Где 21 марта соберутся специалисты по продажам и РОПы Тюмени?
Ответ прост — 21 марта в Тюмени пройдет масштабный бизнес-форум «Территория продаж» для специалистов по продажам, РОПов и владельцев бизнеса.
Форум — концентрат реальных кейсов по продажам, секретов по лидгену и удержанию клиентов, вдохновения и мотивации.
И самое главное - участие в форуме абсолютно бесплатное, а регистрация уже открыта!
Тренинги, интенсивы и книги — это теория, она поможет лишь на старте. Но если продажи идут хорошо, а хочется еще больше? Если у вас лучшая команда продавцов, а клиентов больше не становится? Забирайте на форуме практический опыт спикеров, получите ответы на вопросы, обсуждайте тренды и успешные кейсы с коллегами, — рекомендуют организаторы.
Эксперты форума:
Алексей Девишев, менеджер по работе с корпоративными клиентами Битрикс24, расскажет:
— Как нон-стоп получать прибыль от одного и того же клиента?
— Как продавать в любой момент, из любой точки?
— Как ускорить конверсию в продажах с помощью искусственного интеллекта?
Андрей Кузьмин, руководитель компании ASKSYSTEM, партнер сервиса МойСклад расскажет: «О торговле на маркетплейсе: Как получить первые продажи?»:
— Прогнозы и тенденции торговли на маркетплейсах в 2024 году;
— Почему начинающие продавцы часто ошибаются с выбором ниши?
— Собственная товарная марка, выход на несколько маркетплейсов, увеличение ассортимента: что делать в первую очередь?
— Как торговать на нескольких маркетплейсах одновременно?
Мария Губина, бренд-директор пивоварни «ЕрмолаевЪ», поделится с вами своим кейсом: «Сильный бренд как драйвер продаж»:
— Брендинг в 2024 г: что нового?
— ESG и UGС — что кроется за всеми этими аббревиатурами и почему мы не можем это больше игнорировать?
— Свайп вправо: поговорим об эмоциях или как бренд влияет на продажи.
— Люди всегда выбирают людей. Всегда.
А также спикеры из компаний: LEGACY, 2ГИС, VK, билайн бизнес, Академии Возможностей Человека Марии Зубковой.
Спикеры — настоящие гуру по продажам, которые не «льют воду», а готовы делиться своим опытом и знаниями.
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Всего за один рабочий день эксперты расскажут, как:
- автоматизировать до 60% рутинных задач с помощью АI и сэкономить до 20 часов рабочего времени в неделю;
- увеличить конверсию продаж на 40% благодаря CRM;
- подружить продажи и маркетинг;
- вдохновлять и мотивировать продавцов на перевыполнение плана продаж.
Это лишь малая часть того, что вас ожидает на бизнес-форуме!
Посмотрите все доклады на сайте ->> https://clck.ru/39DanK
5 причин участвовать в форуме:
- приобретете ценный опыт от федеральных гигантов продаж;
- получите ответы на вопросы, которые нельзя просто «загуглить»;
- встретите сотни потенциальных партнеров и клиентов;
- узнайте, как использовать новые технологии, включая искусственный интеллект и нейросети, для увеличения эффективности продаж;
- даже на бесплатном форуме вас ждут призы и подарки от организаторов, скидки и бонусы.
Можно придумать 100 отговорок, чтобы не пойти и дальше вязнуть в рутине: бесполезно, реклама, «я все знаю» … А можно собраться и выйти из зоны комфорта, получить заряд мотивации, новую информацию и деловые контакты. Каждый решает сам.
Теперь, когда сомнений не осталось, нужно сразу регистрироваться. Форум пройдет с 10:00 до 17:00 в тюменском Технопарке. Места в зале ограничены, поэтому пройдите регистрацию участника заранее. Занесите 21 марта в календарь как событие, которое нельзя пропустить.
Уточнить информацию по вопросам участия можно в компании «LEGACY» по тел. +7 3452 69-23-29 или email: info@legacystudio.ru