покупки проходили через СБП в 4,5 раза чаще, чем в 2023 г. Дополнительным преимуществом для них стало приложение СБПэй, которое позволяет платить смартфоном любой марки с функцией NFC в одно касание. Удобство сервиса быстрых платежей оценили не только потребители, но и бизнес. За счет привлекательных тарифов предприниматели существенно снижают свои издержки. В 2023 г. компании активно подключались к СБП, их общее количество достигло 1,5 млн организаций. Это почти в три раза больше, чем годом ранее, — отметила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Идея самозапрета на выдачу кредитов набирает популярность

Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов поддерживают 74% россиян, таковы результаты опроса сервиса SuperJob, опубликованные 31 января 2024 г. Подобный финансовый механизм поможет обезопасить россиян в ситуациях, когда мошенники пытаются оформить кредит или заем на его имя.

«За» чаще всего высказываются те, кто зарабатывает от 100 тыс. руб. в месяц (80%). Против высказались только 6%: «Попытка переложить ответственность за финансовую безопасность с государства и финансовых организаций на граждан».

За два года обсуждения законопроекта число россиян, одобряющих введение самозапрета на выдачу кредита, возросло с 64% до 74%.

Установить самозапрет на выдачу кредита хотят 45% россиян. Причем чаще других говорили о готовности респонденты старше 45 лет (51%) и россияне, не пользовавшиеся кредитами за последние полгода (48%).

Согласно доработанной версии законопроекта, самозапрет можно будет установить не только на сайте Госуслуг, но и в МФЦ, и банках. С момента проведения аналогичного исследования в 2023 г. количество россиян, планирующих оформить самозапрет на выдачу кредитов, выросло с 28% до 45%.

Коллекторов банков возьмут под контроль приставы

Банки и микрофинансовые организации (МФО), имеющие подразделения по работе с должниками, обязали зарегистрироваться в специальном реестре службы судебных приставов (ФССП). На них будут распространяться те же требования, что и на профессиональные коллекторские агентства. В том числе при звонках коллекторы должны записывать все разговоры с должником.

Кроме того, вводится понятие «автоматизированный интеллектуальный агент». К ним относятся автоинформаторы и роботы, способные распознавать речь человека и отвечать на нее. Теперь на роботов-коллекторов будут распространяться те же требования, что и на обычных людей. В первую очередь это касается времени прозвона — с 1 февраля 2024 г. запрещены любые контакты с должником с 22:00 до 8:00 часов в рабочие дни и с 20:00 до 9:00 по местному времени в выходные или праздничные дни.

Малому бизнесу хорошо в Екатеринбурге

В 2023 г. Екатеринбург стал лидером среди мегаполисов с населением более миллиона человек, в нем на 1 тыс. жителей приходится 78 предприятий малого и среднего бизнеса. Это почти вдвое выше среднероссийского показателя в 43 предприятия на 1 тыс. жителей. В отчете Аналитического центра МУФ на основе данных Единого реестра субъектов МСП указывается, что «Екатеринбург является лидером по условиям для развития МСП среди миллионников». Выражается это, в частности, в выделении финансирования на гранты, а также поручительстве городских властей по кредитам для малых предпринимателей.

На втором месте в зачете мегаполисов идет Новосибирск с показателем 67 субъектов МСП на 1 тыс. жителей, на третьем — Казань (62).

Основу современной экономики создают именно малые и средние предприятия. Екатеринбуржцы пользуются их услугами ежедневно. Это и торговля, и общепит, бытовые услуги, IT, креативный бизнес. У нас насчитывается более 123 тыс. субъектов МСП и 114 тыс. самозанятых. Все они — активные и талантливые люди, которые не боятся брать на себя риск и ответственность, — написал в своем телеграм-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Региональный марафон ФИНФИН-2024

VII конференция по финансовой грамотности и финансовой доступности ФИНФИН — ежегодная всероссийская площадка для открытого диалога между представителями финансовых институтов, государственных органов и экспертного сообщества по вопросам содействия распространению программ повышения финансовой грамотности в целях роста благосостояния россиян.

