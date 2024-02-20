Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 17.02
92,54
99,35
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Строителей и проектировщиков зовут повлиять на законы и найти новых партнеров

Строителей и проектировщиков зовут повлиять на законы и найти новых партнеров
Иллюстрация: unsplash.com

Участники закупок, заказчики и подрядчики в сфере строительства и проектирования встретятся с коллегами и с исполнительными органами власти на международном форуме World Build/State Contract.

#НОВОСТИ

До начала работы форума остается меньше месяца, регистрация продолжается на сайте www.стройзакупки.рф. На World Build/State Contract ожидается 10 тыс. очных и онлайн участников из разных регионов России и других стран.

О будущих работах, объектах, о потребностях в работе с подрядчиками расскажут «РЖД», «Сибирская генерирующая компания», «Выксунский завод» («ОМК»), «Харампурнефтегаз», «Челябинский трубопрокатный завод», «Минский автомобильный завод», «Навоийский горно-металлургический комбинат», «Оргэнергострой», представители УКСов, «Единых заказчиков» Калужской областей, Башкортостана.

У заказчиков-гостей форума будет возможность познакомиться с опытом работы вышеупомянутых спикеров, обсудить с коллегами актуальные темы и проблемы.

Каждый участник форума сможет заявить о проблемах в законодательстве, которые мешают развивать бизнес. Представители исполнительных органов власти России выскажут свое мнение о предложениях участников мероприятия по совершенствованию законодательства.

У форума благая цель — ежегодно мы формируем перечень проблемных моментов и их решений для совершенствования норм в строительстве, проектировании, в законодательстве о закупках, чтобы стало еще проще, выгоднее и эффективнее вести работу по 44 ФЗ и 223 ФЗ, — рассказали организаторы форума, СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций».

А еще участники форума получат рекомендации и советы по участию в закупках от профильных экспертов.

Форум состоится 15 марта 2024 г. в Екатеринбурге.

Соорганизаторы форума — «Российский аукционный дом», агентство конкурентных закупок «Ценный контракт». Форум проходит при поддержке Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Программа и регистрация на сайте www.стройзакупки.рф.

Автор: Мария Смирнова
Самое читаемое
  • Изменились правила выезда за границу для детей до 14 лет. Что нужно знать родителям?Изменились правила выезда за границу для детей до 14 лет. Что нужно знать родителям?
  • Алексей Навальный* погиб в исправительной колонии №3 в поселке ХарпАлексей Навальный* погиб в исправительной колонии №3 в поселке Харп
  • Банк России объявил о новой ключевой ставке. Чего ждать?Банк России объявил о новой ключевой ставке. Чего ждать?
  • В дни президентских выборов свердловчане смогут выиграть 100 кроссоверов «Москвич»В дни президентских выборов свердловчане смогут выиграть 100 кроссоверов «Москвич»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.