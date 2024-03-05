«Бизнес находится в состоянии третьей мировой». Андрей Бриль — о защите от санкций

«На санкциях сегодня зарабатываются колоссальные деньги, причем с обеих сторон. С нашей — тоже. Поэтому сейчас можно вести разговор об отмене санкций, но нужно понимать: в чей карман мы залезаем».

Третья мировая экономическая война в самом разгаре, убежден вице-президент российской Гильдии управляющих и девелоперов, председатель совета директоров «Корин Холдинга» Андрей Бриль: речь об экономическом противостоянии ведущих держав, причем роль России в нем — не главная. Даже несмотря на множество пакетов санкций, выпущенных в адрес РФ, и проблемы с защитой отечественного бизнеса за рубежом.

В авторской колонке для DK.RU он откровенно рассказал о впечатлениях от большого юридического события, на котором обсуждались вопросы защиты бизнеса от санкций. И четко сформулировал, чего ждет реальный сектор экономики от юридического сообщества — чтобы вместе достучаться до властей и по максимуму использовать окно возможностей для развития страны.

Андрей Бриль, председатель совета директоров «Корин Холдинга», вице-президент российской Гильдии управляющих и девелоперов:

— В феврале в Екатеринбурге проходила большая юридическая конференция. «Ковалевские чтения» уже в 20-й раз собрали на Урале цвет юридического сообщества — площадка очень авторитетная и каждый год дает хороший срез того, чем занята сегодня наша юридическая наука и практика, что для нее является важным и приоритетным.

Я выступал на двух секциях, кроме того, прослушал много очень любопытных выступлений. И вот что удивительно: уважаемые юристы поднимали вопросы, связанные с уголовным правом и правоприменением, говорили о рынке труда и миграционных проблемах, было много интересного об искусственном интеллекте и безопасности. Обсуждались в том числе вопросы санкций и борьбы с ними. Однако же мне показалось, что мы, представители реального сектора экономики, и юридическое сообщество немного по-разному понимаем проблемы, связанные с санкциями. И с теми процессами, которые возникли в результате в экономике страны и в международных отношениях.

Во-первых, не сочтите за правовой нигилизм, но почему-то при слове «закон» и при виде толстых фолиантов, в которых кодифицированы юридические правила и нормы, романтически настроенную публику охватывает необыкновенный восторг, подобострастное любование этими документами и желание делать все в соответствии с ними. Безусловно, посыл правильный: раз законы писаны, хочешь, не хочешь, а исполняй.

Но надо понимать простую вещь: это не скрижали Моисея, не отражение высшей сакральной справедливости, которая не имеет отношения к людскому разуму, спущена нам с небес и которую не переступить.

Нет! Законы, юридические нормы и правила устанавливают победители. Всегда. Это некие правила игры. Сначала люди придумывают саму игру, затем — правила, а потом начинают играть. Участвуете вы или нет, это ваш свободный выбор. Но всегда надо понимать: некоторые игры имеют еще и второе дно. Там могут использовать крапленые карты, например. Это же нужно иметь в виду и говоря про законы. Понимать: кто их придумал, для какой «игры».

И самое главное — вы-то какую роль исполняете. Вы в организаторах? Или в игроках? Каков ваш реальный статус за игровым столом? И если мы говорим про «игру в санкции», нужно хорошо понимать, каково их содержание. Где их принимают и какой орган обеспечивает и обуславливает саму возможность их появления. Насколько это решение произвольное. И на каких юридических площадках можно обсуждать санкции с теми, кто их придумал.

А вот здесь выясняется несколько не очень приятных вещей. Во-первых, содержание санкций очень широкое и произвольное. Во-вторых, органы, которые их принимают, часто не имеют никакого юридического статуса. Действует просто право силы: я могу решать, и я решаю.

А неангажированных юридических площадок для обсуждения санкций, вообще говоря, нет. Поэтому сейчас все разговоры о защите российского бизнеса от санкций за рубежом у меня вызывают такую аналогию: Лондон, 1942-й год. Американские и британские юристы обсуждают, как подавать иски в Имперский суд Германии против гроссадмирала Дёница и его подводников — чтобы получить обвинительные заключения, потому что немцы топят суда противников в Атлантике.

Запахло пессимизмом, да? Мол, игра заранее проиграна. И тем не менее сражаться надо.

