«На периферии бизнесмены часто не понимают, что вся Россия открыта для их товаров»

В то время как маркетплейсы захватывают мир, логистические операторы создают новые продукты и прокачивают экспертизу в IT.

О трендах рынка логистики для интернет-торговли, особенностях уральских селлеров и выходе за границы в интервью DK.RU рассказала директор Boxberry в макрорегионе Урал Наталия Коробейникова.

Наталия, каким был прошлый год для логистики в e-com?

–– Я бы назвала его позитивным: объемы заказов в онлайне растут, а следом за ними увеличиваются и показатели логистики. Если говорить о России в целом, то мы видим заметное перераспределение объемов в регионы. Раньше Москва, Московская область и Санкт-Петербург в целом обеспечивали до 70% всех российских онлайн-заказов, теперь их совокупный вклад — в районе 35%*.

Расширение e-commerce в регионах, особенно в малых городах с населением около 20 тыс. чел. –– новый тренд. Мы нацелены на активную работу с этим сегментом. В столице и миллионниках большинство интернет-магазинов уже отправляют заказы с нами, а маленькие населенные пункты –– перспективные территории.

Также последние несколько лет показали, насколько непредсказуемой может быть жизнь, так что наш горизонт планирования значительно уменьшился. Если раньше мы говорили об операционном плане на один год, тактическом –– на два-три года и стратегическом –– лет на пять, то сейчас цифры примерно те же, но в месяцах. При этом у бизнеса должны быть план А, план В и запасной С.

Какое влияние оказывают маркетплейсы на рынок логистики для интернет-торговли?

–– С одной стороны, эти площадки монополизируют рынок e-com. Продавцы идут туда за быстрым доступом к большой аудитории покупателей, многим это кажется более простой схемой, чем развитие собственного сайта. Такой массовый выход на маркетплейсы имеет свои последствия: конкуренция там огромная, особенно в сегментах одежды и обуви. Во многих товарных категориях о простых продажах можно забыть. Сами площадки будут менять стратегию работы: они уже заняли нужную долю рынка, привлекли достаточно аудитории как покупателей, так и продавцов. И в ближайшие годы будут монетизировать все это, менять условия, чтобы повысить рентабельность.

С другой стороны, маркетплейсы сильно избаловали российских потребителей. Они привыкли к нормальному обслуживанию в пунктах выдачи, к определенным срокам доставки. Сейчас эти требования применяются к любому другому логистическому сервису. Мы не можем позволить отделению работать всего пять дней в неделю или с 9:00 до 18:00. Нужно подстраивать график под ритм жизни получателей. Также клиент хочет видеть отделение на пути своего трафика: по дороге в детский сад, на работу, в фитнес-клуб, поэтому адресная программа учитывает максимальное удобство потребителя.

Boxberry сложнее привлекать клиентов и сохранять объемы, когда основная доля e-com рынка у маркетплейсов?

–– Маркетплейсы и предприниматели, продающие на них свои товары, –– это тоже наши клиенты. С несколькими площадками мы работаем напрямую. А селлерам предлагаем доставку как до склада маркетплейса, так и до клиента, если площадка используется ими только в качестве витрины.

Вообще риск монополизации рынка подталкивает логистические сервисы к созданию новых продуктов. Мы в Boxberry любим вызовы, они всегда дают возможность для развития.

Раньше у нас были две основные категории клиентов. Это интернет-магазины любого уровня: крупного, среднего и даже микро –– главное, чтобы на сайте была возможность приобрести товар с доставкой. Вторая категория — физические лица, отправляющие друг другу посылки. Это классическая почтовая пересылка вещей или гостинцев родственникам.

В последние годы доставка между физлицами модифицируется. Посмотрите хотя бы на ресейл, растущий экотренд на повторное использование вещей. Несколько лет назад Boxberry одной из первых предложила площадкам частных объявлений организовать логистику по всей стране, чтобы люди, продающие бывшие в употреблении товары, не были ограничены одним населенным пунктом. Надежные доставщики минимизировали страх покупок и продаж в интернете и таким образом обеспечили стремительный рост количества заключаемых сделок. Теперь эти площадки используются не только для частных продаж, но и как альтернатива маркетплейсам у бизнеса. А Boxberry это позволило прокачать экспертизу не только в логистике, но и в первую очередь в IT.

Сейчас мы видим растущий интерес к продажам в соцсетях и мессенджерах. И это тоже вызов для наших разработчиков, потому что здесь доставка начинается с VK Mini Apps или ботов для Telegram, интеграции логистики в конструктор для создания интернет-магазина в мессенджере и т.п. Адаптироваться к меняющимся условиям приходится быстро. Скорость изменений (в том числе и технологических) сейчас стремительная.

Какие варианты есть у продавцов, которые только выходят на рынок? Только маркетплейсы?

–– Несколько лет назад селлеры действительно не видели альтернативы маркетплейсам. Казалось, там все идеально продумано. Многие на этом фоне закрывали собственные интернет-магазины. Потом продавцы начали считать деньги, и оказалось, что все не так радужно. В итоге предприниматели стали развивать мультиканальность продаж: использовать и маркетплейсы, и свои сайты, и соцсети. Поэтому площадки начали проявлять гибкость по отношению к селлерам, и сейчас продавцы на маркетплейсе могут использовать стороннюю службу доставки, с которой у предпринимателя выстроена удобная интеграция.

Вы говорили о перераспределении объемов в регионы. Это происходит за счет покупателей или продавцы в областях стали активнее?