Цели ФИНФИН 2024 — вовлечение в систему повышения финансовой грамотности всех участников финансового рынка. Региональный марафон состоялся в течение одного дня поочередно в семи городах страны: Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Рязани, Краснодаре и Калининграде.

Темой дискуссии в Екатеринбурге были «Материалы по финансовой грамотности: интеллектуальная собственность + инструмент для лояльности клиентов. Будем делиться?». В рамках марафона выступил президент Уральского банка реконструкции и развития Алексей Долгов. В ходе обсуждений участники рынка поделились лучшими практиками в сфере финансового просвещения, обсудили актуальные вопросы консолидации усилий в этом направлении.

Запись марафона общедоступна для просмотра.

ВШЭ выделила общие черты богатейших россиян из списка Forbes

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) составили типичный портрет сверхбогатого россиянина, выяснив, какие характеристики объединяют миллиардеров из списка Forbes. Исследование построено на анализе биографических данных о 379 россиянах, которые хотя бы раз попадали в ренкинг Forbes (Россия) в период с 2004 по 2021 гг. Изначально список представлял собой топ-100, с 2011 г. в него включают 200 бизнесменов.

Чаще всего миллиардеры — выходцы из высокообразованных семей. Отцы и матери сверхбогатых чаще всего были трудоустроены в науке, образовании, культуре, а также промышленности или ТЭК, в других отраслях они были представлены реже. Авторы пишут, что детство большинства в группе пришлось на советские годы — среди родителей превалируют работники государственных предприятий и учреждений бюджетной сферы, а отцы нередко работали и во властных структурах. Наличие высшего образования у 90% представителей группы, четверть из них получили второе образование или ученую степень. Доминируют в группе сверхбогатых те, кто получил естественно-научное, а не гуманитарное образование, большинство учились в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Для своих детей миллиардеры чаще всего выбирали зарубежное образование: в 2021 г. за границей учились дети 69% представителей списка Forbes, в 2011 г. — 64%.

Среди отраслей, где участникам списка Forbes удалось заработать состояние, по оценке экспертов ВШЭ, лидируют топливно-энергетический комплекс, финансы и промышленность, в последние годы в рейтинг стали попадать владельцы компаний из сферы интернет-торговли, связи и IT-технологий. К примеру, в 2004 г. торговлю представляли 3% богатейшей сотни россиян, в 2021 г. — 6%. Сверхбогатых IT-бизнесменов в 2004 г. было 6,1%, в 2021 г. — 9%.

В 2011 г. среднее значение состояний бизнесменов составляло $2,5 млрд, но состоянием до $2 млрд обладали 75% представителей списка. В 2021-м среднее значение увеличилось до $3,3 млрд, а доля менее богатых сократилась до 64%, и число миллиардеров следующей ступени (с состоянием до $5 млрд) выросло, хотя тех, кто обладает десятками миллиардов, по-прежнему единицы. В списке Forbes 2023 г. неравенство в доходах его представителей сохранилось: среди 110 долларовых миллиардеров лишь 14 человек обладают состоянием больше $10 млрд, а у половины оно меньше $2,5 млрд.

Группа сверхбогатых россиян медленно обновляется. В последнее десятилетие более чем 90% бизнесменов, присутствующих в рейтинге, были в нем и в предыдущем году. Среди тех, кто входил в список в 2021 г., 60,5% присутствовали в нем и в 2011 г. Если сравнить данные первой сотни миллиардеров, то от общего списка 2021 г. 37% присутствовали в нем в 2004 г. Анализ показал, что группа в целом «стареет»: в 2011 г. средний возраст ее представителей составлял 50 лет, к 2021 г. — 58 лет. В последние годы в рейтинг миллиардеров чаще стали входить женщины. В 2011 г. в списке 200 богатейших бизнесменов была одна женщина (0,5% группы), в 2021 г. их стало семь (3,5% группы). За весь период в списки Forbes входили девять женщин, а одна из них (Елена Батурина) держалась в рейтинге с 2004 г.

