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Ресторатор Дмитрий Левицкий поделится опытом на Евразийском Ресторанном Форуме

Ресторатор Дмитрий Левицкий поделится опытом на Евразийском Ресторанном Форуме
Иллюстрация: Евразийский Ресторанный Форум

26 марта в Санкт-Петербурге пройдет одно из главных событий гастрономического бизнеса для рестораторов – Евразийский Ресторанный Форум.

#НОВОСТИ

На Евразийском Ресторанном Форуме выступят спикеры из White Rabbit Family, HURMA Group of Companies, FRESA’S Restaurant Group, «Вокзал 1853» и многие другие.

Гастрономический рынок последние пару лет с увеличением туристического потока внутри России активно набирает обороты и меняется с немыслимой скоростью. Теперь чтобы находиться в топе, рестораторам необходимо постоянно держать руку на пульсе и развиваться.

Евразийский Ресторанный Форум — это уникальный шанс прочувствовать атмосферу ресторанного бизнеса, познакомиться с настоящими мастерами своего дела и перенять их опыт, быть на шаг впереди в развитии своего бизнеса.

Среди спикеров форума:

Дмитрий Левицкий, бизнес-гедонист, ресторатор, гастро-тревелер;

Марина Богданова, операционный управляющий White Rabbit Family;

Александр Долгов, основатель и владелец ЧебурекМи, Сеньор Денёр, диджитал-кофеен Yellow Door;

Эльдар Мурадов, совладелец ресторана Mr. Bo;

Руслан Мухаметшин, основатель ресторанного холдинга GOOD COMMUNITY (Breadway, The BARBARA, Tribu, Encorecafe);

Тимофей Милюков и Сергей Постников бренд-шефы FRESA'S Restaurant Group;

Сергей Кожаков, шеф-повар ресторана Bamboo.Bar;

Нина Филимонова, директор по маркетингу самого большого фудмолла в России и в Европе «Вокзал 1853»;

Максим Печников, коммерческий директор ГК Ресторация;

Михаил Медведев, коммерческий директор DocsInBox;

Антон Казарин, межрегиональный директор Дом.ру Бизнес Северо-Запада;

Амбарцум Амаякян и Иван Попов, сооснователи и управляющие партнеры Absolut;

Сергей Майоров, CEO компании Звук Бизнес.

Спикеры форума раскроют самые актуальные темы 2024 года:

  • Тренды и тенденции развития ресторанного бизнеса 2024.
  • Лояльность гостей как главный актив любого ресторана .
  • Эстетическая культура ресторанного бизнеса  в направлении гастрономических театров.
  • Успешный личный бренд для привлечения гостей в ресторан.
  • Эффективные инструменты маркетинга.
  • Успешная концепция ресторана как «ключ» к сердцу гостя.
  • Цифровые сервисы для увеличения среднего чека и роста клиентского сервиса.
  • Музыка в заведениии – от атмосферы для гостей до цифровизации для ресторатора.
  • Цифровая кулинария: как ЕГАИС, «Честный знак», и «Меркурий» трансформируют ресторанный опыт.
  • Назад в будущее: технологии, которые позволяют получить нечестные конкурентные преимущества.

Евразийский Ресторанный Форум — это полное погружение в сферу ресторанного бизнеса, интенсивная программа на целый день, более 200 участников, 15 спикеров. 26 марта в Санкт-Петербурге можно будет напрямую пообщаться и поделиться идеями с успешными и востребованными ресторанными экспертами из Москвы и Санкт-Петербурга, узнать все о новинках для развития гастро бизнеса от партнеров форума.

Приобрести билеты можно на официальном сайте форума e-r-f.ru.

Организаторы: Z&G.Branding, Z&G.Event.

Автор: Гринина Ирина
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