Я однажды подслушал разговор отца с его одноклассниками, ребятами 1920 года рождения, которые в 1941-м практически все попали на фронт. Папа был секретарем комсомольской организации кораблестроительного института в Ленинграде. В начале войны весь цвет коммунистической молодежи города собрали в добровольческую дивизию, отправили на двухнедельные курсы под Подольск, а потом под Гродно — в поле, с одной винтовкой на троих. Пошли немецкие танки. Что делать? Понятно, что бой был проигран еще до того, как начался. Но ребятам надо было сражаться, и все тут. Есть такие бои, которые нужно вести, несмотря на то, что ты уже проиграл — их немало. В том числе и юридические процессы по защите российского бизнеса за рубежом.

Экономическая третья мировая: кто с кем воюет

Вообще говоря, мы находимся в состоянии третьей мировой экономической войны. И надо хорошо понимать, кто с кем воюет. Почему-то все считают, что санкции направлены против России, ну и Белоруссии. Формально — да. Но мы не самый главный фронт этой войны.

Я скажу парадоксальную вещь, но санкции направлены против Западной Европы, в первую очередь — против Германии. А их реальная цель — освобождение европейского рынка услуг и товаров, особенно энергоносителей, для американцев.

И предотвращение альянса России (с ее энергоносителями) и Германии (с ее мощной экономикой и промышленным потенциалом). В противном случае мы бы увидели создание более-менее суверенного, экономически сильного Евросоюза во главе с ФРГ. А этого американцам допустить нельзя — на фоне грядущей борьбы с Китаем, которая станет самым главным экономическим противостоянием XXI века.

Даже такой мощный регион, как Западная Европа, играет в нем очень важную, но лишь вспомогательную роль. Так что цель и смысл санкций — обеспечить жесткую привязку европейцев к Штатам, невозможность восстановления отношений с Россией и демонстрация Китаю: Западная Европа на стороне США. А заодно — задел на будущее: спустя некоторое время американцы будут восстанавливать работу с Российской Федерацией. Это произойдет неизбежно! И там будет большое поле для торга.

Бесконечные пакеты санкций — это как взятие заложников, чтобы потом менять их на выгодные для себя условия.

Таким образом, Америка — главный бенефициар санкций.

Штаты выигрывают сегодня как площадка для инвестиций, потому что крупному инвестору, тому же немецкому, все равно, где будет завод Volkswagen — в условном Ингольштадте или в Миннесоте. Это малый и средний немецкий бизнес не может уехать из родной деревни, а крупному инвестору не проблема унести мощности туда, где сегодня стоимость энергоносителей и себестоимость производства ниже.

Отчасти бенефициарами санкций являются также и Китай, и Индия с Турцией, и некоторые арабские страны. Плюс часть государств бывшего СНГ: Казахстан, Армения, Киргизия, отчасти — Грузия. Есть смотреть отрасли и сектора экономики, то главный бенефициар, ради которого в большей степени и идет борьба, — это финансовая система, базирующаяся на долларе. Далее — американский энергетический сектор и международные трейдеры, в первую очередь энергоресурсов: все эти гленкоры, витолы, трафигуры и прочие. Потому что торговля-то продолжается, и маржинальность там выросла необыкновенно.

Причем надо понимать еще одну, не очень приятную вещь. На санкциях сегодня зарабатываются колоссальные деньги, причем с обеих сторон. С нашей — тоже.

Это не хорошо и не плохо, такова реальность. Поэтому сейчас можно вести разговор об отмене санкций, но нужно понимать: в чей карман мы залезаем. И кто будет противиться этому процессу — помимо политического истеблишмента определенных западных стран.

Защита своих: три приема против санкций

И вот здесь возникает главный вопрос: если все так невесело, что мы можем сделать. Я убежден, что представители реального сектора и юридическое сообщество должны быть партнерами в деле защиты экономического пространства страны и развития ее экономики. С нас — обозначение приоритетов, с коллег-юристов — обеспечение их правильным нормотворчеством и указание органам госвласти на реальные главные проблемы экономики и бизнеса. Как простой средний бизнесмен я вижу сегодня три приоритета в антисанкционной борьбе.

Во-первых, нужны юридические действия по защите российского внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции недружественных стран.

