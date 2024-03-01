Жилой комплекс Екатеринбурга стал победителем российского градостроительного конкурса

Претендовали на победу 1420 жилых комплексов от 630 застройщиков. Проекты оценивали по 133 параметрам, большинство которых заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий.

В Москве состоялся финал престижного градостроительного конкурса новостроек «ТОП ЖК-2024», проводимого ЕРЗ.РФ уже в пятый раз. 1420 жилых комплексов от 630 застройщиков со всей страны претендовали на звание быть лучшими. Каждый проект оценивался независимыми экспертами по 133 параметрам, большинство которых заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ. Организаторы отметили, что конкурс дает возможность видеть сразу всю картину жилищного строительства в стране, увидеть лучшие практики и распространять их в Российской Федерации.

Одна из номинаций конкурса была посвящена редевелопменту территории нежилой застройки. Сегодня тема освоения промышленных территорий актуальна для городов как никогда. Это огромные пространства, где производства частично или полностью остановлены, а территория, как правило, в центральных районах города визуально захламлена, что портит облик городов. Решение перепрофилировать земельный участок или промышленное сооружение под жилое строительство позволит создать новую комфортную среду проживания и современную инфраструктуру

В этой номинации участвовали проекты из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Уфы, Тюмени, Волгограда и Екатеринбурга. По результатам сводных оценок жюри, куда вошли руководителей общероссийских некоммерческих объединений и научных организаций, екатеринбургский ЖК «Нагорный» стал победителем в категории «Лучший жилой проект в РФ, редевелопмент территории нежилой застройки». Награду представителям компании «УГМК-Застройщик» вручили президент Национального объединения строителей Антон Глушков и председатель Комитета Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева.

Строительство жилого квартала началось в 2018 году в центре Екатеринбурга. На участке в 8,5 гектаров вырос современный комплекс, включающий насыщенную инфраструктуру: супермаркет, кафе и ресторан, фитнес-клуб с бассейнами и поликлинику. Помимо этого, в этом году началось возведение 2-этажного встроенного детского сада на 120 мест. Добавляют привлекательности проекту внутреннее закрытое пространство, в котором ландшафтными дизайнерами реализована концепция круглогодичного озеленения. Всего к 2028 году на территории ЖК запланировано построить порядка 230 тыс. кв. м жилья, где будет проживать около 5 тысяч человек.

Успешный опыт редевелопмента не единственный у компании «УГМК-Застройщик». На месте бывшего мукомольного завода возле набережной реки Исети был возведен ЖК «Макаровский», который стал местом притяжения не только жителей, но и всех горожан. Ветхие здания были снесены, а объекты культурного наследия реконструированы и приспособлены для современного использования. На месте промышленной лаборатории сейчас работает детский центр развития, а в здании мельницы располагаются квартиры премиум-формата и большой грузинский ресторан.

Отметим, что объекты «УГМК-Застройщик» на протяжении 5 лет получают признание от экспертного сообщества и подтверждают свой знак качества. Жилые комплексы «Макаровский» и «Нагорный» неоднократно становились победителями федерального конкурса «ТОП ЖК» и занимают 1 и 2 место в рейтинге лучших новостроек страны. Жилой район «Изумрудный бор» также является многократным призером премии конкурса в различных номинациях. Такой успех специалисты связывают с высокими потребительскими качествами проектов, архитектурой и подсветкой, развитой инфраструктурой, дворовыми пространствами, безопасностью и другими интересными решениями.

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