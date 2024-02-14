Начнут с 1 млн руб. ЦБ предлагает ввести период охлаждения при выдаче крупных кредитов

В последнее время мошенники не просто крадут деньги с карт, а просят людей дополнительно оформить кредит. Глава ЦБ утверждает, что каждый четвертый рубль, похищенный из банков, – это заемные средства.

Банк России предлагает внедрить период охлаждения, позволяющий клиенту отказаться от принятого решения при выдаче крупных кредитов. Об этом на Уральском финансовом форуме рассказала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Мы предлагаем с миллиона рублей начать, сумму можно обсуждать, срок охлаждения можно обсуждать, но нужен зазор между одобрением кредита и выдачей денег. Потому что кредит за несколько минут — это здорово, но некоторые люди, большое количество людей, несут огромные затраты, — сказала глава ЦБ.

Она также отметила, что сейчас при переводе денежных средств действуют антифрод-процедуры — это сервисы, которые защищают от мошеннических действий. Например, банки защищают клиентов от перевода крупных сумм на подозрительные счета, замораживая операцию, а при выдаче крупных займов такая система не работает.

Мы видим, что социальная инженерия все больше и больше перетекает в кредитный фрод, где нет системных барьеров <...> По нашей статистике, каждый четвертый рубль, похищенный из банков, — это заемные средства <...> Есть банки, у которых половина средств, похищенных мошенниками, это те средства, которые люди взяли взаймы, — подытожила Эльвира Набиуллина.

Ранее DK.RU рассказывал, что в 2023 г. году банки предотвратили хищения на 5,8 трлн руб. Кредитным учреждениям удалось выявить 34,8 млн попыток кибермошенников похитить деньги у людей. Все чаще мошенники убеждают людей получить кредит, чтобы забрать эти деньги.