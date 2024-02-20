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УБРиР получил право работать со счетами эскроу

УБРиР получил право работать со счетами эскроу
Иллюстрация: УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил возможность открывать счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.

#НОВОСТИ

Право банка вести эту деятельность закреплено распоряжением Правительства России от 14 февраля  2024 г. за подписью премьер-министра Михаила Мишустина. В документе обозначено, что банк соответствует требованиям Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Соответствующее уведомление будет направлено в Банк России.

Принятое решение означает, что наш банк имеет возможность выйти на рынок финансирования строительных проектов. Для УБРиР это знаковое событие — ранее такого продукта не было в нашей линейке. Включение в список уполномоченных кредитных организаций по работе со счетами эскроу открывает новые перспективы и для банка, и для клиентов. В ближайшее время мы проведем необходимую донастройку определенных систем и процессов, после чего сможем предложить комплексные решения по финансированию недвижимости и ипотечному кредитованию. Уверен, что эти предложения будут интересны и  застройщикам, и  покупателям квартир, — рассказал президент УБРиР Алексей Долгов.

УБРиР уже активно участвует в развитии рынка недвижимости через инструменты ипотечного кредитования. Объемы выдачи жилищных кредитов в этом январе в  банке увеличились на 90% по сравнению с первым месяцем 2023 г. Главным фактором роста стали льготные госпрограммы — УБРиР нарастил продажи по ним в три раза по сравнению с началом прошлого года.

Напомним, что ранее ряд банков объявили о том, что будут предоставлять льготную ипотеку только при покупке жилья у аккредитованного застройщика с условием субсидирования им процентной ставки.  УБРиР же сегодня не меняет условия по льготным ипотечным программам и не вводит дополнительных требований ни для застройщиков, ни для заемщиков.

О банке

 
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 году. УБРиР входит в список 25 крупнейших банков России по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА на 01.07.2023). Центральный банк РФ 8 лет подряд включает УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношении которых произошел страховой случай. В октябре 2015 г. УБРиР был выбран АСВ в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная сеть банка охватывает 41 регион страны. Собственная банкоматная сеть вместе с банками-партнерами насчитывает более 23500 устройств. УБРиР активно работает в социальном направлении и поддерживает благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая появилась в банке в 2008 г. и вскоре получила бессрочный статус. Сейчас в проект входит 51 учреждение в 30 городах и 10 регионах России. В сентябре 2018 года банк запустил масштабный проект по повышению финансовой грамотности «Гид по финансам. Советы от УБРиР». Он включает в себя семинары, мастер-классы, прямые эфиры, вебинары, мероприятия в формате игротеки и квесты для детей. В 2022 году УБРиР открыл курс финансовой грамотности на платформе Skillbox, а в 2023 — запустил свою онлайн-программу «Кошелек и жизнь: курс об управлении личными финансами».
Реклама. ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», www.ubrr.ru erid: LjN8Kbz1Z

 

Автор: Мария Смирнова
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