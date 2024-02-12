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Банк Уралсиб улучшил условия программы «Уралсиб Бонус» для владельцев пакетов «Private»

Банк Уралсиб улучшил условия программы «Уралсиб Бонус» для владельцев пакетов «Private»
Автор фото: Mohamed Hassan. Иллюстрация: pixabay.com

«Уралсиб Бонус» позволяет получать кешбэк до 3% каждый месяц. Максимальный процент кешбэка легко получить, пользуясь разными продуктами банка.

#НОВОСТИ

Теперь максимальная сумма покупок в месяц, на которую начисляются бонусные рубли (максимальный бонусируемый оборот), для держателей пакетов услуг «Private» увеличивается с 400 000 до 700 000 рублей. Таким образом клиенты Уралсиб Private Banking – держатели указанных пакетов услуг – смогут получать до 21 000 бонусных рублей в месяц.

«Уралсиб Бонус» позволяет получать кешбэк до 3% каждый месяц. Максимальный процент кешбэка легко получить, пользуясь разными продуктами банка. Ведь программа «Уралсиб Бонус» – это конструктор, в котором размер кешбэка зависит только от клиента: можно выполнить любое или все условия в определенном месяце, и соответствующий процент кешбэка будет применен ко всем покупкам* в этом месяце. Также, дополнительно к основному кешбэку «Уралсиб Бонус», участники программы могут получить кэшбэк до 30% за покупки у партнеров.

Более подробно ознакомиться с условиями «Уралсиб Бонус» можно на сайте банка. Свои вопросы по программе Вы можете также задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57.

*На ряд операций по оплате покупок и услуг бонусные рубли не начисляются (подробнее в Правилах программы).

Справка

 
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 февраля 2024 года насчитывает 218 точек продаж, 1348 банкоматов и 278 платежных терминалов.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/  ОГРН 1020280000190 erid: LjN8JxG4a

Автор: Гринина Ирина
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