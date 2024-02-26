Банк Уралсиб получил награду престижной премии HR Impact за проект «Уралсиб.Ускорение»

За победу боролись более двух десятков проектов-участников. В финальный этап прошли 4 проекта, и Банк Уралсиб стал единственным банком среди лауреатов номинации.

Банк Уралсиб стал лауреатом ежегодной профессиональной премии HR Impact, заняв третье место в номинации «Graduates&Interns» за лучший проект взаимодействия с молодежью и образовательными организациями «Уралсиб.Ускорение».

Номинация «Graduates&Interns» оказалась наиболее конкурентной – за победу в ней боролись более двух десятков проектов-участников, все они отличались высоким качеством реализации и обладали мощным потенциалом. В финальный этап прошли 4 проекта, и Банк Уралсиб стал единственным банком среди лауреатов номинации.

HR Impact – это престижная ежегодная премия, отмечающая новаторские решения в сфере управления персоналом, основанные на современных стратегиях, подходах и технологиях. Одним из ключевых факторов, влияющих на определение победителей, является достижение измеримых бизнес-результатов. Получение награды HR Impact свидетельствует о профессионализме HR-специалистов, их знании и использовании современных тенденций и технологий в области управления человеческими ресурсами, а также способности достигать значительных результатов.

Онлайн-платформа «Уралсиб.Ускорение», предлагающая инновационную программу стажировок, объединяет студентов, образовательные организации и банк как потенциального работодателя. Площадка работает с 2022 года, и сегодня с ней взаимодействуют уже 112 образовательных организаций. В их число входят как региональные, так и топовые федеральные вузы – РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, ГУ ВШЭ, РАНХиГС и др. Студенческое комьюнити на платформе также многочисленно и активно – на данный момент на площадке зарегистрировано 2600 пользователей из 41 региона страны.

Студентам эта онлайн-площадка позволяет бесплатно получать новые знания в финансовой сфере. На платформе можно оформить заявку на прохождение практики и стажировки в банке, пройти онлайн-курс «Банковское дело», определить свои сильные навыки и выбрать направление для развития в ходе профориентационного теста на основе ИИ, а также посмотреть обучающие вебинары. Такая комбинация – дополнительное образование и программы практик – позволяет применять знания на реальных кейсах с погружением в работу банка, получать уникальный опыт. Производственную или преддипломную практику в рамках сотрудничества в образовательной организации с Уралсибом можно пройти как онлайн, так и очно. Те, кто смог себя показать с лучшей стороны, пополняют базу резюме и после окончания высшего или средне-специального учебного заведения могут трудоустроиться в банк – это хорошая возможность для быстрого карьерного старта для молодых специалистов без опыта работы.

Справка Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 февраля 2024 года насчитывает 218 точек продаж, 1348 банкоматов и 278 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KMYm2