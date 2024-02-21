Из продуктов питания исключат 19 пищевых добавок. Причину этого объяснили уральские ученые

По словам заведующей кафедрой технологии питания УрГЭУ Ольги Чугуновой, многие оказывали негативное влияние на организм человека. Но полностью убрать пищевые добавки из продуктов невозможно.

С 27 февраля из списка разрешенных пищевых добавок исключаются сразу 19 наименований. В их числе — сорбат натрия, муравьиная кислота, экстракт стевии. Изменения были предложены Роскачеством и одобрены Евразийской экономической комиссией.

Как рассказала доктор технических наук, заведующая кафедрой технологии питания УрГЭУ Ольга Чугунова, причины такого масштабного изменения связаны с новыми исследованиями, которые показали, что некоторые из этих добавок могут негативно влиять на здоровье человека:

Например, алюминий содержащие добавки: алюмосиликат калия (Е555), алюмосиликат кальция (Е556), которые широко использовались при производстве сыпучих продуктов - сухого молока, пряностей, тертых сыров. Эти пищевые добавки препятствовали образованию комочков, помогали сохранить товарный вид. Но теперь доказано, что в большой дозировке алюминий может вызвать нарушение центральной нервной системы, костных тканей, функций почек, флюроз зубов и онкологические заболевания.

По словам эксперта, современное производство продуктов питания без использования пищевых добавок невозможно, но остерегаться их все-таки стоит:

Современные технологические процессы невозможны без использования пищевых добавок. Но остерегаться их, на мой взгляд, все-таки стоит. Нужно обращать внимание на концентрацию в продукте и, по возможности, брать товары с минимальным содержанием. Даже если сейчас добавка по результатам всех исследований безвредна, неизвестно, как скажется ее употребление на следующих поколениях.

Ранее DK.RU писал, что уральские ученые научились делать заменитель какао из гречневой шелухи. Речь идет о получении меланина из лузги. На кафедре технологии питания УрГЭУ этот процесс начали изучать почти пять лет назад. Работа велась сразу в двух направлениях: получение пищевого красителя и возможности использования его в кондитерских изделиях. Результат подтвердил ожидания исследователей: порошком из лузги можно заменить 10% какао, при этом шоколадный вкус у изделий остается.

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