Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга ипотечных банков за 2023 год

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтингов по объему ипотечного кредитования и размеру ипотечного портфеля по итогам 2023 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки».

За 2023 год объемы ипотечного кредитования Банка Уралсиб выросли в 2 раза по сравнению с предыдущим годом – до 41,4 млрд рублей (по данным «Русипотеки»). Ипотечный портфель банка на 01.01.2024 года увеличился в 1,2 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составил 131,4 млрд рублей. Основной рост в этот период произошел за счет кредитования по госпрограммам – «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 февраля 2024 года насчитывает 218 точек продаж, 1348 банкоматов и 278 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KFj2Z