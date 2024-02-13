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Минфин: «Россия открыта для иностранных инвесторов. В том числе из недружественных стран»

Минфин: «Россия открыта для иностранных инвесторов. В том числе из недружественных стран»
Иллюстрация: РИА Новости

Несмотря на то что иностранному бизнесу после начала событий на Украине и введения санкций стало сложнее выходить из российских проектов, инвестировать в бизнес в РФ по-прежнему можно.

#НОВОСТИ

Российские власти планируют упростить порядок регистрации юридического лица для инвесторов из других стран, в том числе недружественных, рассказали РБК в пресс-службе Министерства финансов.

Вопрос поднимался на онлайн-встрече Американской торговой палаты в России с замглавы Минфина Иваном Чебесковым. В ходе беседы стороны пришли к выводу, что создание новых юридических лиц в Российской Федерации иностранными бенефициарами поощряется, и планируется упрощение указанного процесса.

Если иностранные инвесторы, даже из недружественных стран, хотят создавать в России юрлица и инвестировать деньги на развитие бизнеса, то в этом случае можно упрощать разрешительный порядок, — рассказали в Минфине.

Однако такой подход требует внесения изменений в некоторые указы президента, поскольку сейчас действия иностранных инвесторов подконтрольны правкомиссии.  

Проработкой вопроса об упрощенном формате привлечения иностранных инвестиций в правительстве озаботились на фоне большого количества проектов, которые требуют финансовых вливаний. Председатель совета Торгово-промышленной палаты по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза отметил, что в правительстве сейчас идет подготовка изменений в закон о государственно-частном партнерстве:

Требуется огромный объем инвестиций — такого, которого не было никогда в стране. По моим оценкам, чтобы выполнить все проекты, в год надо привлекать не менее 10–15 трлн руб. Понятно, что нужны любые источники финансирования, в том числе прямые иностранные инвестиции.

Эксперт добавил, что за минувшие 30 лет российский бизнес инвестировал в зарубежные активы около $2 трлн, тогда как в Россию пришло примерно $1,2 трлн.

Управляющий партнер юридической компании «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов отмечает, что после начала событий вокруг Украины и объявления санкций были наложены ограничения на вывод средств из России, однако на ввод средств — то есть инвестиции — ограничений не было:

Сейчас инвестор из недружественной страны после создания новой компании столкнется с ограничениями на вывод средств из России, на распоряжение долями и акциями, — поясняет он.

Старший юрист практики М&A и реструктуризации бизнеса BGP Litigation Екатерина Баранова рассказывает, что инвесторы из ближнего зарубежья и дружественных стран, таких как ОАЭ, Китай, Сербия, продолжают создавать компании и вносить инвестиции в России.

Владимир Гамза подтверждает, что есть также интерес к открытию юридических лиц со стороны африканских стран:

Они хотят открывать торговые дома, торговые представительства, что тоже косвенно является инвестированием.

Однако управляющий партнер коллегии «Николаев и партнеры» Юрий Николаев уверен, что иностранцы не хотят заходить на российский рынок и создавать новые юрлица, но новый правовой механизм можно будет использовать в рамках ухода иностранного бизнеса из России:

Чтобы не платить добровольный взнос и не выводить деньги, иностранец создает новую фирму и в нее перечисляет деньги в рамках реального сектора экономики. Но в данном случае речь не идет о приходе иностранного бизнеса в Россию, — поясняет юрист.

Ранее DK.RU рассказывал, что западный бизнес боится уходить из России и искать покупателей на активы после того, как ряд предприятий были переданы Росимуществу. Компании не хотят становиться участниками «череды конфискаций», которая началась с Carlsberg Group, и предпочитают занимать выжидательную позицию.

Автор: Екатерина Круглова
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