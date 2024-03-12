«Мне нравится конкурентный успех: когда я понимаю, что сделала что-то лучше рынка»

Александра Копылова называет себя трудоголиком и «результатчиком». Как она выросла из стажера в управляющую сети оптик «Культура зрения» и смогла успешно совместить карьеру с семьей — на DK.RU.

История компании «Культура зрения» началась с двух витрин в аптеках крупной фармацевтической компании. Благодаря Александре Копыловой на этой скромной базе вырос самостоятельный бизнес, работающий на рынке больше 16 лет, с двадцатью структурными подразделениями и штатом в 150 человек. «Культура зрения» входит в топ-100 оптических сетей России по доле рынка и является самой крупной сетью в Свердловской области по географии присутствия (охватывает 11 городов).

Александра Копылова рассказала DK.RU о своей карьерной траектории, о том, что помогает быть в тонусе и заряжать энергией команду в самых сложных ситуациях, и почему не испытывает внутренних терзаний, когда не может приготовить ужин семье.

Как вы пришли в оптику? Почему выбрали эту сферу?

— На третьем курсе института я пришла работать стажером в крупную фармацевтическую компанию. Знаете, в любой организации есть такая должность «пойди-принеси-унеси-не мешай»? Человек, которому она достается, с одной стороны, несет определенную пользу, в частности, выполняет работу, на которую у обычных сотрудников не хватает времени, с другой стороны, он создает руководителю массу проблем. Стажеры абсолютно не самостоятельны, требуют постоянного внимания и мешаются под ногами.

Чтобы я не очень мешала, руководитель предложил мне заняться двумя витринами с очками в двух аптеках на севере Свердловской области. Он сказал примерно следующее: «Есть полки, товар, не знаем, что с этим делать. Займись!». Так я пришла в оптику.

Я обладаю навыком систематизации процессов и начала потихоньку приводить эти витрины в порядок. Пошли активные продажи, очки начали приносить компании доход. Тогда я спросила директора, можно ли улучшать и оптимизировать то, что мне делегировали. Он ответил: «Сколько заработала, столько можешь потратить. Все инвестиции твои, танцуй на все». К слову, с тех пор у меня сформировалось понимание: бизнес можно развивать только на те деньги, которые заработал, ни шагу вправо, ни шагу влево.

Постепенно «мои» витрины превратились в отделы, они начали открываться и в других аптеках сети. В какой-то момент я экономически обосновала необходимость появления полностью автоматизированных диагностических кабинетов и врачей-офтальмологов. А потом убедила руководство отдать часть аптек под оптику и офтальмологию, поскольку это направление стало более выгодным.

Так, шаг за шагом, в рамках холдинга вырос самостоятельный бизнес. Сейчас мы оптическое предприятие полного цикла с лицензией на медицинскую деятельность, у нас две лаборатории по изготовлению очков, 20 салонов в 11 городах Свердловской области, крупный интернет-магазин, работающий на федеральном уровне. Мы стабильно развиваемся. В последние семь лет сеть «Культура зрения» ежегодно прирастает на 20–25% по доходам, увеличивается по числу подразделений, клиентов, объему трафика.

История развития бизнеса из двух «витринок» и ваша карьерная траектория выглядят как легкая приятная прогулка. Наверное, терний на этом пути тоже хватало?

— Разумеется, ведь я поработала на всех этапах развития бизнеса и освоила не одну профессию. Сначала я выполняла функции «подай-принеси», потом, занявшись «витринками», стала участвовать в закупке товаров. Новый товар пришел на склад, а он буквально завален фармацевтической продукцией, и заведующий говорит: «Мы не будем это разбирать». Так я стала кладовщиком. С ростом продаж начала нанимать персонал. Но сотрудников надо обучать. Так я стала тренером. Чтобы запустить производственную мастерскую, мне пришлось изучить гору технической документации, выбрать оборудование и найти мастеров — так я стала заниматься лабораторией. А потом появилась необходимость в продвижении бренда, и я поняла, что не зря получила образование экономиста-маркетолога — и занялась рекламой. В общем, я прошла по всем ступеням карьерной лестницы.

Мне кажется, нельзя сбрасывать со счетов фактор удачи. Но ты не можешь всегда и во всем на нее полагаться. Со стороны может казаться, что успех — это результат удачного стечения обстоятельств, но, копни глубже — и увидишь огромное количество системных попыток изменить ситуацию в свою пользу.

Мне очень нравится фраза Уинстона Черчилля: «Успех — это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма». Каждый раз, когда что-то не получается, я думаю: ничего, попробуем еще раз, сделаем по-другому — и нам точно повезет. Когда у сотрудников опускаются руки, и они говорят «это не заработает, мы не сможем», я отвечаю: подождите, мы еще не пробовали сделать вот так. В конце концов всегда получается. Важен системный подход и твердое понимание того, что ты должен решить задачу.

