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Уральский театр посетит жюри фестиваля «Золотая маска»

Уральский театр посетит жюри фестиваля «Золотая маска»
Иллюстрация: Урал Опера Балет

Жюри будет оценивать четыре спектакля, поставленные на сцене Урал Опера Балета. Театр претендует на награду в 21 номинации.

#КУЛЬТУРА#НОВОСТИ

Урал Опера Балет участвует в фестивале «Золотая маска» и в ХХХ Российской Национальной театральной Премии. Жюри в этом году работает с выездом в театры-участники, а не как обычно в Москве. Об этом сообщает пресс-служба театра Урал Опера Балет.

Урал Опера претендует на награду в 21 номинации со спектаклями «Сильфида», «Черевички», «Sextus Propertius» и «Павильон Армиды».

12 марта Жюри оценит балет «Сильфида». Спектакль претендует на Премию в номинациях: балет/спектакль; балет — современный танец / женская роль (Игорь Булыцын — Мэдж); балет — современный танец / мужская роль (Андрей Вешкурцев — Джеймс); балет — современный танец / женская роль (Мики Нисигути — Сильфида); работа художника по костюмам в музыкальном театре (Елена Трубецкова).

13 марта — оперу «Черевички». Этот спектакль также выдвинут на Премию в пяти номинациях: опера / спектакль; опера / женская роль (Наталья Буклага — Солоха); опера / мужская роль (Павел Межов — Школьный учитель); работа художника по костюмам в музыкальном театре (Мария Лукка, Александр Мохов); работа художника в музыкальном театре (Мария Лукка, Александр Мохов).

14 марта – балеты «Павильон Армиды» и «Sextus Propertius» (исполняются в один вечер с «Венгерскими танцами»). «Павильон Армиды» выдвинут на Премию в категориях: балет / спектакль; балет — современный танец / работа дирижера (Артём Абашев); балет — современный танец / работа балетмейстера-хореографа (Максим Петров); балет — современный танец / женская роль (Елена Воробьёва); балет — современный танец / мужская роль (Александр Меркушев); работа художника в музыкальном театре (Альона Пикалова).

Балет Sextus Propertius претендует на Премию в номинациях: балет / спектакль; балет — современный танец / работа дирижера (Артём Абашев); балет — современный танец / работа балетмейстера-хореографа (Слава Самодуров); работа композитора в музыкальном театре (Алексей Сысоев); работа художника по свету в музыкальном театре (Сергей Васильев).

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Автор: Татьяна Юстус
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