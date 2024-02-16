Алексей Навальный* погиб в исправительной колонии №3 в поселке Харп

О смерти оппозиционера сообщило УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Политик почувствовал себя плохо после прогулки, он практически сразу потерял сознание.

16.02.2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, был вызван экипаж скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются, — говорится на сайте УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

RT со ссылкой на источник сообщает, что у Алексея Навального оторвался тромб.

ФСИН направляет комиссию в колонию, где скончался Навальный.

Сообщение о смерти политика прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

В соответствии со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснениями, то есть не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которым ФСИН руководствуется (цитата по телеграм-каналу Интерфакс).

Песков сообщил, что Владимиру Путину сообщили о смерти Алексея Навального.

В Лабытнангской городской больнице «Интерфаксу» сообщили, что медики пытались реанимировать Алексея Навального более получаса.

Время бригады скорой в пути заняло меньше семи минут. На территорию колонии к пациенту медики попали за две минуты. Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако пациент скончался.

Расстояние от города Лабытанги до поселка Харп, где находится ИК-3, составляет ок. 35 км.

Напомним, что за время заключения Алексея Навального 27 раз отправили в штрафной изолятор. По словам его близких, он провел в ШИЗО 308 дней.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Реаниматолог Александр Полупан, осматривавший Алексея Навального после госпитализации в августе 2020 г., прокомментировал «Новой газете» ** версию о смерти оппозиционера от тромбоэмболии:

То, что пишут в СМИ и заявляют во ФСИН, что у Навального оторвался тромб и это была тромбоэмболия, невозможно подтвердить, потому что не было проведено никаких прижизненных манипуляций для определения этого заболевания (об этом не сообщается) и не было проведено вскрытие. А то, как они описывают, что он почувствовал себя плохо, приехала скорая помощь, и они делают заключение, что оторвался тромб, — такой вывод можно сделать только по результатам вскрытия. Тромб может оторваться у любого человека, и тромбоэмболия может у любого человека случиться. Но у Навального не было никаких рисков для образования тромбоэмболии, я его осматривал. Нет никакой медицинской информации о том, как это развивалось, и нет никакой медицинской информации, которую можно комментировать.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Уточняется, что скорая ехала из филиала Лабытнангской горбольницы в поселке Харп. Он находится там же, где ИК-3. Расстояние между ними составляет менее километра.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

**«Новая газета» признана в РФ иноагентом.

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