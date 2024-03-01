FIRST: «В любом проекте, независимо от его масштаба и сложности, для нас нет мелочей»

Комплексная оптимизация складских процессов сегодня один из самых динамично развивающихся сегментов логистического рынка.

Благодаря переориентации транспортных потоков на Ближний Восток и Азию, в стране продолжает расти объем грузоперевозок, увеличиваются также внутренние транспортные услуги. Вместе с тем, активно строятся логистические комплексы, которым требуется грамотное и высокотехнологичное оснащение.

Современная логистика сегодня предлагает достаточно много передовых решений. И все самые востребованные технологии хранения может предложить своим клиентам лидер сферы интралогистики — компания FIRST.

На текущий момент в арсенале FIRST— полный комплекс разработки всех процессов интралогистики — от установки стеллажных конструкций до автоматизации, проектирования промышленного освещения и видеонаблюдения, поставки складской техники. Компания вот уже в течение 20 лет постоянно совершенствует технологии, бизнес-процессы, обучает сотрудников на всех уровнях и во всех функциональных центрах.

Накопленный за это время опыт позволяет решать самые сложные задачи в области интралогистики, которые повышают эффективность процессов и упрощают работу сотрудников склада. Оборудование обладает гибкостью настройки под особенности каждого производства и адаптивностью к различным типам продукции.

«Умный склад»

Недавно логистический интегратор FIRST завершил оснащение производственно-складского комплекса для обслуживания грузового транспорта в Нижнем Новгороде. Заказчиком выступила компания «НижБел», крупный дистрибьютор автозапчастей, аксессуаров и моторных масел. Всего за три месяца были смонтированы мезонинные стеллажи, которые позволили увеличить полезную складскую площадь в пять раз.

Компания FIRST предоставила комплексное решение, которое включает как собственно мезонинную часть, фронтальные стеллажи и другие металлоконструкции, так и автоматизацию ключевых процессов.

Александр Лагунов

Мы оказали поддержку на этапе проектирования склада и выступили консультантами по разработке программного обеспечения, предполагающего интеграцию «мозгов» сортировочной и конвейерной линии в единую систему управления складом с целью оцифровки аналитики и контроля, — рассказал исполнительный директор компании FIRST Александр Лагунов.

По словам представителя компании-заказчика Вадима Захарова, в проекте изначально была предусмотрена установка мезонинных стеллажей. Ранее FIRST оснастила ими другой склад «НижБел», что позволило максимально эффективно использовать всю высоту помещения. Но особенностью последнего проекта стало сочетание мезонинных конструкций двух типов: колонного и рамочного.

«Платформы первых двух этажей стоят на мощных колоннах, поверх них смонтированы еще три этажа с полочными стеллажами. Это довольно сложная многоярусная конструкция, таких складов в России единицы, и мало у кого в стране есть компетенции по их производству», — вспоминает Вадим Захаров.

Особенностью проекта стала интеграция в складской комплекс интеллектуальной системы конвейеров, созданной FIRST совместно с петербургской IT-компанией-резидентом Сколково. Перед интегратором была поставлена задача провести монтажные и пусконаладочные работы, организовать последующее сервисное сопровождение системы, выполняющей автоматизированное пополнение мезонина, обработку кросс-док товаров, их подачу к участкам комплектации заказов для магазинов, маркетплейсов, столам переупаковки, а также спуск отобранных товаров, их сортировку и возврат тары.

Ручной труд практически исключен и используется в основном только на первом этаже склада, где расположен участок пополнения.

Система управления конвейером интегрирована в WMS заказчика. Она включает ряд пользовательских интерфейсов, в том числе просмотр текущей операционной информации — обо всех транспортных заданиях, активных и завершенных циклах сортировки, а также формирование отчетов. Программа реализована в виде web-интерфейса и доступна с ПК или смартфона.

Среди других функций — автоматический запуск и остановка конвейерных модулей при появлении лотков, управление светозвуковой сигнализацией, мониторинг статусов приводов, датчиков, мониторинг заторов, управление стыковыми потоками. Оператор может запрограммировать требуемый интервал следования между лотками для корректного чтения штрихкодов, подачи лотков на распределяющий модуль и обеспечения заявленной производительности. При длительном отсутствии лотков на линии она уходит в «спящий режим».

«В выборе подрядчика не было сомнений»

Стоит отметить, что проект был реализован всего за четыре месяца. За счет внедренной автоматизированной системы высвобождено около 20 транспортировщиков, что, по словам Вадима Захарова, также особенно актуально в связи с острой нехваткой персонала на рынке труда. Только за счет этого компания сэкономит более 15 млн рублей в год. Пуск «умного склада» состоялся в декабре 2023 года, но уже сейчас стороны приступают к новому этапу сотрудничества. Так, при участии FIRST планируется обустройство отдельной зоны для хранения масел и другой продукции из категории легковоспламеняющихся жидкостей.

Когда мы приступили к проектированию нового производственно-складского терминала, сомнений в выборе генподрядчика почти не было. У FIRST есть и компетенции, и опыт, и поставляют они все в комплексе — и металлоконструкции и автоматизацию, — говорит Вадим Захаров.

Александр Логунов пояснил, что ускорение выполнение работ произошло за счет того, что производство всех металлоконструкций освоено на собственной площадке FIRST под Нижним Новгородом, которая является одной из самых высокотехнологичных в России: «Кроме того, специально под заказ компании «НижБел» мы выводили в цех дополнительных сотрудников, от коллег, с которыми работаем по созданию автоматизированных систем, удалось наладить оперативные поставки IT-оборудования, и, конечно же, у нас квалифицированный монтажный персонал, который быстро, аккуратно и качественно выполнил монтажно-строительные работы на площадке компании-заказчика. На этапе опытно-промышленной эксплуатации была проведена корректировка отдельных элементов системы в соответствии с пожеланиями клиента».

В любом проекте, независимо от его масштаба и сложности, для компании FIRST, как системного интегратора, нет мелочей.

Наша команда работает с самоотдачей, ориентированной на решения, оттачивает каждую деталь в процессах клиента и способна одновременно вести до 100 проектов в России и странах СНГ, — заключил Александр Лагунов.

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