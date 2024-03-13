Большие перемены: чем ВИЗ привлекает покупателей новостроек

В Екатеринбурге утвердили проект развития Верх-Исетского района. В планах – строительство новых школ и детсадов. Какие еще перемены ожидают ВИЗ, и зачем переезжать в набирающий популярность район?

Верх-Исетский район или ВИЗ — один из старейших в Екатеринбурге. Он образовался в 1725 г. на берегу искусственно созданного Верх-Исетского пруда, и первые пару столетий развивался обособленно от Екатеринбурга — как отдельный поселок. Нынешний вид ВИЗ приобрел в 1960-1970-х гг. с началом массового строительства.

ВИЗ любят за уютную атмосферу, насыщенную городскую жизнь, но главное — за обилие зелени. Летом центром притяжения местных жителей, да и остальных горожан, становится оживленный Визовский пляж. Немало ценителей есть и у зимних прогулок вдоль Верх-Исетского пруда.

Район для жизни

Богатую историю и отличную экологию ВИЗ сочетает с обжитой инфраструктурой. Автобусы, трамваи, троллейбусы: даже на общественном транспорте поездка до центра Екатеринбурга занимает 20–30 минут. Еще быстрее — на своей машине.

Есть здесь и школы, и детские сады, и медицинские учреждения. С отдыхом и досугом тоже все в порядке. Молодежь облюбовала скейтпарк у реконструированного Дворца молодежи. Любители искусства — «Синара Центр» и Галерею Синара Арт.

Будущее у порога

Сегодня ВИЗ стоит на пороге больших перемен. Стимул новому витку развития района дает масштабный редевелопемент. На смену невзрачным кварталам приходят новые жилые комплексы: светлые, современные, функциональные. Внимание развитию района уделяют и на городском уровне.

В феврале 2024 г. мэрия Екатеринбурга утвердила амбициозную программу развития ВИЗа*. Проект предусматривает создание инфраструктуры для жителей будущих новостроек. Главное — это строительство новых детских учреждений в границах набережной Верх-Исетского пруда, улицы Татищева, Крауля, Юрия Исламова и проезда от улицы Татищева до улицы Малый Конный полуостров. В скором будущем здесь возведут три школы на 1 350–1 500 мест и два детсада по 350 мест каждый.

Ажиотаж среди жителей столицы Урала вызывает и строительство новой набережной южного берега Верх-Исетского пруда. Итоги голосования по выбору концепции подвели в начале 2024 г.**. Победа досталась консорциуму «IND + НатУРАЛист + STEP». Территория между Большим Конным полуостровом и улицей Лоцманов станет многофункциональным пространством, где мировые тренды урбанистики переплетутся с бережным ландшафтным дизайном. Проект предусматривает обустройство причалов, релакс-зоны, современные детские площадки, зону проката спортинвентаря. Вдоль набережной Верх-Исетского пруда протянется прогулочный бульвар — с велодорожками и смотровыми площадками. Новыми центрами культурной жизни района станут амфитеатр у воды и зеленый лекторий.

Первый участок набережной у строящейся Ледовой арены обещают открыть в этом году. Завершить проект — к 2030 г. Однако уже сейчас понятно: набережная однозначно войдет в топ екатеринбургских достопримечательностей. Станет местом притяжения для горожан и туристов. Да и сам ВИЗ однозначно меняется к лучшему. Это место, где хочется жить, растить детей и строить планы на будущее.

Riverside: курортная романтика в большом городе

Выбор новостроек на ВИЗе радует разнообразием. Встречаются и поистине яркие проекты. Среди них — жилой квартал Riverside*** федерального девелопера «Унистрой». Девелоперская компания — неоднократный обладатель золотого знака «Надежный застройщик России». За 27 лет девелопер реализовал сотни проектов в разных городах России. Помимо столицы Урала, «Унистрой» возводит жилые комплексы в Казани, Санкт-Петербурге, Тольятти, Уфе и Перми.

Жилой квартал Riverside возводят между улицами Крауля и Татищева, неподалеку от Визовского пляжа и яхт-клуба. Комплекс станет архитектурной доминантой курортной части Екатеринбурга. Это воплощение синергии природного окружения и прогрессивных городских мотивов. Высотные корпуса в архитектуре жилого комплекса чередуются с клубными малоэтажными. Первые манят роскошными видами на акваторию Верх-Исетского пруда и панораму города. Вторые — атмосферой камерности и приватного пространства.

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В нескольких шагах от жилого квартала — школы и детские сады, супермаркеты, рестораны, аптеки, салоны красоты, стадион «Екатеринбург-Арена» и спортивный центр Верх-Исетский.

Пространство внутреннего двора становится логичным продолжением окружающего ландшафта. Здесь все созвучно человеку: обилие зелени, прогулочные зоны, велодорожки, спортивные площадки и йога-парк.

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Обрести вдохновение и перезагрузиться можно будет в сенсорном саду, провести время с друзьями или поработать на свежем воздухе — в уютных релакс-зонах. Маленьких резидентов ждут площадки из природных материалов и игровые комплексы для раннего развития.

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В отделке фасадов и внутренних помещений акцент сделают на натуральных материалах и нейтральной цветовой гамме с акцентными вставками. Входная группа и просторные холлы с высокими потолками — это отдельное эстетическое наслаждение. Энергия комфорта наполнит каждую деталь: домофоны в теплых зонах, бесшумные скоростные лифты, светлые колясочные с отдельным входом со двора. Предусмотрен и подземный паркинг с лифтом.

С видом на воду, закат или рассвет

Преимуществом жилого комплекса Riverside**** является разнообразие квартир. Это 40 типов планировок — для любого ритма и уклада жизни. Амбициозным и энергичным — одно- и двухкомнатные варианты с «умными» местами для хранения. Продуманным — европланировки с просторными кухнями-гостиными. Приверженцам семейных ценностей — просторные трех- и четырехкомнатные квартиры с гардеробными и мастер-спальнями. Романтикам и оригиналам — ситихаусы с террасами на первых этажах. Гедонистам — коллекционные видовые квартиры на верхних этажах с бодрящими рассветами над водой и магией закатов из собственной квартиры.

Все квартиры будут сдаваться в предчистовой отделке из высококачественных материалов и комплектующих со скрытой разводкой всех инженерных систем и коммуникаций, энергоэффективными стеклопакетами. Дома будут оснащены системой автоматической передачи данных приборов учета воды, электричества и тепла в Сервисную компанию.

Что еще жилой квартал Riverside предлагает жителям столицы Урала?

Узнайте больше о проекте на сайте и по телефону (343) 364 43 58.

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*Информационный портал екатеринбург.рф Программа развития ВИЗа.

**Информационный портал екатеринбург.рф Итоги голосования по выбору проекта благоустройства набережной Верх-Исетского пруда.

***Застройщик: ООО Специализированный застройщик «Инициатива» Проектная декларация размещена в ЕИСЖС на сайте наш.дом.рф

****Riverside с англ. «набережная»

Настоящее предложение не является публичной офертой.