УБРиР получил право работать со счетами эскроу

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил возможность открывать счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.

Право банка вести эту деятельность закреплено распоряжением Правительства России от 14 февраля 2024 г. за подписью премьер-министра Михаила Мишустина. В документе обозначено, что банк соответствует требованиям Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Соответствующее уведомление будет направлено в Банк России.

Принятое решение означает, что наш банк имеет возможность выйти на рынок финансирования строительных проектов. Для УБРиР это знаковое событие — ранее такого продукта не было в нашей линейке. Включение в список уполномоченных кредитных организаций по работе со счетами эскроу открывает новые перспективы и для банка, и для клиентов. В ближайшее время мы проведем необходимую донастройку определенных систем и процессов, после чего сможем предложить комплексные решения по финансированию недвижимости и ипотечному кредитованию. Уверен, что эти предложения будут интересны и застройщикам, и покупателям квартир, — рассказал президент УБРиР Алексей Долгов.

УБРиР уже активно участвует в развитии рынка недвижимости через инструменты ипотечного кредитования. Объемы выдачи жилищных кредитов в этом январе в банке увеличились на 90% по сравнению с первым месяцем 2023 г. Главным фактором роста стали льготные госпрограммы — УБРиР нарастил продажи по ним в три раза по сравнению с началом прошлого года.

Напомним, что ранее ряд банков объявили о том, что будут предоставлять льготную ипотеку только при покупке жилья у аккредитованного застройщика с условием субсидирования им процентной ставки. УБРиР же сегодня не меняет условия по льготным ипотечным программам и не вводит дополнительных требований ни для застройщиков, ни для заемщиков.