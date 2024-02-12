Банк Уралсиб улучшил условия программы «Уралсиб Бонус» для владельцев пакетов «Private»
«Уралсиб Бонус» позволяет получать кешбэк до 3% каждый месяц. Максимальный процент кешбэка легко получить, пользуясь разными продуктами банка.
Теперь максимальная сумма покупок в месяц, на которую начисляются бонусные рубли (максимальный бонусируемый оборот), для держателей пакетов услуг «Private» увеличивается с 400 000 до 700 000 рублей. Таким образом клиенты Уралсиб Private Banking – держатели указанных пакетов услуг – смогут получать до 21 000 бонусных рублей в месяц.
«Уралсиб Бонус» позволяет получать кешбэк до 3% каждый месяц. Максимальный процент кешбэка легко получить, пользуясь разными продуктами банка. Ведь программа «Уралсиб Бонус» – это конструктор, в котором размер кешбэка зависит только от клиента: можно выполнить любое или все условия в определенном месяце, и соответствующий процент кешбэка будет применен ко всем покупкам* в этом месяце. Также, дополнительно к основному кешбэку «Уралсиб Бонус», участники программы могут получить кэшбэк до 30% за покупки у партнеров.
Более подробно ознакомиться с условиями «Уралсиб Бонус» можно на сайте банка. Свои вопросы по программе Вы можете также задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57.
*На ряд операций по оплате покупок и услуг бонусные рубли не начисляются (подробнее в Правилах программы).
Справка
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: LjN8JxG4a