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«Газпромнефть – Битумные материалы» разработала образовательный модуль для кровельщиков

«Газпромнефть – Битумные материалы» разработала образовательный модуль для кровельщиков
Иллюстрация: «Газпромнефть – Битумные материалы»

Практическая часть проекта предполагает обучение работе с рулонной гидроизоляцией «Брит», особенностям ее наплавления и применения. Кровельщиков будут готовить в специально оборудованном классе.

#НОВОСТИ

«Газпромнефть – Битумные материалы» реализует проект по повышению квалификации специалистов по кровельным материалам. Эксперты предприятия разработали учебный модуль, который включает нормативно-техническую информацию, основы охраны труда, пожарной и электробезопасности на строительной площадке, санитарные нормы.

Практическая часть образовательного проекта предполагает обучение специалистов работе с рулонной гидроизоляцией марки «Брит», особенностям ее наплавления и применения. Кровельщиков будут готовить в Екатеринбурге в специально оборудованном для этого классе. По итогу обучения специалисты расширят свой функционал: от разметки нестандартной крыши до работы с разными видами рулонных материалов.  

Лилия Жукова, заместитель генерального директора «Газпромнефть – Битумные материалы» по коммерческой деятельности, рассказала:

Строительная отрасль — одна из ключевых в стране, спрос на компетентных специалистов в этой сфере очень высок. Поэтому повышение квалификации кадров такого профиля является серьезным вкладом в успешное развитие всей российской экономики. Мы начали системную работу по дополнительному обучению специалистов по кровельным материалам и со своей стороны оказываем полную экспертную поддержку для того, чтобы объяснить весь технологический процесс.

«Газпромнефть – Битумные материалы», опираясь на собственные технологии и научную экспертизу, первыми из производителей битума начали выпуск рулонной гидроизоляции. Кровельные материалы «Брит» применяются при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПГС по всей стране.

Реклама. ООО «Газпромнефть – БМ». ИНН 6234000600 erid: LjN8KKCEg

Автор: Александра Клименко
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