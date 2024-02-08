Банк Уралсиб вошел в Топ-3 самых выгодных кредитов под залог недвижимости

Банк Уралсиб занял 2 место в рейтинге самых выгодных нецелевых кредитов под залог недвижимости, подготовленного порталом Банки.ру.

Предложения в рейтинге ранжированы по размеру процентной ставки, которую банки предлагают по кредиту со следующими параметрами: сумма кредита – 3,3 млн рублей, срок кредитования – 10 лет, прозрачность условий кредитования, подтверждение дохода выпиской из СФР или справкой 2-НДФЛ, оформление имущественного страхования, подача заявки онлайн (при наличии такой возможности). Рейтинг составлен по данным официальных сайтов банков на 1 февраля 2024 года.

В исследовании эксперты рассматривали только условия, действующие для клиентов с открытого рынка, и не брали в расчет льготные условия для определенных групп заемщиков. Также не рассматривались программы, условиями которых предусмотрены любые платы/комиссии (например, за снижение ставки), и продукты, в которых не раскрываются диапазон полной стоимости кредита и факторы, оказывающие влияние на ставку.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения кредитов можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 февраля 2024 года насчитывает 218 точек продаж, 1348 банкоматов и 278 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KXbXo