А то в результате санкций выяснилась одна необыкновенная вещь: многочисленные авторитетные банковские эксперты всегда нам рассказывали, что у РФ нет внутреннего рынка, достаточного для инвестиций и развития промышленности и технологий. Что все, что мы делаем, должно быть ориентировано на экспорт. Но вдруг оказалось, что внутренний рынок у нас имеется, причем очень большой и обеспеченный платежеспособным спросом. Настолько интересный, что многие иностранные компании сидели на нем десятилетиями и совсем не хотят с него уходить — несмотря на колоссальное давление со стороны своих правительств.

Их просто пинками отсюда выгоняли свои же руководители, и продолжают это делать.

В результате освобождается колоссальное место с точки зрения развития всех секторов экономики, производства разных видов товаров и услуг. Это огромный рынок с понятным горизонтом окупаемости и жизненно необходимый для государства, экономики и жителей страны.

Сегодня нам необходим юридически правильно выстроенный протекционизм. Он должен стать приоритетом и строиться очень грамотно, с учетом того, что спустя какое-то время нас снова будут тащить в мировую экономику и начнется новый виток глобализации. К этому моменту мы должны быть юридически готовы к защите своего рынка. Чтобы не повторять ошибки 35-летней давности, когда рынок страны был безжалостно открыт, и иностранцы творили здесь все, что хотели.

Вторая задача — это разработка корпоративных и инвестиционных юридических норм, которые стимулировали бы приток капитала в экономику страны, трансфер технологий и импортозамещение. При обязательном контролирующем участии российского бизнеса в совместных с иностранцами проектах.

Иначе будет провал, примеров масса — начиная с автопрома, заканчивая производством энергетических турбин. Контроля там не было, в итоге варяги встали и ушли, а мы остались у разбитого корыта.

В этом нет ничего страшного, это не навсегда, мы справимся. Мы видим, что в IT-сфере, строительстве, сельском хозяйстве трансфер технологий и импортозамещение реально идут, именно потому, что там изначально был контроль российского частного бизнеса. Этот опыт нужно учитывать при разработке новых юридических норм. Также хорош пример китайского законодательства во время экономических реформ. Всегда 51% совместных предприятий принадлежит китайцам, выход на внутренний рынок возможен только под жестким контролем и с партнерами из КНР.

И третий приоритет: защита наших частных предпринимателей во внутрироссийской практике. Речь о декриминализации экономических преступлений. Естественно, за уголовку нужно наказывать по полной программе. Но когда за экономические преступления предпринимателя садят в тюрьму, это аналогично посадке командира батальона на Донбассе за то, что он нарушил дисциплину. Не убил пленного, не изменил Родине, а, скажем, напился.

Окно возможностей будет довольно коротким

Почему я сравниваю фронт и предпринимательскую структуру? Дело в том, что сегодня правительству, ведя СВО, не надо непосредственно решать задачу, как произвести продукты питания и доставить их в распределительную оптовую и розничную сеть. Как сшить обувь и одежду, как построить жилье, как разработать ПО. Им не надо заниматься всеми видами поставок по параллельному импорту. Все это успешно делает частный бизнес, который адаптируется к любым сложным ситуациям.

Понятно, что в целом управлять экономикой властям надо. Однако весь груз, который так сильно давил на правительство СССР во время Афганской войны, сегодня уверенно несет на себе частный бизнес. Но при потере операционного директора предприятие с большой долей вероятности перестанет быть эффективным, обанкротится и прекратит существовать. Именно поэтому защищать предпринимателей — это стратегическая задача, сравнимая с защитой командного состава на фронте.

Вообще говоря, надо подумать, а не придать ли частным предпринимателям статус, аналогичный статусу участника СВО.

Естественно, в правильно выбранных форме и объеме, ведь бизнесменам не нужны ветеранские льготы. Но их ценность для Родины сегодня не менее высока, и это необходимо подчеркивать на самом высоком уровне.

Резюмируя: санкции быстро не исчезнут, жить в новых условиях придется долго. Но окно возможностей для разумной защиты российского рынка, предпринимателей, инвестиционного процесса в стране не такое уж и длительное. Речь о десяти годах, возможно, даже о двадцати — срок достаточно короткий. Мгновение, в которое нужно успеть сделать нужные шаги и обеспечить их юридически правильным нормотворчеством. Надеюсь, юридическое сообщество включится в работу — в конечном счете выиграем все.

Интервью: Сергей Дружинин, текст: Екатерина Стихина

Читайте также на DK.RU: «Главное — не попадать в поле зрения властей, тихо лежать, притворившись полумертвым» — адвокат Павел Репринцев