Природный парк «Оленьи ручьи» легко докажет: кто на Урале не бывал, красоты не видал

Бывалые туристы знают, что на карте Свердловской области есть место, куда можно приезжать бессчетное количество раз, при этом каждый визит в Бажуково будет неповторим.

Путешествия за границу в последнее время стали почти недоступны, и жители России поневоле стали обращать внимание на исторические, культурные и природные достопримечательности внутри страны. DK.RU продолжает проект «Что я там не видел?».

«Оленьи ручьи» подходят как для самостоятельного времяпровождения, так и для организованного группового отдыха. Семейная прогулка выходного дня, образовательная экскурсия школьников для знакомства с историей родного края, сплав на сап-борде, фотоохота, рыбалка для релакса, посещение природных памятников или пикник с друзьями на природе, массовый забег на выживание, пленэр для художников и многое другое — все это про природный парк, который вошел в топ-7 конкурса «Достояние Среднего Урала»-2023. Первозданная красота природы здесь не оставляет места равнодушию, а атмосферы приключениям в любую минуту готовы добавить как богатая флора и фауна, так и непредсказуемая уральская погода.

Справка DK.RU «Оленьи ручьи» — природный парк площадью 127 кв. км в Нижнесергинском муниципальном районе Свердловской области. Расположен в 120 км юго-западнее Екатеринбурга в нижнем течении реки Серги, между городом Нижние Серги и поселком Аракаево. Открыт 29 октября 1999 г. в месте встречи уральской горной тайги и Красноуфимской лесостепи, трех предгорий и горной полосы Среднего Урала. На территории парка находится более 20 памятников природы, в числе которых пещеры, карстовые провалы и скалы.

Почему ручьи — оленьи?

В период обследования обширного лесного массива в XX в., предназначенного для будущей природоохранной территории, были обнаружены следы стоянок древнего человека и научно доказано, что в Ледниковый период на Урале обитали северные олени. «Красный олень», изображенный охотниками около трех тыс. лет назад на скале Писаница на реке Серга, стал эмблемой парка и дал ему название.

Со сменой климата на Среднем Урале воцарился один из крупнейших представителей семейства оленей — европейский лось. В Свердловской области каждый район имеет свой герб, на геральдическом символе Нижнесергинского изображен именно «хозяин леса», «лесной губан» — лось с золотыми рогами, стоящий на серебряной скале, смотрящий на синюю гладь воды и бескрайние зеленые леса. Отметим, что это муниципальное образования в 2024 г. отпразднует 100-летие своего создания.

Встреча с дикими животными на территории парка все же редкость. Зимой на снегу заметны разнообразные следы — лис, зайцев-беляков и кабанов. По берегам рек встречаются плотины, построенные бобрами, а на деревьях можно заметить белок. Представители таежной фауны, такие как медведь, волк, рысь, лось и кабан предпочитают уходить на север, подальше от людей и туристических троп. Если повезет, то в глубине леса или на водопое в парке можно заметить косулю.

Парк работает круглогодично, круглосуточно, без выходных, в среднем мы принимаем больше 100 тыс. чел. в год. Прошлый 2023 г. не задался, у нас побывало порядка 97 тыс. туристов, а в 2022 г. было 130 тыс., есть с чем сравнить. Спад произошел потому, что из-за пожароопасной обстановки в регионе мы были в пик летнего сезона два месяца закрыты для посещений. Вторым фактором стал капитальный ремонт мостов и путепроводов на автодороге Пермь–Екатеринбург, люди на машинах просто не могли к нам попасть. Зато наши коллеги, природный парк «Бажовские места», ощутили на себе, что такое наплыв туристов. В этом году ничего не загадываем, еще только март, но хочется надеяться на лучшее, — рассказала DK.RU заместитель директора природного парка «Оленьи ручьи» Елена Сорокина.

После вырубки леса, длившейся почти два века, растительность парка постепенно восстанавливается в течение последних 30-35 лет. Преобладавшие в XVII в. сосны и лиственницы стали перемежаться березами, осинами и липой с примесью ели и пихты.

Получившийся смешанный лес предстает во всей красе осенью, когда парк расцвечивается нетипичными для Урала красными и оранжевыми оттенками листвы.

Избежать топора удалось 300-летней сосне, по данным дендрохронологов, дерево старше города Екатеринбурга примерно на 15 лет. В сентябре 2014 г. сосна-долгожитель была внесена в Национальный реестр старовозрастных деревьев России за № 345.

Помимо природных, в парке есть и рукотворные достопримечательности. Одна из них — жилище Бабы Яги, глядя на которое легко понять, почему же сказочная избушка была на «курьих ножках».

