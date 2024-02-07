Восстановление усадьбы Железнова завершат до конца года

А в следующем году инвестор рассчитывает запустить здесь бутик-отель и ресторан русской кухни, который будет обслуживать не только гостей отеля, но и жителей Екатеринбурга.

Восстановлением усадьбы Железнова занимается компания «Сторинг». Концессионное соглашение по проекту было подписано в 2018 г. Тогда инвестор планировал вложить в восстановление объекта культурного наследия более 380 млн руб.

Компания планирует завершить работы и сдать объект в эксплуатацию до конца 2024 г. А уже в 2025 г. старинное здание обретет новую функцию.

На первом этаже разместится ресторан, который будет обслуживать как гостей отеля, так и обычных посетителей. В нем будут подавать блюда русской кухни.

Второй этаж займут номера отеля, которые можно трансформировать в конференц-зал или переговорные комнаты. Его целевая аудитория — собственники или топ-менеджеры крупных компаний, которые приезжают в Екатеринбург в командировки. Владельцы особняка готовы к тому, что загрузка отеля не будет стабильной. Но за счет высокого ценника доходы позволят отбить часть затрат.

Сейчас «Сторинг» ищет оператора для реализации концепции.

Ранее DK.RU сообщал, что еще одним объектом культурного наследия в Екатеринбурге, который восстановят по концессии, станет «Усадьба фабриканта Злоказова» — соглашение подписано с компанией «Брусника».

Также DK.RU сообщал, что региональные власти запустили веб-ресурс, который покажет инвесторам, как можно эффективно использовать объекты культурного наследия в современной жизни.