«Пока мы не ходим по тротуарам из светодиодных экранов — отрасли есть куда развиваться»

Выставка-форум «Россия» — масштабная проекция целой страны. Оформление выставочных стендов двух регионов (Брянской и Иркутской областей) было доверено компании из Екатеринбурга Sky Digital.

Главные достижения страны собраны на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в 131 экспозицию, в которых представлены все 89 субъектов Российской Федерации, крупнейшие корпорации, федеральные структуры, общественные организации. Оформление выставочных стендов двух регионов (Брянской и Иркутской областей) было доверено компании из Екатеринбурга Sky Digital. Чтобы узнать о передовых технологических разработках, прорывных открытиях, главных победах России в промышленности, культуре и спорте, за три месяца выставку посетило 6 млн чел.

О развитии технологий широформатных видеоповерхностей, о расширении областей применения светодиодных экранов, о возведении демонстрации в ранг искусства и перспективах рынка в интервью DK.RU рассказали директор компании Sky Digital Александр Алавацкий и соучредитель компании Sky Digital Константин Чистяков.

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Красивая картинка

Привлечь внимание современного человека непросто. На помощь приходят светодиодные LED экраны и медиафасады, которые подают информацию оригинально, динамично, ярко и обеспечивают охват тысяч людей.

Константин, компания Sky Digital была создана в 2018 г. Почему выбор пал на эту сферу деятельности?

— Мы, по сути, этим же и занимались, только работали в другой компании, с другими технологиями и с другим масштабом. Александр занимался проектами со светодиодными экранами, я был специалистом по кинотеатральному оборудованию. На тот момент мы имели за плечами полностью достаточное количество крупных реализованных проектов, каждый в своей сфере. Работали вместе, реализовывали крупные проекты, ходили в один спортзал. Там и родились дружеские отношения и обсуждение совместного бизнеса. Постепенно поняли, что мы переросли компанию пять лет, за проведенные в ней, нам стало тесно, неинтересно, и мы решили создать свою. Весь бизнес такой — получил опыт, пошел дальше.

Людям нравится видеть красивые картинки, а сегодня светодиодные экраны не имеют альтернативы ни по размеру изображения, ни по его яркости. Поэтому рынок бурно развивается.

Еще важный момент, что за последние годы хорошие экраны стали доступными для массового сегмента. Технологии скакнули так, что сегодня мы можем из модулей, или, как мы их называем, «кабинетов», составить демонстрационную поверхность любого размера и конфигурации со сверхчетким изображением за счет значительного уменьшения размера пикселей и расстояния между ними на экране. 10 лет назад подобное качество и, соответственно, цены на такие экраны были чем-то запредельным, а сейчас кинотеатры стали использовать не проекторы и полотно, а именно светодиодные экраны.

К тому же, в отличие от классического кинозала, где необходимо затемнение, экран может работать в любых условиях, и в помещении, и на улице. Одним из первых наших мощных проектов был как раз уличный кинотеатр Full HD в Казахстане, в городе Караганда. Экран под открытым небом размером с пятиэтажный дом на четыре подъезда. Прошло уже несколько лет, и он по-прежнему является самым большим уличным кинотеатром на базе светодиодного экрана, сделанным в СНГ. Даже в самый яркий день картинка сочная и отлично видна, сеансы проводятся независимо от того, дождь на улице, снег или солнце, день или вечер, люди приезжают на машинах и смотрят.

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Помните первый заказ, первых клиентов?

— Первый проект появился через две недели после создания ООО. Мы только сайт свой сделали, ни о какой раскрутке или узнавании еще не было речи. Но все дорожки были протоптаны, меня лично многие в этой сфере знали, я в свое время оборудовал порядка 50 кинозалов по всей России. Один хороший человек посоветовал меня другому хорошему человеку, дал мой личный номер телефона, раздался звонок, и мы в Москве полностью оснастили два кинозала. Это был отличный для нас старт, который дал веру в будущее компании.

Александр, а как сейчас клиенты вас находят?

— По старинке, через сарафанное радио. Кто-то где-то сам увидел наши работы, понравилось, расспросили и так про нас узнали, или возникла необходимость, по знакомым поспрашивали — нас посоветовали. Мы пробовали платную рекламу, но она нам не принесла никаких результатов. Мы просто тратили куда-то и зачем-то деньги, нам звонили больше, а покупали столько же и по-прежнему те, кто пришел не после рекламы, а после рекомендации.

Какой регион или город является основным покупателем?

— Москва. Там огромный рынок сбыта, но Москва очень притязательна к тому, что им предлагают. Это не то что где-то на периферии, хоть что поставь, светится, моргает — и люди радуются. В Москве предъявляется большой ценз к оборудованию, они присматриваются, выискивают малейшие щелочки и недочеты, они крайне избирательны. Услуги нашей компании востребованы, в последние два года мы подошли к тому, что работаем над сложными проектами, которые можем реализовывать в сжатые сроки, а наши экраны, соотношение цена-качество удовлетворяют взыскательный спрос.

