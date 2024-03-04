Весна вашими глазами: модные очки 2024 года

Солнце светит ярче с каждым днем. Защитите глаза от вредных УФ-лучей и создайте стильный образ с новыми солнцезащитными очками.

Разбираем главные тренды модной оптики этой весной вместе с сетью салонов «Оптик-Центр».

Яркие оправы

Jacquemus Nocio-New Yellow

Разноцветный пластик, как прозрачный с леденцовым эффектом, так и дерзко-неоновый — главный тренд весны. Предпочитаете сдержанную цветовую гамму в одежде? Такой аксессуар просто создан для вас. Очки станут эффектным цветовым пятном, которое идеально дополнит образ и акцентирует внимание на вашем лице.

Овальный силуэт

Gresso Mykonos G60TB010S4

Очки этой необычной формы были замечены на подиумах сразу нескольких легендарных модных домов. Солнцезащитные, медицинские или имиджевые — выбирайте то, что подходит вам, и смело примеряйте новый образ.

Тонкие металлические оправы

Ray-Ban 0RB3637 919631

Если вы в поисках очков, которые будут актуальны не один сезон, это ваш выбор. Металлические оправы не покидают топы оптических трендов, и это неслучайно. Они прекрасно впишутся в любой стиль и подчеркнут ваши глаза. Обратите особое внимание на стильные круглые формы, изящные панто и классические авиаторы.

Оверсайз из 1970-х

Gucci 1314S 001

Массивная округлая оправа и темные линзы превратят вас в рок-диву из семидесятых. Этот силуэт подойдет всем и добавит нотку роскоши в любой гардероб. Решайтесь попробовать тренд — волна комплиментов не заставит себя ждать!

Очки cat eye

Fendi 40035I 25F

Элегантная классика на пике популярности этой весной. «Кошачьи» формы делают образ изысканным, добавляя при этом задорные, игривые нотки. Тренд на «кошачий глаз» уже примерила Бейонсе, а за ней — и другие стильные знаменитости.

Режим «Ультраспорт»

Balenciaga 0232S 004

Любимый Ким Кардашьян и Рианной спортшик в этом сезоне получил футуристичный апгрейд. Зеркальные линзы всех цветов радуги, силуэты прямиком из фильмов про киборгов будущего, смелые акценты — скучать в таких очках точно не придется. Сочетайте их с любимыми кэжуал-образами, чтобы сделать свой весенний стиль незабываемым.

Аксессуары для очков

Any Di Suncover Pink (PK)

Цепочки и шнурки для очков — не только яркая и эффектная деталь наряда, но и по-настоящему практичный и удобный аксессуар. Особый шик — носить в качестве стильного дополнения образа футляр для очков. Оказывается, среди них есть настоящие произведения искусства.

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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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ООО «Очки и Мода»

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