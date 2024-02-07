Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 06.02
91,24
98,22
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых заметных банков в СМИ в 2023 году

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых заметных банков в СМИ в 2023 году
Иллюстрация: pexels.com

Банк занял 9 место в медиарейтинге. Исследование было подготовлено авторитетным сервисом управления репутацией и мониторинга СМИ и соцмедиа «СКАН-Интерфакс».

#НОВОСТИ

Банки в рейтинге ранжировались согласно величине их индекса заметности – качественного показателя, учитывающего, прежде всего, влиятельность СМИ, которые пишут о банке, и роль банка в публикациях (главная или второстепенная). По сравнению с предыдущим годом Банк Уралсиб увеличил значение Индекса заметности на 34%.

Также в исследовании приводятся данные по каждому участнику о количестве упоминаний в СМИ и охвате аудитории, а также их динамике в сравнении с итогами 2022 года. Так, количество упоминаний Банка Уралсиб в СМИ в 2023 году выросло на 15% по сравнению с предыдущим годом, охват аудитории за этот же период увеличился в 1,8 раза.

«СКАН-Интерфакс» система управления репутацией, медиаанализа и мониторинга СМИ, систематизирующая сбор и анализ публичной информации для оперативного реагирования на риски. В настоящее время СКАН анализирует более 65 тысяч источников. Ежедневно в базу данных СМИ «СКАН» поступает более 300 тысяч публикаций. При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ «СКАН» российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.

Справка

 
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 февраля 2024 года насчитывает 218 точек продаж, 1348 банкоматов и 278 платежных терминалов.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/  ОГРН 1020280000190 erid: LjN8K41m3

Автор: Гринина Ирина
Самое читаемое
  • Как предприниматель с Ботаники открыл бизнес перед локдауном и чем помогает соседямКак предприниматель с Ботаники открыл бизнес перед локдауном и чем помогает соседям
  • В 2023 г. свердловчане взяли на 64% больше кредитовВ 2023 г. свердловчане взяли на 64% больше кредитов
  • Анна Дубровина, «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»: Наша работа — творческая, в этом мы с художниками схожиАнна Дубровина, «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»: Наша работа — творческая, в этом мы с художниками схожи
  • Контрольный пакет российского «Яндекса» продадут за 475 млрд рублей. Кому?Контрольный пакет российского «Яндекса» продадут за 475 млрд рублей. Кому?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.