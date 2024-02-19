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Банк Уралсиб досрочно завершил выполнение плана финансового оздоровления

Банк Уралсиб досрочно завершил выполнение плана финансового оздоровления
Иллюстрация: pixabay.com

Эта процедура была введена Агентством по страхованию вкладов в отношении банка в 2015 году сроком на десять лет, и должна была быть завершена в конце 2025 года.

#НОВОСТИ

Банк Уралсиб досрочно завершил процедуру финансового оздоровления, в связи с опережающим выполнением мероприятий, установленных планом финансового оздоровления банка. Процедура финансового оздоровления была введена Агентством по страхованию вкладов в отношении банка в 2015 году сроком на десять лет, и должна была быть завершена в конце 2025 года.

Все предусмотренные планом мероприятия выполнены, контрольные показатели деятельности в рамках плана выполняются банком на протяжении нескольких лет со значительным опережением. Уралсиб сегодня демонстрирует стабильно высокие показатели деятельности – годовую прибыль, рост активов, высокий уровень достаточности капитала, все нормативы выполняются банком с запасом. Банк входит в Топ-20 рынка по активам и прибыли, а также в Топ-10 рыночных рейтингов по ключевым для банка направлениям бизнеса.

Решение о досрочном завершении финансового оздоровления стало возможным благодаря выбранной акционерами и банком стратегии, направленной на поступательное и сбалансированное развитие и повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках экспертов. В 2023 году кредитные рейтинги Уралсиба были повышены  рейтинговыми агентствами АКРА (до ВВВ+) и НКР (до A.ru), а рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило банку рейтинг кредитоспособности на уровне ruА-, с позитивным прогнозом.

Справка

 
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 февраля 2024 года насчитывает 218 точек продаж, 1348 банкоматов и 278 платежных терминалов.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/  ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KNW1R

Автор: Гринина Ирина
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