От чертежа до монтажа

В портфолио Sky Digital — реализованные проекты для «Роскосмоса», РЖД, «Газпрома», «Аэронавигации Урала», Правительства Москвы, «Балета Аллы Духовой», Омского ТЮЗа, Московского океанариума, и многие другие.

Александр, что вы вкладываете в понятие «ваши экраны»?

— У нас есть более 40 поставщиков, у которых мы закупаем модули, провода, видеопроцессоры, приемники, диоды, платы, чипы, серверы, все необходимое комплектующие и привозим в Россию. В Москве мы собираем «кабинеты» под определенные формы, размеры и требования, потом упаковываем, транспортируем и на месте монтируем. С поставками проблем нет, пока на границе с Китаем все хорошо, это оборудование не подлежит обязательной сертификации.

Партнеры-поставщики у нас проверены годами. За 10 лет работы мы сотрудничали с огромным количеством китайских фабрик и заводов, отсеивали производителей по качеству, срокам, стоимости, их готовности к выполнению нестандартных запросов. По этим параметрам у нас все отрегулировано, это позволяет быть конкурентоспособными и предлагать качественный продукт, который мы и называем «наши экраны». Также тщательно происходит подбор партнеров в России, мы работаем с проверенными и надежными транспортными компаниями.

За счет этого удается держать конкурентоспособные цены?

— Мы не гонимся за дешевизной и не допускаем использования некачественных комплектующих. Например, самое важное во всех электрических вопросах, как бы внешне ни выглядело круто, — это блоки питания, то, с чего начинается весь путь картинки к зрителю. А надежные блоки питания не могут стоить дешево. Можно в плохой экран поставить хорошие блоки питания, можно в хороший экран поставить плохие блоки питания, но доброго из этого ничего не получится. Стоимость складывается из качества комплектующих, нет решений дешевых, но хороших. И, естественно, мы не будем себе в минус работать. Да, есть на рынке экраны, которые стоят дешевле, но они не сравнимы с нашими по качеству изображения, и показать заказчику разницу легко.

Почему ваша компания больше получает заказов в Москве, а не в Екатеринбурге?

— Не знаю, почему так сложилось, но это продолжается годами. Местные компании работают в Москве, а московские — в Екатеринбурге. Парадокс, местные не хотят с местными сотрудничать, хотя наш опыт и компетенция позволяют решать самые сложные задачи. Но местные заказчики у нас есть, мы работаем с несколькими компаниями, которые ставят экраны в помещениях. Уличные экраны, которые у всех на виду, принадлежат в основном крупным московским операторам. Наши же экраны висят во многих дворцах культуры Свердловской и Тюменской областей. Недавно наш экран появился в отреставрированном музее-депо Свердловской железной дороги.

Константин, Свердловская область вкладывается в крупные выставочные проекты. Вы готовы становиться поставщиками, если можно так сказать, «императорского двора»?

— После международной выставки-форума «Россия-2023» на ВДНХ мы уже ими стали, потому что круче ВДНХ у нас в стране разве что Государственный Кремлевский Дворец.

Расскажите об этом подробнее.

— На данный момент это наша профессиональная вершина, то, чем мы по-настоящему гордимся. На выставке ВДНХ «Россия-2023» мы получили заказ на два региональных павильона — Брянской области и Иркутской области.

Расскажу про Иркутск. Началось с того, что нам показали дизайн-проект и спросили: «А вы вообще сможете такое изготовить?», мы подумали и ответили утвердительно. Когда дизайнеры рисуют, они не думают, как это воплотить. Они что-то увидели, что-то нафантазировали, а потом начинают придумывать и искать решения инженеры и технические работники. Проект состоял из огромной разборной металлоконструкции сложной формы, которую мы разработали и изготовили. Она собиралась в павильоне ВДНХ нашими инженерами и на ней были размещены «кабинеты». Все было сделано за две недели с нуля.

Почему были такие сжатые сроки?

— Люди, которые ехали в Москву с собственными дизайн-проектами, были уверены, что они спокойно возьмут все необходимое в аренду и быстренько соберут задуманную конструкцию. В Москве и вправду очень много фирм, которые сдают экраны напрокат. Я не видел точных цифр, но думаю, что не больше 10% павильонов для выставки на ВДНХ были куплены, как у нашей компании. Все остальные 90% участников брали экраны в аренду за просто дикие суммы. Простой пример — наши местные прокатчики в Екатеринбурге берут примерно 5 тыс. руб. в день за один квадратный метр.

Разве можно взять в аренду экраны под индивидуальный дизайн-проект?