Авторы отмечают, что сверхбогатые россияне, которые относятся к категории UHNW (от англ. Ultra High Net Worth population, население со сверхвысоким чистым доходом), остаются «слабо изученной» группой.

Отметим, что, согласно исследованию BRICS Wealth Report, на 24% с 2013 по 2023 гг. сократилось число россиян, владеющих ликвидными активами на сумму не меньше $1 млн. В числе активов учитывались акции торгуемых на бирже компаний, наличные деньги, а также активы в сфере недвижимости, свободные от долгов.

В России насчитывается 68,4 тыс. миллионеров. По этому показателю страна занимает пятое место среди государств БРИКС. Кроме того, аналитики насчитали в России 43 миллиардера, больше их только в Китае (305 миллиардеров) и Индии (120). Москва заняла восьмую строчку в топ-10 городов БРИКС с наибольшим числом миллионеров (30,3 тыс. человек, в т.ч. 23 миллиардера).

ЦИК перед выборами раскрыл доходы Путина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала доходы четырех зарегистрированных кандидатов в президенты России.

Владислав Даванков («Новые люди») за последние шесть лет заработал 76,9 млн руб., Николай Харитонов (КПРФ) — 36,2 млн руб., а Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 35,9 млн руб.

Президент РФ Владимир Путин заработал 67,6 млн руб., источниками дохода стали зарплата, доходы от вкладов и ценных бумаг, пенсия и военная пенсия, продажа имущества. Всего у главы государства открыты десять счетов в банках на общую сумму около 54,4 млн руб., в его собственности находятся квартира в Санкт-Петербурге и гараж, две «Волги» 1960 и 1965 гг. выпуска, «Нива» 2009 г. и прицеп «Скиф».

Что дарить и как экономить в «февромарте»

По данным ВЦИОМ с 2019 до 2023 гг. изменились ожидания мужчин относительно подарков на День защитника Отечества. Если в 2019 г. самым желанным подарком на 23 февраля была туристическая поездка (22%), то в 2023 г. — внимание от близких (33%), четыре года назад его рассчитывали получить только 6%. Выросла за четыре года и потребность во внимании со стороны государства — 11% ( 2% в 2019 г.).

Впрочем, нематериальными знаками внимания дело не ограничивается. У особо взыскательных мужчин запросы посерьезнее: 14% хотели бы получить на 23 февраля недвижимость (квартиру/дом). Остались и те, кто рассчитывает на туристическую путевку (10%; 22% в 2019 г.) и автомобиль (9%; 17% в 2019 г.). В числе ранее незаявленных подарков — инструменты (8%; 0% в 2019 г.) и предметы для рыбалки (7%; 1% в 2019 г.). Примерно столько же назвали деньги (7%). Ничего не хотят получить в подарок 14% мужчин.

Уральский банк реконструкции и развития проводит акцию «Праздничный кешбэк» для предпринимателей на период предстоящих праздников. Предложение действует с 1 февраля по 10 марта 2024 г. при оплате бизнес-картой УБРиР самых актуальных категорий «февромарта»: кафе, рестораны; цветочные, книжные и канцелярские магазины; магазины косметики, подарков и сувениров, спорттоваров, кожаных изделий и дорожных принадлежностей.

К 23 февраля и 8 марта принято создавать праздничную атмосферу в коллективах и обмениваться подарками. Это важная часть традиций и бизнес-этикета. Мы ввели «праздничный кешбэк» именно на те категории, которые широко востребованы в этот период. Поздравляйте партнеров и сотрудников вместе с УБРиР и получите 10% кешбэка от покупок по нашей бизнес-карте, — отметил директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Альберт Сынгизов.

