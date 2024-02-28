«Роскосмос» распродаст имущество на 11 млрд рублей

Госкорпорация в 2024 г. выставит на торги базы отдыха, пансионаты и другие объекты недвижимости в нескольких регионах страны. Эксперты говорят, что часть активов может быть интересна девелоперам.

«Роскосмос» планирует выставить на продажу непрофильные активы общей стоимостью свыше 11,4 млрд руб. в 2024 г., пишет РБК. Речь идет о более 150 объектах различного назначения, среди которых земельно-имущественные комплексы, пансионаты и базы отдыха.

Например, госкорпорация собирается выставить на торги базу отдыха «Салют», расположенную в поселении Вороновское недалеко от Троицка. Стоимость актива оценивается в 703 млн руб. Также на продажу выставят пансионат «Курорт Макопсе» в Сочи, стоимость 75% акций которого оценивается в 332 млн руб.

На повторные аукционы выставят имущественный комплекс на Бауманской улице в Москве. Его оценивают в 1,7 млрд руб. Кроме того, на продажу вновь выставляют пансионат «Восход» рядом с городом Сергиев-Посад стоимостью 720 млн руб. и пансионат «Восток» в Лермонтово в Краснодарском крае за 665 млн руб.

Директор отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Андрей Трубачев говорит, что стоимость активов, которые собирается продать «Роскосмос», — рыночная. Те объекты, которые расположены в Москве, могут быть интересны застройщикам. Также девелоперы могут заинтересоваться активами корпорации в Сочи и Туапсе.

Например, несколько лет назад владелец сети отелей Azimut Александр Клячин выкупил санатории РЖД. Инвесторы могут приобрести гостиничные объекты под редевелопмент в клубный комплекс или семейный курорт, — говорят эксперты.

Издание отмечает, что в 2023 г. «Роскосмос» смог выручить от продажи непрофильных активов свыше 6,5 млрд руб.

В госкорпорации уточнили, что все средства от реализации имущества направляются на «улучшение финансово-экономического состояния предприятий». Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов ранее отмечал, что 2023 г. был непростым для компании. Из-за влияния санкций «Роскосмос» потерял около 180 млрд руб. экспортной выручки.

Ранее DK.RU рассказывал, что в Госдуму внесли законопроект, который разрешит «Роскосмосу» размещать рекламу на космической технике. Это поможет компании получить дополнительные источники доходов в размере до 200 млн руб. ежегодно.