ПСБ первым на рынке дистанционно открыл счет для бизнеса по биометрии

ПСБ стал первым российским банком, который открыл расчетный счет юрлицу в рамках пилотного проекта ФНС РФ по запуску бизнеса онлайн с использованием биометрических технологий.

В рамках комплексного сервиса «Старт бизнеса онлайн» с 1 марта 2024 г. предприниматели могут зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр Федеральной налоговой службы (ФНС) или к его доверенному лицу, а также открыть расчетный счет в банке. Полный цифровой путь открытия своего дела реализован с использованием возможностей государственной Единой биометрической системы (ЕБС).

Новый клиент ПСБ, согласно предложенному сценарию, за один день успешно зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью, при этом все необходимые документы были сформированы автоматически в электронном виде после подачи заявления на регистрацию бизнеса, а открытие расчетного счета в этом процессе заняло несколько минут.

Мы видим высокий технологический потенциал в инновационных решениях для построения идеального клиентского пути и считаем, что комплексный подход по принципу «одного окна» с использованием биометрии значительно упрощает запуск своего дела и сокращает время на связанные с этим процедуры. А наши онлайн-сервисы, поддерживающие различные направления предпринимательской деятельности, обеспечивают «бесшовный» путь от подачи заявления на регистрацию бизнеса до приема платежей за свои товары и услуги, — сказал Иван Паткин, вице-президент, директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ.

Основным требованием к физическим лицам, которые хотят принять участие в эксперименте и открыть бизнес дистанционно, является наличие подтвержденного профиля в ЕБС. Эксперимент по открытию бизнеса онлайн продлится до 1 марта 2025 г.

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