Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых заметных банков в СМИ в 2023 году

Банк занял 9 место в медиарейтинге. Исследование было подготовлено авторитетным сервисом управления репутацией и мониторинга СМИ и соцмедиа «СКАН-Интерфакс».

Банки в рейтинге ранжировались согласно величине их индекса заметности – качественного показателя, учитывающего, прежде всего, влиятельность СМИ, которые пишут о банке, и роль банка в публикациях (главная или второстепенная). По сравнению с предыдущим годом Банк Уралсиб увеличил значение Индекса заметности на 34%.

Также в исследовании приводятся данные по каждому участнику о количестве упоминаний в СМИ и охвате аудитории, а также их динамике в сравнении с итогами 2022 года. Так, количество упоминаний Банка Уралсиб в СМИ в 2023 году выросло на 15% по сравнению с предыдущим годом, охват аудитории за этот же период увеличился в 1,8 раза.

«СКАН-Интерфакс» – система управления репутацией, медиаанализа и мониторинга СМИ, систематизирующая сбор и анализ публичной информации для оперативного реагирования на риски. В настоящее время СКАН анализирует более 65 тысяч источников. Ежедневно в базу данных СМИ «СКАН» поступает более 300 тысяч публикаций. При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ «СКАН» российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.

Справка Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 февраля 2024 года насчитывает 218 точек продаж, 1348 банкоматов и 278 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: LjN8K41m3