— Поэтому и не взяли, не смогли и пришли к нам. Я сказал большое спасибо тем дизайнерам, которые это нарисовали, потому что — да, взять такое в аренду как готовое изделие невозможно. Наш заказчик рассказывал, где он был, с кем общался, какие ему называли суммы, потом посчитал у нас и еще в паре компаний-изготовителей, и в итоге мы договорились. Не было бы счастья, как говорится. Удивительно, но факт, что аренда экранов на дни работы выставки обошлась бы нашему клиенту примерно в полтора или даже два раза дороже, чем все это получилось купить, собрать, потом демонтировать и забрать себе на будущее, потому что созданный нами павильон переедет из Москвы в Иркутск и будет использоваться регионом дальше.

То есть к вам нужно идти не за типовыми, а за индивидуальными решениями?

— За всеми! За индивидуальными решениями, при наличии уникальных локаций, если вам требуются экраны сложных геометрических форм. Мы можем реализовать под заказ, от проектирования до производства, оригинальные и штучные проекты, имиджевые изделия.

Встречаются ли вам проекты, выполненные другими компаниями, в других странах, когда вы удивляетесь и не понимаете, как это сделано?

— Уже нет такого. Не хвастаясь скажу, что сейчас мы можем сделать все что угодно. К нам можно приходить с любой идеей, остальное — вопрос времени и стоимости. Основной вопрос в этом случае у нас в голове будет лишь один: «А хватит ли на это денег?», а техническое решение найдем.

Можете рассказать о сложных проектах, которым ваша компания занималась в последнее время?

— К примеру, мы рассчитывали проект, когда заказчик хотел неординарную демонстрационную поверхность, для чего «кабинеты» были бы не квадратные или прямоугольные, а пятиугольные и треугольные. Проект был полностью просчитан, размеры модулей, их крепления, программное обеспечение, мы довели его до момента запуска в производство, но заказчик передумал и проект задохнулся.

Второй нестандартный проект, который мы тоже полностью просчитали и подготовили к реализации — это визуальный аттракцион, полет над Москвой. Выглядело бы это как огромная, высотой с многоэтажку, полусфера. Внутри нее находится кинетическая платформа, на которой может разместиться порядка 40 человек. На поверхность полусферы подается изображение, экран находится в полном поле зрения с обзором на 360 градусов, и у людей была бы полная иллюзия движения и нахождения в полете. Подготовка проекта длилась примерно год, но пока его решили отложить. Реализовать было бы интересно, конечно.

Бывает так, что вы соглашаетесь сделать что-то больше из профессионального интереса, а не коммерческого?

— Конечно, бизнес — это зарабатывание денег. Но бывает по-разному, есть исключения или решения из соображений стратегического планирования. Например, мы можем согласиться на проект, когда нам нужно показать себя, засветиться и пойти дальше. Условно, тут мы продали в ноль, но познакомились с кем-то еще и заработали на следующих проектах.

Еще были случаи, когда человек хочет получить экран определенного качества с определенными размерами, и при этом у него в наличии строго определенная сумма. Это может быть интересный для нас или общественно-значимый проект, когда мы понимаем, что людям это действительно нужно для дела, от этого будет польза, а от нас не убудет, если мы сделаем этот экран с практически нулевой прибылью. У нас было три или четыре подобных проекта, один такой экран не так давно уехал в Белгород на набережную.

Александр, ваша компания не испытывает кадрового голода?

— У нас все хорошо. Коллектив собран, он устоялся, у нас слаженная команда. Средний возраст —35 лет. Сотрудники либо работают и получают хорошие зарплаты, либо они не работают у нас. Мы платим столько, сколько люди приносят прибыли, не жалеем ничего, и за последние полтора-два года никакой текучки у нас не было.

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География работы — вся Россия, страны СНГ и ближнего зарубежья. Когда мы стали понимать, что большое количество наших проектов географически переместилось в столицу и центральные регионы России, мы открыли сборочный цех в Москве, где стало удобно и логистически разумнее производить сборку экранов. Проекты мы сдаем не каждый день, у нас есть бригада, которая может выехать в любую точку для монтажа.

А когда потребуется одновременно несколько таких бригад, что будете делать?

— Хотелось бы в ближайшее время до этого дорасти! На самом деле у нас есть хороший принцип, мы решаем проблемы по мере их появления.

Уличные экраны в Екатеринбурге продолжат оставаться экзотикой?

— Наша городская среда и точечная застройка не дадут развиваться этому направлению: у нас узкие улицы, разновысокие здания. Если где-то и повешен экран — у него низкая обзорность, он малоэффективен. Тенденция последних двух-трех лет — переход в сегмент внутренних экранов. Они интересны торговым центрам, учреждениям культуры, развлекательным организациям, выставочным и образовательным проектам, возможности применения безграничны. К примеру, сейчас идет модернизация и переоснащение высших учебных заведений, мы оборудуем аудитории московских вузов.

Ваш прогноз на будущее, как будет развиваться эта сфера?

— Рынок растет каждый год. Пока мы не будем ходить по тротуарам из светодиодных экранов, я буду считать, что отрасли есть куда развиваться. Но до этого в Екатеринбурге придется научиться хорошо чистить снег.

Sky Digital, светодиодные LED экраны и медиафасады

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