УБРиР втрое увеличил выдачу льготной ипотеки
По итогам первого месяца года на госпрограммы пришлось 93% всего объема ипотечных продаж банка. По сравнению с декабрем доля выросла на 9 процентных пунктов.
В январе Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в три раза увеличил объемы выдачи льготной ипотеки по сравнению с первым месяцем 2023 года. Существенный рост продаж произошел по всем госпрограммам: в 4,3 раза — по ипотеке на новостройки, в 3,7 раза — по семейной ипотеке, в 2,7 раза — по ИТ-ипотеке. В Свердловской области, домашнем регионе присутствия банка, УБРиР нарастил выдачу льготных жилищных кредитов в 4 раза.
По итогам первого месяца года на госпрограммы пришлось 93% всего объема ипотечных продаж банка. По сравнению с декабрем доля выросла на 9 процентных пунктов. В начале прошлого года по льготным условиям заемщики УБРиР оформляли менее половины от общей суммы ипотечных кредитов.
«На фоне ожиданий отмены госпрограмм и пересмотра рядом банков условий взаимодействия с застройщиками мы пережили в январе настоящий ипотечный бум. Наши выдачи по госпрограммам год к году увеличились почти на 1 миллиард рублей – для нашего банка это очень серьезный масштаб. Разумеется, спрос на льготные программы повлиял и на общий результат продаж – объемы ипотечного кредитования в этом январе в УБРиР выросли на 90% по сравнению с началом 2023 года. Для того, чтобы сохранить комфортный для наших клиентов уровень сервиса, мы увеличили производственные мощности нашего подразделения по обработке ипотечных заявок. Сегодня, несмотря на резкий рост входящего потока, срок принятия решения по жилищному кредиту в нашем банке составляет в среднем 3-5 дней», — отмечает управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Алина Буслова.
Ранее ряд банков объявили о том, что будут предоставлять льготную ипотеку только при покупке жилья у аккредитованного застройщика с условием субсидирования им процентной ставки. УБРиР сегодня не меняет условия по льготным ипотечным программам и не вводит дополнительных требований ни для застройщиков, ни для заемщиков.
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