Жилая комфортная экосистема неподалеку от центра. В городе стартовал новый проект

Еще один современный и функциональный жилой комплекс появится в Октябрьском районе Екатеринбурга. Застройщик взял на себя не только возведение домов, но и ремонт городской дороги.

В Октябрьском районе Екатеринбурга стартовал проект, меняющий образ города. Жилой комплекс «Атлас Ауро» возведут по принципу жилой экосистемы. Это значит, что внутри комплекса будет все необходимое для жизни: продуктовый магазин, спортзал, зоны для прогулок, детская площадка. Огромное внимание застройщик решил уделить озеленению дворовой и прилегающей к жилой экосистеме территории, также девелопер взял на себя ремонт одной из городских дорог, ведущей к будущим новостройкам — ул. Онежская, на ней появятся тротуар для пешеходов, новое асфальтовое покрытие и озеленение. Часть работ уже выполнена.

Во вторник, 20 февраля, состоялась традиционная закладка первого камня в основу будущего здания. Пожелания городу, будущим жильцам жилого комплекса и всем екатеринбуржцам на символическом кирпиче оставили генеральный директор группы компании «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер, амбассадор бренда «Атлас Девелопмент» Анна Городенкер, заместитель главы администрации Октябрьского района Наталья Лифенцова.

Также на торжественной церемонии присутствовали коммерческий директор «Атлас Девелопмент» Анастасия Стройкова, директор корпоративных продаж Уральского регионального центра банка ДОМ.РФ Вадим Прокопюк, директор и учредитель федерального риелторского агентства «Этажи» в Екатеринбурге Александр Бабушкин.

Работы по выбору концепции и проектированию жилой экосистемы шли два года. Сейчас точно могу сказать, что она практически идеальная. Мы постарались сделать проект очень удобным, интересным, правильным для будущих жителей. Сделан большой акцент на инфраструктуру, а также на дворовое пространство, которое будет находиться на стилобате жилого дома. Мы верим, что создадим продукт, который будут рекомендовать, любить, в котором будут жить с огромным удовольствием, — подчеркнул Владимир Городенкер.

Представитель администрации Октябрьского района Наталья Лифенцова напомнила, что в этом году район празднует 90-летие, и сегодня видно, как он видоизменяется, на смену промзонам приходят современные жилые комплексы, комфортные и уютные.

Директор и учредитель федерального агентства недвижимости «Этажи» в Екатеринбурге Александр Бабушкин подчеркнул, что город преображается год за годом, и проект новой жилой экосистемы яркое тому доказательство. «Екатеринбург практически догнал Краснодар по количеству жилых комплексов, которые меняют облик города в лучшую сторону. Это хорошая конкуренция, которая помогает всем расти и ставить перед собой все более амбициозные цели», — подчеркнул Александр.

Новый комплекс расположен в нескольких десятках метров от еще одного проекта «Атлас Девелопмент» — жилой экосистемы 4YOU. Будущих жильцов ждут свободный от машин двор, система охраны и видеонаблюдения, во дворе будут разделены зоны активности и отдыха для детей и взрослых. Все входы в жилой экосистеме будут организованы безбарьерным способом, без дополнительных ступеней и высоких порогов, что удобно для мам с колясками, велосипедистов, людей с ограниченными возможностями.

— Для любой компании нестандартна ситуация, когда новый проект начинают строить прямо напротив другого, недавно завершенного. У нас это стало одной из основ принятия решения. Сделали вывод, что это отличная традиция: участвовать в развитии микрорайона таким образом, чтобы каждый новый проект становился продолжением предыдущего, сочетался с ним архитектурно и функционально. Так мы вносим свою лепту в архитектурное единообразие микрорайонов и районов Екатеринбурга. Новый проект, «Атлас Ауро», с точки зрения архитектуры будет правопреемником проекта 4YOU, но в то же время будет обладать и определенной уникальностью, так как в него заложены новые архитектурные решения, огромный акцент сделан на благоустройстве, — подчеркнула коммерческий директор «Атлас Девелопмент» Анастасия Стройкова.

Продажи квартир в Жилой экоситеме «Атлас Ауро» открыты, первые три секции нового комплекса планируется сдать в 2026 г.

Фото: Денис Полуэктов, «Полдень медиа», рендер проекта «Атлас Девелопмент»

Застройщик Жилой экосистемы Ауро — 1-я очередь строительства: АО «Специализированный застройщик» Атлас Шатурский», проектная декларация на наш.дом.рф. Продажи осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Застройщик 4YOU СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АТЛАС ДЛЯ ТЕБЯ: проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

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