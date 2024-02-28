Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях

Диапазон ставок зависит от суммы размещения и пакета услуг.

Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях. Диапазон ставок теперь составляет:

по накопительному счету с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток – 13% или 0,01% годовых, в зависимости от суммы размещения и пакета услуг.

по накопительным счетам «На каждый день» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток – 10% или 0,01% годовых, в зависимости от суммы размещения и пакета услуг.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 февраля 2024 года насчитывает 218 точек продаж, 1348 банкоматов и 278 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KEjss