Дворник, врач и повар возглавили топ самых востребованных специалистов в регионе

Конкуренция в этих сферах сейчас самая низкая — на одну вакансию приходится менее одного резюме, а значит, устроиться на работу проще.

Перечень специализаций с самым низким уровнем конкуренции составили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

В настоящий момент проще всего устроиться на работу дворником — здесь на одну вакансию приходится 0,6 резюме. Таких сотрудников ищут компании из самых разных сфер — от детских садов, ритейла, автоцентров, до заводов и строительных организаций. Диапазон зарплат — от 22 989 до 40 230 руб.

На втором месте в топе — врачи. На одну вакансию приходится 0,7 резюме. В основном, сейчас сотрудников ищут государственные больницы. Они готовы платить им от 60 000 до 114 943 руб.

На третьем месте — повара, пекари и кондитеры. Здесь на одну вакансию приходится 0,9 резюме. Таких сотрудников ищут крупные сетевые магазины, рестораны и пиццерии. Диапазон зарплат — от 35 000 до 60 900 руб. Аналогичный «конкурс» за вакансию — среди автомойщиков. Таким сотрудникам готовы платить от 45 977 до 74 713 руб.

Ранее директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая рассказывала, что нормальным соотношением числа вакансий и резюме считается 5-6 человек на одну вакансию. В Свердловской области в среднем этот показатель составляет 2,2 — то есть, у работодателя почти не осталось возможности выбора.

Всего в первые недели февраля в Свердловской области открыли более 57 тыс. вакансий. Чаще всего работодатели публиковали вакансии по поиску менеджеров по продажам (8% от числа всех предложений о работе), продавцов-консультантов (7%), водителей (7%).

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