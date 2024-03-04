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Весна вашими глазами: модные очки 2024 года

Весна вашими глазами: модные очки 2024 года
Иллюстрация: «Оптик-Центр»

Солнце светит ярче с каждым днем. Защитите глаза от вредных УФ-лучей и создайте стильный образ с новыми солнцезащитными очками.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ#НОВОСТИ

Разбираем главные тренды модной оптики этой весной вместе с сетью салонов «Оптик-Центр».

Яркие оправы

Весна вашими глазами: модные очки 2024 года 1

Jacquemus Nocio-New Yellow

Разноцветный пластик, как прозрачный с леденцовым эффектом, так и дерзко-неоновый — главный тренд весны. Предпочитаете сдержанную цветовую гамму в одежде? Такой аксессуар просто создан для вас. Очки станут эффектным цветовым пятном, которое идеально дополнит образ и акцентирует внимание на вашем лице.

Овальный силуэт

Весна вашими глазами: модные очки 2024 года 2

Gresso Mykonos G60TB010S4

Очки этой необычной формы были замечены на подиумах сразу нескольких легендарных модных домов. Солнцезащитные, медицинские или имиджевые — выбирайте то, что подходит вам, и смело примеряйте новый образ.

Тонкие металлические оправы

Весна вашими глазами: модные очки 2024 года 3

Ray-Ban 0RB3637 919631

Если вы в поисках очков, которые будут актуальны не один сезон, это ваш выбор. Металлические оправы не покидают топы оптических трендов, и это неслучайно. Они прекрасно впишутся в любой стиль и подчеркнут ваши глаза. Обратите особое внимание на стильные круглые формы, изящные панто и классические авиаторы.

Оверсайз из 1970-х

Весна вашими глазами: модные очки 2024 года 4

Gucci 1314S 001

Массивная округлая оправа и темные линзы превратят вас в рок-диву из семидесятых. Этот силуэт подойдет всем и добавит нотку роскоши в любой гардероб. Решайтесь попробовать тренд — волна комплиментов не заставит себя ждать!

Очки cat eye

Весна вашими глазами: модные очки 2024 года 5

Fendi 40035I 25F

Элегантная классика на пике популярности этой весной. «Кошачьи» формы делают образ изысканным, добавляя при этом задорные, игривые нотки. Тренд на «кошачий глаз» уже примерила Бейонсе, а за ней — и другие стильные знаменитости.

Режим «Ультраспорт»

Весна вашими глазами: модные очки 2024 года 6

Balenciaga 0232S 004

Любимый Ким Кардашьян и Рианной спортшик в этом сезоне получил футуристичный апгрейд. Зеркальные линзы всех цветов радуги, силуэты прямиком из фильмов про киборгов будущего, смелые акценты — скучать в таких очках точно не придется. Сочетайте их с любимыми кэжуал-образами, чтобы сделать свой весенний стиль незабываемым.

Аксессуары для очков

Весна вашими глазами: модные очки 2024 года 7

Any Di Suncover Pink (PK)

Цепочки и шнурки для очков — не только яркая и эффектная деталь наряда, но и по-настоящему практичный и удобный аксессуар. Особый шик — носить в качестве стильного дополнения образа футляр для очков. Оказывается, среди них есть настоящие произведения искусства.

Свежий взгляд и стильный образ — лучший подарок. Найдите очки, которые подчеркнут индивидуальность, в «Оптик-Центре» или предоставьте свободу выбора и вручите подарочный сертификат. Только с 4 по 10 марта в оптическом пространстве на Радищева, 24 — скидка 30% на солнцезащитные очки! Вас ждут бренды, известные во всём мире, самые горячие модные тенденции и модели, которые прекрасно впишутся в ваш стиль.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО41-01024-74/00382863 от 23.10.2020

Весна вашими глазами: модные очки 2024 года 8

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ООО «Очки и Мода»
г. Екатеринбург, Радищева, 24
телефон +7 (343) 304-55-55
Оptic-center.ru   erid: LjN8KL8GW

Автор: Юлия Шемякина
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