УБРиР втрое увеличил выдачу льготной ипотеки

По итогам первого месяца года на госпрограммы пришлось 93% всего объема ипотечных продаж банка. По сравнению с декабрем доля выросла на 9 процентных пунктов.

В январе Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в три раза увеличил объемы выдачи льготной ипотеки по сравнению с первым месяцем 2023 года. Существенный рост продаж произошел по всем госпрограммам: в 4,3 раза — по ипотеке на новостройки, в 3,7 раза — по семейной ипотеке, в 2,7 раза — по ИТ-ипотеке. В Свердловской области, домашнем регионе присутствия банка, УБРиР нарастил выдачу льготных жилищных кредитов в 4 раза.

По итогам первого месяца года на госпрограммы пришлось 93% всего объема ипотечных продаж банка. По сравнению с декабрем доля выросла на 9 процентных пунктов. В начале прошлого года по льготным условиям заемщики УБРиР оформляли менее половины от общей суммы ипотечных кредитов.

«На фоне ожиданий отмены госпрограмм и пересмотра рядом банков условий взаимодействия с застройщиками мы пережили в январе настоящий ипотечный бум. Наши выдачи по госпрограммам год к году увеличились почти на 1 миллиард рублей – для нашего банка это очень серьезный масштаб. Разумеется, спрос на льготные программы повлиял и на общий результат продаж – объемы ипотечного кредитования в этом январе в УБРиР выросли на 90% по сравнению с началом 2023 года. Для того, чтобы сохранить комфортный для наших клиентов уровень сервиса, мы увеличили производственные мощности нашего подразделения по обработке ипотечных заявок. Сегодня, несмотря на резкий рост входящего потока, срок принятия решения по жилищному кредиту в нашем банке составляет в среднем 3-5 дней», — отмечает управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Алина Буслова.

Ранее ряд банков объявили о том, что будут предоставлять льготную ипотеку только при покупке жилья у аккредитованного застройщика с условием субсидирования им процентной ставки. УБРиР сегодня не меняет условия по льготным ипотечным программам и не вводит дополнительных требований ни для застройщиков, ни для заемщиков.

О банке Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 году. УБРиР входит в список 25 крупнейших банков России по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА на 01.07.2023). Центральный банк РФ 8 лет подряд включает УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношении которых произошел страховой случай. В октябре 2015 года УБРиР был выбран АСВ в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная сеть банка охватывает 41 регион страны. Собственная банкоматная сеть вместе с банками-партнерами насчитывает более 23500 устройств. УБРиР активно работает в социальном направлении и поддерживает благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая появилась в банке в 2008 г. и вскоре получила бессрочный статус. Сейчас в проект входит 51 учреждение в 30 городах и 10 регионах России. В сентябре 2018 года банк запустил масштабный проект по повышению финансовой грамотности «Гид по финансам. Советы от УБРиР». Он включает в себя семинары, мастер-классы, прямые эфиры, вебинары, мероприятия в формате игротеки и квесты для детей. В 2022 году УБРиР открыл курс финансовой грамотности на платформе Skillbox, а в 2023 — запустил свою онлайн-программу «Кошелек и жизнь: курс об управлении личными финансами».

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