У меня на рабочем столе есть папка с первыми прайсами. Когда нападает уныние и начинает казаться, что груз слишком тяжелый, что я не могу двигаться вперед, я открываю эти файлы и говорю себе: посмотри, как далеко ты ушла. 15 лет назад я составляла их буквально «на коленке», потому что у меня даже не было рабочего стола.

Сейчас «Культура зрения» входит в топ-100 компаний рынка. Каковы следующие бизнес-цели и задачи?

— Раньше мы работали с производителями через посредников, а с 2023 года перешли на прямые контракты. Сейчас сеть «Культура зрения» — официальный дистрибьютор крупнейших мировых марок по контактной и очковой коррекции.

Мне кажется, в любых обстоятельствах надо искать то, что сделает тебя сильнее и принесет пользу. Мы могли бы еще несколько лет сидеть и рефлексировать, что мы маленькие и нам страшно, но мы собрались и поехали на фабрики — и оказалось, что внешнеэкономическая деятельность не так страшна. Мы заключили контракты с фабриками из Китая, и в 2024–2025 гг. планируем усилить это направление и увеличить их долю в своем «портфеле». Нам интересны заводы, которые серьезно занимаются оптикой, но у них нет громких, раскрученных имен. Они выпускают легкие, стильные оправы, которые приятно носить. Они удивляют нас качеством, и мы с удовольствием вводим их в ассортимент.

А что с европейским ассортиментом? Наверное, не все покупатели готовы прощаться с привычными брендами?

— Европейский ассортимент остается, но в сфере оптики приверженность брендам не так велика, как в одежде, аксессуарах или авто. К тому же, если сумка Bottega Veneta подойдет в любом случае — ее носят в руках, то оправа Tom Ford или Yves Saint Laurent может не подойти. При выборе очков важны не только красота, но и посадка, и комфорт.

Ассортимент линз тоже будет смещаться в сторону Китая?

— Нет, в этом направлении Китай пока не может похвастаться большими достижениями. Мы по-прежнему работаем с Германией, Францией и Италией. В замещении этих производителей пока нет необходимости.

Что в целом было самым сложным из того, с чем вы столкнулись в последние 2–3 года?

— Как малый бизнес мы очень гибкие и адаптивные. У нас стабильная команда, некоторые люди работают со мной много лет: ассистент – 12 лет, коммерческий директор – восемь, технический директор – девять, секретарь группы компаний – 25 лет, логисты и водители – более 18 лет. Я очень берегу этот состав, компания растет. Сейчас мы сталкиваемся с серьезной проблемой кадрового дефицита, которая не дает развиваться с той скоростью, с какой хотелось бы.

Поскольку мы беседуем в преддверии 8 марта, ответьте на несколько «тематических» вопросов. На ваш взгляд, отличается ли женский стиль управления от мужского?

— Мне кажется, в последнее годы это разделение перестало быть актуальным. Есть разные стили управления, но они не связаны с гендером. Сейчас постепенно «сходят со сцены» управленцы, успевшие захватить 90-е и отличающиеся некоторой жестковатостью. Представители более молодого поколения, миллениалы, на мой взгляд, мягче. Некоторые руководители, независимо от пола, могут фонтанировать эмоциями в диалоге. Я, например, не могу это делать — я не очень эмоционально лабильна.

Кем легче управлять — мужчинами или женщинами?

— Не замечаю особой гендерной разницы. Впрочем, нередко мужчины в возрасте не готовы к формату прямого подчинения, с ними нельзя работать директивно. Приходится выстраивать адекватную систему взаимодействия. Но встречаются и женщины с непростыми характерами. Кроме того, нельзя исключать гормональные всплески, которые могут привести к разным реакциям. Последние годы вообще очень стрессовые: сначала пандемия и переход на удаленную работу, потом СВО. Руководителю необходимо помнить об этом. В целом, стало сложнее, но причина — не в возрасте или поле сотрудников.

Какие из этих стереотипов, на ваш взгляд, устарели. Какие — по-прежнему живучи?

Мужчина ведет бизнес/работает. Женщина варит суп и растит детей, а потом уже все остальное.

— Это точно устаревшее утверждение, хотя, может быть, я живу в идеальном мире. Мой супруг занимает руководящую должность, он лидер, но он никогда не рассматривал меня как домохозяйку. Он всегда с готовностью помогает мне и, условно, может поужинать пельменями, если у меня совсем нет сил готовить. Все зависит от взаимоотношений в семье, от желания идти навстречу друг другу. Но, честно говоря, я никогда и не думала, что буду только варить супы.

Кстати, я фактически не уходила в декрет: работала до девятого месяца беременности и уехала в больницу из офиса. Сотрудники отделения реанимации грозили забрать у меня телефон силой, а я просила их чуть-чуть подождать, потому что «платежи горят».

