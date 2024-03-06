«Мы решили, что сможем занять свое место на рынке производителей труб»

Шесть лет назад крупный строительный холдинг создал собственное производство полиэтиленовых труб. Что оно собой представляет и кто покупает эту продукцию?

В Свердловской области продолжается промышленный бум. Одним из первых в этом году новое производство запустил «ИнПластПолимер» — на предприятии в Заречном открыли новую линию, где будут выпускать напорные трубы из полиэтилена диаметром 1,2 метра для подачи воды от теплоэлектроцентралей до городов. Предполагается, что они будут востребованы водоканалами. Инвестиции в проект составили 100 млн руб.

«ИнПластПолимер» — структура крупного уральского строительного холдинга ЦСР Групп. Производство труб в Заречном запустили в 2017 г. Сначала продукция предприятия использовалась только внутри холдинга. Например, его первым крупным проектом стала прокладка подземного водовода протяженностью более 20 км между двумя озерами в Челябинской области — для него изготовили большие полиэтиленовые трубы диаметром около 2 м. Параллельно предприятие занималось освоением новой продукции — полиэтиленовых труб более маленького диаметра до 630 мм, которые используются для питьевого водоснабжения и газораспределения.

В 2020 г. мы создали коммерческий отдел и решили выйти на рынок, — рассказывает управляющий «ИнПластПолимер» Андрей Лялин. — В то время на рынке было много аналогичной продукции сомнительного качества и продукции иностранных производителей. Первое время многие заказчики с недоверием и осторожностью отнеслись к новому производителю, конкуренты тоже не дремали. Но мы решили, что сможем занять свое место на рынке, если будем делать продукцию стабильно высокого качества и постоянно развиваться.

Сейчас на площадке в Заречном работает уже несколько производственных линий. Здесь выпускают полимерные трубы разного формата, которые используют во многих сферах: от строительства и ЖКХ до промышленности и сельского хозяйства. Сырье — первичную гранулу для производства — поставляет «Сибур Холдинг». Трубы производятся на экструзионной линии.

По словам Андрея Лялина, сегодня отечественные полиэтиленовые трубы по своим свойствам выгодно отличаются от стальных — например, они способны выдерживать морозы до –60 градусов:

Полиэтилен не подвержен коррозии, хорошо выдерживает отрицательные температуры. Благодаря своей эластичности выдерживает гидроудары, не давая трещин. И все эти свойства полиэтиленовые трубы сохраняют на протяжении более чем 50 лет эксплуатации. Еще одно конкурентное преимущество труб из таких материалов по сравнению со стальными — более удобный и быстрый монтаж.

Запуск линий курировало Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Благодаря новому оборудованию, объем производимой продукции увеличился на 8 тыс. тонн в год. А в целом мощности предприятия выросли до 18 тыс. тонн в год. Запуск нового оборудования позволил создать 20 дополнительных рабочих мест. В настоящий момент на предприятии работает около 30 человек.

Несколько недель назад производственную площадку посетил первый замгубернатора Алексей Шмыков. Он отметил, что Свердловская область сейчас переживает строительный бум жилой и коммерческой недвижимости, а потому подобная продукция будет востребована в регионе.

Действительно, спрос на нашу продукцию постоянно растет, — отметил Андрей Лялин. — Это связано с федеральными и региональными программами в разных областях экономики. Этому способствуют высокие темпы строительства жилья в нашем регионе, строительство коммерческих объектов, программы социальной догазификации населенных пунктов, развитие региональной инфраструктуры и программы реновации существующих, но уже изношенных наружных инженерных сетей.

Дальнейшие планы по развитию свердловского предприятия связаны с расширением географии поставок. Сейчас «ИнПластПолимер» занимается освоением рынка Сибирского федерального округа — ищет новых заказчиков и рассматривает возможность организации там складских площадей. В планах — наладить сотрудничество с Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО и попробовать выйти на внешние рынки.

Ранее DK.RU рассказывал о другом производителе труб из Заречного — ПК-Контур. За 15 лет предприятие нарастило оборот до 2 млрд руб., а штат — до 230 сотрудников.

Читайте также на DK.RU: Как компания из Екатеринбурга купила заводы Viessmann и стала партнером госкорпораций