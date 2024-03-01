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Доходность по вкладу «Почетный пенсионер» банка Уралсиб составляет 13,49 – 15,19%

Доходность по вкладу «Почетный пенсионер» банка Уралсиб составляет 13,49 – 15,19%
Автор фото: Gaspard Delaruelle. Иллюстрация: pixabay.com

Вклад может открыть клиент, получающий пенсию на карту «Почетный пенсионер», а также любую другую карту или счет Банка Уралсиб.

#НОВОСТИ

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладу «Почетный пенсионер». Доходность по вкладу теперь составляет 13,49 – 15,19% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока вклада. Вклад может открыть клиент, получающий пенсию на карту «Почетный пенсионер», а также любую другую карту или счет Банка Уралсиб.  

Также была обновлена линейка сроков вклада «Почетный пенсионер». Теперь вклад может быть открыт в офисе Банка Уралсиб на сроки 91,181,367 и 732 дня. Сумма вклада от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно. Пополнение, продление и расходные операции по вкладу не предусмотрены.

Одним из выгодных карточных продуктов для пенсионеров является карта «Почетный пенсионер» с бесплатным выпуском и обслуживанием, которая дает возможность получения до 4,5% годовых на ежемесячный остаток и до 3% кешбэка за покупки. Снимать наличные в банкоматах Уралсиба и партнеров можно также бесплатно.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

 
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 марта 2024 года насчитывает 216 точек продаж, 1329 банкоматов и 277 платежных терминалов.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/  ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KEWds

Автор: Гринина Ирина
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