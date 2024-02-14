Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 выгодных вкладов

При составлении рейтинга эксперты проанализировали февральские предложения российских банков, размещенные на Bankiros.ru. В список включены только те продукты, которые доступны для оформления онлайн.

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга выгодных вкладов на сумму от 350 тысяч рублей и сроком на 1 год, с возможностью онлайн-открытия. Исследование подготовлено порталом Bankiros.ru.

Участники в рейтинге ранжированы по доходности вкладов. При составлении рейтинга эксперты проанализировали февральские предложения российских банков, размещенные на Bankiros.ru. В список включены только те продукты, которые доступны для оформления онлайн. При выборе параметров учитывалась возможность капитализации по вкладу, обязательная минимальная сумма, а также возможность снять средства со вклада досрочно без полной потери накоплений.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

О банке Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 февраля 2024 года насчитывает 218 точек продаж, 1348 банкоматов и 278 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: LjN8K5QjL