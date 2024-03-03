В России импортозаместят компьютерную игру FIFA

К разработке отечественного футбольного симулятора, аналогичного легендарной игре от Electronic Arts, приступили российские специалисты.

С предложением о создании отечественной версии выступил заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин: на открытии Игр Будущего в Казани экс-футболист попросил Владимира Путина помочь «Газпрому» создать аналог игры FIFA.

Отметим, что в марте 2022 г. Electronic Arts временно приостановила продажу своих игр на территории Российской Федерации, а в игре FIFA 22 и следующих версиях была удалена национальная сборная России и российские клубы.

Глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что игра уже находится в разработке и выразил уверенность в том, что рано или поздно симулятор будет сделан.

На самом деле я знаю, что он уже разрабатывается. Повестка была в том, чтобы не попросить его разработать у президента, а попросить поддержать инициативу. Потому что «Газпром» уже разрабатывает аналог, и надеюсь, что в скором времени мы его увидим, — цитирует Нагорного ТАСС.

Также Нагорный отметил, что на разработку игры потребуется не один год, а может, и «десятки лет».

Основной сложностью в разработке российского аналога футбольного симулятора FIFA станет отсутствие опыта работы над подобными проектами у отечественных специалистов – об этом заявил эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в интервью News.ru. Он отметил, что каждая подобная игра стоит от $100 млн, не считая затрат на маркетинг. По словам эксперта, освоить такую сумму реально, однако грамотно нанять правильных специалистов, провести разработку возможно только в случае наработки собственного подобного опыта.

У нас хватает профессиональных и опытных кадров, но у нас нет людей, которые десятки лет работают над разработкой FIFA. Над этим работают настоящие профессионалы своего дела. Сделать свой симулятор FIFA можно, но по качеству при всем желании это как попытка сделать русский iPhone. Но у нас еще нет такого большого количества опыта, — сказал Кузьменко.

Затраты на создание игры также оценил эксперт в области киберспорта, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.

Сейчас существует тенденция активной замены западных игр и их аналогов на российские. То же самое касается и направлений киберспорта. Думаю, отечественный аналог FIFA создать вполне реально, хоть способных сделать это студий в России не так уж и много. Это долго и дорого. За год игру точно не сделают, по стоимости это будет однозначно сравнимо с бюджетом игры «Смута», у которой сейчас самые высокие затраты — больше 500 млн руб., — отметил Пименов в интервью НСН.

При этом нападающий московского «Локомотива», звезда сборной России на чемпионате мира по футболу-2018 Артем Дзюба усомнился в хорошем качестве российского аналога.

Честно скажу, что я сильно сомневаюсь, что мы сможем это сделать на хорошем, достойном уровне, потому что над созданием FIFA ребята давно занимаются и до сих пор многие возмущаются. И только последняя версия более-менее похожа на футбол. Если сделают, то я только за, но я очень сильно сомневаюсь, что смогут, — сказал нападающий.