–– Покупатели на это влияют в большей мере. На периферии бизнесмены часто не понимают, что для их товаров открыта как минимум вся Россия. Когда производитель нормально развивается, прирастает в объемах, он может легко увеличить географию продаж. У наших менеджеров уже большой опыт: они помогают быстро выйти на федеральный рынок. На подключение нужно меньше суток: от изучения оферты и регистрации в личном кабинете интернет-магазина до сдачи первого заказа. У Boxberry есть готовые IT-решения для интернет-магазинов, производителей или продавцов, не требующие доработок. Мы много лет потратили на разработку, чтобы предпринимателям не приходилось каждый раз изобретать велосипед.

Быстрый старт возможен только для доставки по России. А за ее пределами?

–– Доставку за рубеж организовать также легко. Boxberry берет на себя все сложности, начиная с оформления документов, прохождения таможни и заканчивая взаимодействием с платежными системами.

В приоритете сейчас –– страны ближнего зарубежья, бывшего СССР –– Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Армения и другие. Это удобные регионы для масштабирования бизнеса: здесь большой процент русскоговорящих клиентов, есть интерес к товарам российского производства. Однако возможна доставка и в дальнее зарубежье.

Чем селлеры Екатеринбурга и Свердловской области отличаются от селлеров других регионов?

–– У всех регионов своя специфика. Одни заточены на интернет-торговлю: у одних есть мед, у других –– валенки, у третьих –– конфеты, у четвертых –– семена. Не всем областям так повезло: металлом или углем в розницу не поторгуешь. Но у наших людей силен предпринимательский дух! Селлер из Нижнего Тагила может продавать текстиль, произведенный в Костроме или Иваново. В Екатеринбурге появляются интересные проекты, начиная от пошива дизайнерской одежды до поставок кофе в авторских купажах, и для молодых брендов мы готовы разрабатывать нужные схемы доставки, даже если товар капризный и счет идет на часы.

Что входит в макрорегион Урал?

–– Екатеринбург, Свердловская, Челябинская и Курганская области, Башкирия, Пермский край и Удмуртия. В Boxberry сердцем компании длительное время был центральный сортировочный узел, находящийся в Москве, с высоким уровнем технологий и мощностей, которые позволяют обрабатывать огромное количество заказов в минуту и в час.

Когда мы на Урале достигли определенного уровня, то поняли, что можем часть маршрутов изменить: не возить все через Москву, а напрямую соединить Екатеринбург и Казань, Уфу, Пермь, и тем самым приблизить покупателя к продавцу. При этом свои процессы мы улучшаем не только в границах одного макрорегиона. У нас запустился ежедневный круговой грузовой рейс на Новосибирск, также тестируем авиадоставку с Дальнего Востока, из Хабаровска, что позволит сократить сроки при условно прежних тарифах. Сейчас в планах изменить магистраль на Казань, и дальше через нее соединить южную часть страны с Уралом.

Какие в Boxberry существуют ограничения по размерным характеристикам посылок?

–– Весогабаритные ограничения есть. Максимальный стандарт отправления –– 31 кг и 250 см в сумме по трем измерениям (180 см максимум одна сторона). Это серьезные габариты, в которые вписывается большой объем товаров, в т.ч. бытовая техника. В 2023 г. это позволило запустить совместный проект с «Мегамаркетом».

На чем может сэкономить клиент Boxberry, если не на стоимости доставки?

–– На времени. Оно сейчас обходится дорого, а значит, все должно происходить быстро. Логистика в последние десять лет ускоряется на каждом этапе, с момента сборки и обработки заказа, сортировки на терминале до «последней мили» и выдачи. При этом скорость не должна сказываться на прогнозируемости доставки. Так, Boxberry берет на себя всесторонний контроль передвижения заказа, включая контакт-центр, оповещение, претензионную работу, если вдруг что-то пошло не так. Не являясь логистическим сервисом, обеспечить такое качество доставки невозможно.

Я помню то время, когда у Вайлдберрис в Екатеринбурге был всего один пункт выдачи заказов (ПВЗ) в Екатеринбурге, на Фурманова. Со скольких ПВЗ начинал в городе Boxberry?

–– Это было 14 лет назад, и на весь Екатеринбург было три пункта Boxberry. Тогда мало у кого из компаний было больше одной точки выдачи на город. Сейчас в Свердловской области 140 наших отделений плюс работает курьерская доставка. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить комфорт получателей. Мы сосредоточимся на качестве сервиса.

В Boxberry много женщин-руководителей?

–– Если смотреть на всю компанию –– немало. Если говорить про учредителей компании, их трое: двое мужчин и женщина. В целом в компании деление сотрудников примерно 50/50: нет перекоса, есть баланс и равноправие. Послаблений никому не делается. Четко разделяем сотрудников только 23 февраля и 8 марта. Хотя даже эти два праздника стараемся объединить в один, февромарт, это уже почти семейная традиция.

В массовом представлении бухгалтер — это женщина. Какое лицо у логистики?

–– Логистика, доставка –– она. Получается, женское лицо.

Какие традиционно считающиеся женскими черты пригождаются вам в работе?

–– В моем понимании женщина-руководитель –– это хозяюшка, с заботливым подходом к бизнесу, к коллективу.

За клиентов тоже переживаете?

–– Переживаю. Сейчас несложно найти любого нужного человека, клиенты пользуются этим, обращаются, если случился форс-мажор. Я не отказываю, включаюсь, стараюсь помочь. Случалось, что посылку приходилось срочно доставить, потому что выставка начинается через два часа или человек улетает, и надо состыковать получение и привезти посылку к самолету. Есть что вспомнить.

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*Данные Data Insight

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Фотографии Ирины Смирновой, DK.RU, Boxberry