В 2023 г. на самом популярном пешем маршруте парка «Малый круг» в честь 85-летия открыли тропу Владислава Крапивина. Здесь туристов встречает пожелание «Хоот векки!» — «Доброй дороги!» и предложение заглянуть в мир детства, сказки и приключений, вспомнить персонажей и произведения известного писателя.

Как говорят знающие люди, «Оленьи ручьи» обязательно нужно посетить несколько раз. Во-первых, осмотреть парк за один день сложно: тропы складываются в пять маршрутов для пешего (или велосипедного) туризма протяженностью от 6 до 18 км, в сумме 45 км. Во-вторых, минимум три посещения стоит связать со сменой времен года: летом, осенью и зимой парк показывает себя в разном убранстве.

В-третьих, рекомендуется осмотр парка не только взглядом с земли, сверху вниз, но и снизу вверх, на лес и скальные массивы с уровня воды. Туристам-водникам доступно 42 км для сплава от города Нижние Серги до села Аракаево.

В парке множество интересных мест. Среди популярных — скалы «Карстовый мост», «Писаница», «Целующиеся камни» и «Дыроватый камень», подвесной мост через реку Серга, Митькины озера, пещеры «Дружба» и «Большой провал» и другие природные достопримечательности.

Ангел Единой надежды

Помимо красот природы и протоптанных дорожек для наземного, подземного и водного туризма парк привлекает посетителей скульптурой Ангела Единой надежды.

По замыслу автора идеи, шведки Лены Эдвалл, Ангелы-хранители должны были сформировать единое пространство, «обнять» Землю, стать ее талисманами, защищать людей от зла, горя, боли и страха. Считается, если прикоснуться к крылу Ангела и загадать одно заветное нематериальное желание, Ангел его исполнит.

Скульптуры первых семи Ангелов-хранителей были установлены в один день, 17 сентября 2005 г. в Австралии, Канаде, Перу, Мали, на Вануату, Гавайях и в Уральских горах, в природном парке «Оленьи ручьи». Проект получил известность в мире, к единственному Ангелу, расположенному в России и в Европе, приезжает много иностранных туристов.

Все скульптуры, разлетевшиеся по свету, были сделаны в Швеции из бетона, каждая имеет высоту 70 см и вес 36 кг. У Ангелов светло-серый цвет, уральский — единственный золотой. Сияние появилось вынужденно, после того как рьяные посетители отломили скульптуре голову. После этого происшествия внутрь статуи для прочности был помещен железный прут, изначальный вид Ангела восстановили, и, чтобы скрыть швы от ремонта, изваяние покрыли золотой краской.

В начале проекта планировалось, что всего в мире будет 49 скульптур, 42 собирались позже разместить в точках пересечений линий, проведенных от первых семи первых Ангелов. Проект не завершен, где именно стоят другие скульптуры-обереги, можно посмотреть на официальной карте проекта.

Добраться до парка из Екатеринбурга можно на автомобиле (около парка есть платная круглосуточная охраняемая парковка), на рейсовом автобусе (с Южного автовокзала Екатеринбурга), летом на поезде от станции «Дружинино» (предварительно доехав туда на электричке) или со станции «Свердловск-Пассажирский» на рельсовом автобусе «Орлан».

«Доехать до станции Бажуково можно на рельсовом автобусе «Орлан» Свердловской пригородной компании, который отправляется с железнодорожного вокзала Екатеринбурга рано утром и возвращается вечером. Для посещения парка в распоряжении туристов шесть часов. Время в пути в одну сторону составляет примерно 2,5 часа с одной остановкой на станции «Дружинино». За окном будут меняться пейзажи, леса и горы, водохранилища и реки. Любознательным взорам предстанут уральские города, проносящиеся мимо», — рассказала DK.RU руководитель «Студии приключений ЮБиТу», официального туроператора экомаршрута «Оленьи ручьи» Татьяна Федотова:

По сложившейся традиции гид обязательно предложит загадать желание во время пересечения границы Азии и Европы по 600-метровому тоннелю, проложенному в скалах, а машинист немного замедлит ход, чтобы всем хватило времени. В дороге поклонники тревел-фото через панорамные окна смогут запечатлеть величественного лося, символ Нижнесергинского района и одноименного санатория, живописный арочный железнодорожный мост, а на обратном пути — яркий закат.

Вагоны «Орлана» оборудованы мягкими пассажирскими сиденьями, системой кондиционирования и комфортными туалетами. Сезон экомаршрутов откроется с наступлением лета. В июне, июле и августе 2024 г. «Орлан» будет курсировать по выходным дням, в субботу и в воскресенье, в сентябре добавится еще один день — пятница. Посетители оплачивают проезд на «Орлане», а также входной билет в парк. В дополнение к этому можно заказать экскурсионное обслуживание, сплав на надувных плотах-«диванах», горячее питание и страховку. Для маломобильных туристов предусмотрена возможность доставки к природным достопримечательностям по территории парка на электрокарах.

