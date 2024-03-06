Торги длиной почти в сутки и рост цены в 230 раз. Кто выиграл очередной участок под КРТ

Мэрия Екатеринбурга выставила на торги почти 4 га земли в районе Вторчермета. За землю активно бились и местные, и федеральные девелоперы. Участок преобразится через 13 лет.

В Екатеринбурге продали очередной участок земли под комплексное развитие территорий (КРТ). За квартал в 3,7 га застройщики бились весь день: электронные торги стартовали утром во вторник, 5 марта, и закончились лишь поздно вечером. За это время стоимость участка выросла почти в 230 раз: с 917 тыс. до 210,6 млн руб. Выиграла торги компания «Практика», которую возглавляет Александр Невмержицкий.Также на участок претендовали «Астон», «Астра» и московская группа «Самолет».

В ближайшие 13 лет в квартале ул. Патриса Лумумбы — Мусоргского — пер. Газорезчиков «Практика» расселит 14 двухэтажных домов постройки 50-х годов прошлого века, в каждом из которых по восемь квартир, и остатки заброшенной панельной девятиэтажки, которую в 2000-х годах спешно расселили из-за угрожающей деформации. На их месте появятся детский сад на 225 мест и современные многоэтажки с оборудованными дворами.

Развитием территории на Вторчермете займется компания «Практика» — застройщик с внушительным опытом работы на ключевых стройках региона в качестве заказчика и генподрядчика.

Компания параллельно реализует несколько заметных проектов в разных районах города, среди которых «М1» в районе ул. Рощинской, «Темп» на Уралмаше, «H2O» в районе ДК РТИ. Проект «Дом на Ясной» компании «Практика» признан лучшей новостройкой в регионе по версии ЕРЗ. РФ.

Компания «Практика» рассматривает этот проект КРТ как возможность создать принципиально новую экосистему в районе, заложить основы для нового уровня жизни. «Практика» известна тем, что приходит с огромным капиталом решений и предлагает системную оценку потенциала территории, что позволяет видеть будущее и перспективы.

Судя по другому проекту застройщика в этом районе — ЖК H2O — акции Вторчермета растут. Уже можно делать прогнозы, на сколько пунктов они поднимутся со стартом комплексного развития новой для девелопера территории.

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что для реализации проекта на Вторчермете застройщику понадобится немалый капитал, от 800 млн до 1 млрд руб. На само строительство потребуется не менее 4 – 5 млрд руб.

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