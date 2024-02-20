Строителей и проектировщиков зовут повлиять на законы и найти новых партнеров

Участники закупок, заказчики и подрядчики в сфере строительства и проектирования встретятся с коллегами и с исполнительными органами власти на международном форуме World Build/State Contract.

До начала работы форума остается меньше месяца, регистрация продолжается на сайте www.стройзакупки.рф. На World Build/State Contract ожидается 10 тыс. очных и онлайн участников из разных регионов России и других стран.

О будущих работах, объектах, о потребностях в работе с подрядчиками расскажут «РЖД», «Сибирская генерирующая компания», «Выксунский завод» («ОМК»), «Харампурнефтегаз», «Челябинский трубопрокатный завод», «Минский автомобильный завод», «Навоийский горно-металлургический комбинат», «Оргэнергострой», представители УКСов, «Единых заказчиков» Калужской областей, Башкортостана.

У заказчиков-гостей форума будет возможность познакомиться с опытом работы вышеупомянутых спикеров, обсудить с коллегами актуальные темы и проблемы.

Каждый участник форума сможет заявить о проблемах в законодательстве, которые мешают развивать бизнес. Представители исполнительных органов власти России выскажут свое мнение о предложениях участников мероприятия по совершенствованию законодательства.

У форума благая цель — ежегодно мы формируем перечень проблемных моментов и их решений для совершенствования норм в строительстве, проектировании, в законодательстве о закупках, чтобы стало еще проще, выгоднее и эффективнее вести работу по 44 ФЗ и 223 ФЗ, — рассказали организаторы форума, СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций».

А еще участники форума получат рекомендации и советы по участию в закупках от профильных экспертов.

Форум состоится 15 марта 2024 г. в Екатеринбурге.

Соорганизаторы форума — «Российский аукционный дом», агентство конкурентных закупок «Ценный контракт». Форум проходит при поддержке Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Программа и регистрация на сайте www.стройзакупки.рф.