Потом мне привезли в палату ноутбук, и я занималась делами, пока дочь спала в люльке. Мне повезло, что она оказалась очень спокойной, как повезло и в том, что мои родители уже не работали в момент ее появления на свет. Когда через несколько месяцев после рождения дочери я сказала, что хочу выйти в офис, они ответили: «Иди, мы справимся». Родители очень помогали и помогают мне до сих пор. Поэтому у меня не возникает внутреннего выбора: ребенок или работа. Все получают удовольствие: я от работы, ребенок от того, что дедушка с бабушкой ее балуют, а бабушка и дедушка — что занимаются внучкой. И у меня нет внутренних метаний.

Есть «мужские» направления бизнеса, есть «женские»: бьюти-сектор, выпечка тортов, флористика и пр.

— Есть мужские направления, в которых женщинам объективно тяжелее работать, чем мужчинам. Представим завод черной металлургии, где 90% сотрудников — мужчины «старой закалки». Они априори не будут слушать «девочку», какой бы умной она ни была. С этим ничего нельзя сделать. Есть и типично женские направления, с преимущественно женскими по составу коллективами, в которых мужчинам приходится нелегко. Женский коллектив вообще может быть намного жестче мужского с точки зрения психоэмоциональной нагрузки.

За спиной успешной женщины всегда стоит мужчина, который ее направляет, инвестирует в ее бизнес, помогает.

— Во мне абсолютно нет феминизма. Я считаю, что мужчина должен помогать своей женщине, поскольку он сильнее, но это не обязательно финансовая составляющая. Слова «дорогая, не готовь, закажем ужин в ресторане» или «ты огонь, ты справишься со всеми трудностями и всех победишь» могут быть лучшей помощью, необходимой в моменте. Суть партнерских отношений состоит в эмоциональной поддержке и в вере друг в друга. Без этого человека не достигнет высот — ни женщина, ни мужчина.

Что касается финансирование проектов, если мужчина готов давать своей женщине деньги на бизнес, почему нет? Это же отлично! Вопрос в том, как она распоряжается этими средствами. Если она открывает и закрывает десятый магазин, может быть, бизнес все-таки не ее?

Как вы совмещаете роль руководителя и семью? Какие дела готовы делегировать помощникам, какие — не готовы?

— У моих родителей всегда были помощницы по хозяйству, и я с детства к этому привыкла. Поэтому мне всегда было эмоционально легко делегировать кому-то домашние дела. У меня есть домработница, водитель, пока дочка была маленькой, у нее была няня. Я очень люблю шутить, что в бытовых вопросах я абсолютно беспомощна, но для меня это не означает, что я плохая хозяйка.

Я могу не приготовить обед или ужин, потому что у меня нет сил, но я позвоню в ресторан и закажу еду. Я знаю, что некоторые женщины относятся к подобным вещам очень ревностно. Но мне кажется, важно не загонять себя в чувство вины, если не приготовила борщ или не испекла пирог.

Как справляетесь со стрессом и профессиональным выгоранием? В чем черпаете силы и мотивацию?

— Четыре года назад у меня было состояние, близкое к депрессии — из-за объема работы, стрессов. Когда я поняла, что сама «не вывожу», обратилась к психотерапевту, и с тех пор делаю это регулярно. Я работаю не с коучем из разряда «поменяй стрижку — и все сможешь», а с классическим врачом с высшим медицинским образованием. Мне кажется, для современного человека очень важна грамотная психологическая поддержка. Мы же используем ферменты, чтобы помочь пищеварению, и обращаемся к фитнес-инструктору, если хотим сбросить вес.

Ментальное здоровье очень важно, но мы часто про него забываем. Надо заботиться о своей эмоциональной нагрузке и вовремя улавливать состояния, когда перестаешь справляться. Я трудоголик и, будучи человеком, который много времени проводит на работе и любит ее, часто «промаргиваю» момент, когда внутренние батарейки начинают садиться. Психотерапия помогает мне уловить момент, когда надо сделать паузу и восстановиться. Для этого я использую разные инструменты — книги, путешествия, общение с близкими, просмотр сериалов, ванну с пузырьками, а потом «гребу дальше».

Кто или что вас вдохновляет?

— У меня нет кумиров, на которых я смотрела бы и думала: хочу, как этот парень. Я совершенно независима в этом отношении. Но мне нравится конкурентный успех: когда я понимаю, что сделала что-то лучше рынка, инновационнее, интереснее. Мне важно не столько признание извне, сколько внутреннее понимание, что я сделала что-то лучше других. Это подпитывает и мотивирует. Я «результатчик».

Салоны «Культура зрения» в Екатеринбурге:

Московская, 4

Гагарина, 35

Вильгельма де Геннина, 34

Хохрякова, 63

Грибоедова, 22

Космонавтов, 41 / Ильича, 74

https://culturavision.com

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