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Восстановление усадьбы Железнова завершат до конца года

Восстановление усадьбы Железнова завершат до конца года
Иллюстрация: Предоставлено компанией «Сторинг»

А в следующем году инвестор рассчитывает запустить здесь бутик-отель и ресторан русской кухни, который будет обслуживать не только гостей отеля, но и жителей Екатеринбурга.

#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#НОВОСТИ

Восстановлением усадьбы Железнова занимается компания «Сторинг». Концессионное соглашение по проекту было подписано в 2018 г. Тогда инвестор планировал вложить в восстановление объекта культурного наследия более 380 млн руб.

Компания планирует завершить работы и сдать объект в эксплуатацию до конца 2024 г. А уже в 2025 г. старинное здание обретет новую функцию.

Восстановление усадьбы Железнова завершат до конца года 1

На первом этаже разместится ресторан, который будет обслуживать как гостей отеля, так и обычных посетителей. В нем будут подавать блюда русской кухни.

Второй этаж займут номера отеля, которые можно трансформировать в конференц-зал или переговорные комнаты. Его целевая аудитория — собственники или топ-менеджеры крупных компаний, которые приезжают в Екатеринбург в командировки. Владельцы особняка готовы к тому, что загрузка отеля не будет стабильной. Но за счет высокого ценника доходы позволят отбить часть затрат.

Восстановление усадьбы Железнова завершат до конца года 2

Сейчас «Сторинг» ищет оператора для реализации концепции. 

Ранее DK.RU сообщал, что еще одним объектом культурного наследия в Екатеринбурге, который восстановят по концессии, станет «Усадьба фабриканта Злоказова» — соглашение подписано с компанией «Брусника».

Также DK.RU сообщал, что региональные власти запустили веб-ресурс, который покажет инвесторам, как можно эффективно использовать объекты культурного наследия в современной жизни.

Автор: Елизавета Порошина
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