Особенности посещения парка

Перед поездкой стоит внимательно изучить правила, есть несколько важных моментов. К примеру, на территорию парка «Оленьи ручьи» запрещен вход с собаками, поэтому питомца придется оставить дома. Будьте готовы к тому, что весь мусор необходимо будет забрать с собой, для этого возьмите мусорные пакеты. Также не удивляйтесь отдельной просьбе не беспокоить летучих мышей — рукокрылые живут в многочисленных пещерах парка и не хотят, чтобы их трогали руками или светили им в глаза фонариками.

В парке рекомендуется передвигаться по проложенным туристическим дорожкам, и отдельно прописан запрет сбора грибов и ягод. Поклонников скалолазания на естественном рельефе тоже придется разочаровать — скалы в «Оленьих ручьях» закрыты для прокладки трасс. При этом в парке разрешена любительская рыбалка на удочку с одним крючком, спиннингом или жерлицами. В Серге водятся окунь, чебак, лещ, карась, щука, красноперка, голавль, жерех, налим, вьюн, уклея и даже требовательный к чистоте воды хариус.

Для сохранения краснокнижных видов растений, насекомых и земноводных, а также животных и рыб, парк не обрабатывается от клещей. Если у вас не поставлена прививка, в теплое время года (с апреля до сентября) необходимо соблюдать меры безопасности, не сходить с троп, правильно одеваться и обрабатывать одежду репеллентами.

Самостоятельным туристам парк предлагает интерактивное приложение, которое работает без интернета (связи на территории парка нет, полный цифровой детокс, телефоны работают только в поселке), карты территории, троп и пещер, а также лоции для сплавов, которые можно распечатать перед поездкой. Там, где находятся административные здания парка, для туристов оборудованы полноценные санузлы. На территории можно воспользоваться классическими деревянными туалетами с выгребной ямой без удобств, они расположены вблизи основных точек всех маршрутов.

Во время прогулки придется рассчитывать на собственные запасы — продажа продуктов в лесу не предусмотрена. По возвращении проголодавшихся на свежем воздухе у входа в парк ждет несколько заведений общественного питания, где готовят просто, вкусно и сытно.

Полная стоимость входного билета без льгот составляет 455 руб. (установлена с 12 января 2024 г.). Дети в возрасте до 18 лет в сопровождении родителей или законных представителей, инвалиды, пенсионеры, ветераны боевых действий и многодетные родители посещают парк бесплатно.

Билет действует три дня. За дополнительную плату переночевать можно в гостиницах парка, в бревенчатых домиках на кордонах (там же есть бани), в глэмпинге, у частников в поселке, сдающих спальные места под крышей, или в собственной палатке на специально оборудованных стоянках.

Планы на лето

Самая высокая смотровая площадка парка расположена на скале «Карстовый мост» на высоте около 30 м над рекой. Именно здесь, у подножия одной из главных достопримечательностей парка, уже более 10 лет проходит фестиваль «Музыка на воде». Большое открытое пространство, водная гладь и огромная скала создают неповторимую акустику и предоставляют меломанам редкую возможность услышать сочетание живой инструментальной музыки и звуков природы под открытым небом. Вход на фестиваль бесплатный, для посещения необходим только входной билет в парк.

В первую субботу сентября приглашаем всех послушать музыку без всякой звукоусилительной техники. Музыканты располагаются не где-то там, на сцене, они будут сидеть прямо в нескольких метрах от слушателей. У нас есть ценители, люди приезжают несколько лет подряд и наслаждаются музыкой. До фестиваля «Музыка на воде» парк примет спортсменов, на 17 августа 2024 г. намечено проведение уже девятого по счету Фестиваля бега «Оленьи ручьи». В программу войдут детский забег на 600 м для малышей до восьми лет, дистанция шесть км для преодоления бегом и шагом для участников от девяти лет, и забег на полумарафонскую дистанцию, 21 км (трейл) для спортсменов старше 16 лет. Трасса уникальна, она будет проложена по полевым, лесным дорогам и тропам, участкам труднопроходимой местности: лесоповалам, заболоченным участкам, бродам. Регистрация уже открыта, — пригласила Елена Соколова.

Для подготовки к поездке в природный парк пригодится официальный сайт «Оленьи ручьи», который содержит исчерпывающую информацию и ответы на часто задаваемые вопросы.

В любое время года посетители увозят из парка охапку впечатлений, сувениры, а зимой — еще и собственного снежного ангела.

Фотографии Валерии Зык, DK.RU

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