Был ли миллиардером Князь Гвидон из «Сказки о царе Салтане»?

Выясняем математически, исходя из условий, которые описал Александр Пушкин. Банк «Санкт-Петербург» предложил формулу расчета результатов труда волшебной белки.

Предположим, что «ель растет перед дворцом» — это кедровая сосна. Дерево дает 1000-1500 шишек в год, в каждой шишке от 30 до 150 семян, в среднем — 100 штук. Кедровая семечка маленькая, весит 0,5 грамма, из них ядро – 200-250 мг или 1-1,25 карат. Столько же весит и скорлупа.

«Ядра — чистый изумруд», а «все скорлупки золотые». Изумруд — драгоценный камень. Его цена зависит от множества факторов, но «чистый изумруд» говорит, что камни высшего качества. В феврале 2024 г. такие стоят около 550 тыс. руб. за карат. «Скорлупки золотые», будем считать 999 пробы, по курсу ЦБ РФ на сегодня ~ 5450 руб. за грамм.

А теперь считаем: 1200 шишек*100 семечек*1(вес кедрового ядра в каратах) = 120 000 карат по цене 550 тыс. руб. плюс, ¼ грамма золота из скорлупы или 30 кг золота по цене 5450 руб. за грамм.

Получаем 66 млрд руб. за камни и 163,5 млн руб. за золотые скорлупки в год. В неволе белки живут до 12 лет, но неизвестно, в каком возрасте белка попала к Гвидону. Если считать, что уже взрослой, то за 10 лет при сегодняшних ценах белка принесла бы в княжескую казну порядка 661,635 млрд руб. Вывод: Гвидон был очень состоятельным человеком.

Цифры недели

22% российских предпринимателей в 2023 г. страдали от одиночества, т.к. бизнес мешает их личной жизни, таковы данные опроса образовательной программы «Стартап Академии» Школы управления Сколково. Кроме того, 26% пожаловались на ухудшение здоровья на фоне постоянного стресса.

150 тыс. руб. с 2024 г. составляет социальный вычет на собственное обучение, медицинские услуги, покупку лекарств, фитнес-услуги, а также на расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного страхования. Получить социальные вычеты по новым значениям можно в течение 2024 г. у работодателя или в 2025 г.при подаче декларации 3-НДФЛ за 2024 г.

1,6 млн руб. может составить максимальный штраф для банка за некорректное отображение данных о полной стоимости кредита в рекламе банковских продуктов, сообщают «Известия».

13,55 млн руб. призовых, полученных по итогам выступлений на официальных стартах под эгидой Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Международного союза конькобежцев (ISU), начиная с 21 декабря 2021 г., должна вернуть дисквалифицированная за применение допинга российская фигуристка Камила Валиева.

18 млн руб. из областного бюджета на развитие туристской инфраструктуры в 2024 г. получат муниципалитеты Свердловской области. Субсидия будет распределена между городскими округами Среднеуральск, Богданович и Дегтярск, Кировградским и Каменск-Уральским городскими округами, а также Нижним Тагилом.

120 дней — беспроцентный период кредитной карты My Freedom Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

318,8 млрд руб. составила по данным Минфина России сумма поступлений доходов в федеральный бюджет от налога на сверхприбыль крупных компаний.

420 млрд руб. — общая сумма кредитов, выданных по государственной программе ипотеки для IT-специалистов (на 1 февраля 2024 г.).

1,224 трлн руб. составили доходы российских легальных букмекеров от ставок на спорт в 2023 г. по данным Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ). Отчисления букмекеров на развитие спорта в 2023 г. стали рекордными, их сумма достигла 19,1 млрд руб.

$1,4 млрд заработал Джон Рокфеллер, а мечтал заработать $100 тыс. Не все мечты сбываются.

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