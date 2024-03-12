«Не проспи весну. Да и жизнь заодно». Юрий Моисеенко — где встретить лучшее время года

«Тем, кто тяготеет к жизни в городской квартире, можно порекомендовать присмотреться к жилому комплексу недалеко от берега Шарташа. По нынешним временам рискну сказать даже, что и цены умеренные».

Юрий Моисеенко, генеральный директор группы компаний PROSPECT GROUP:

— Вообще-то не «не проспи»… пожестче малость, поскольку речь идет не об этой конкретной весне, а об отношении к жизни в целом. Это могло бы показаться хамством, если бы я не обращался в первую очередь к себе.

Любить весну неоригинально, конечно. Но что же в ней такого, что выделяет ее среди других времен года, при том что своя прелесть есть в каждом, без сомнений?

А все же весна на первом месте, и сейчас я это докажу. Во-первых, у меня есть прибор — даже мой, мягко говоря, немолодой (скоро 17 лет) кастрированный кот начинает носиться по дому с горящими шарами, хвост трубой, пугая встречных диким ором… Супруга, правда, считает, что это он какать хочет, но лично мне версия, что он чувствует весну, нравится больше — зимой же он так себя не вел.

Во-вторых, давайте рассуждать логически. Ведь что главное в жизни? Вопрос «наводящий» — ответ содержится в нем самом. Сама жизнь. Доказательство «от обратного» — если нет жизни, ничто не имеет значения, поскольку «значение» — это категория живого ума. Весна — главная, потому что в ней больше всего жизни.

Весной природа пробуждается, оживает. Появляются листочки на деревьях, сквозь землю пробиваются ростки травы, птенчики и прочие зверушки тоже предпочитают рождаться весной. Вот жизни точно больше всего весной. Желания жить и множить жизнь, можно так сформулировать. Опять же смотри выше — на кота.

Впрочем, летом ведь жизнь тоже кипит, все утопает в зелени, цветет и плодоносит… Объем биомассы летом больше. Почему же весна важнее? Дело здесь не в количестве, а в качестве. Какая часть жизни самая важная? Рождение, детство, юность, зрелость, старость?

Способ доказательства тот же — если нет рождения, нет и всего остального. Для начала жизни надо выиграть в лотерею — родиться. Выиграть в том смысле, что из 6 млн собратьев-конкурентов, таких же, как ты, хвостатых живчиков, первым «пересечь ленточку» и… появиться на свет.

А перед этим всем нашим прародителям (для краткости отцовская линия) отцу-деду-прадеду… и т.д. умудриться оставить потомство и вырастить его. Что тоже удавалось отнюдь не всем. Причем «отматывать» надо до самого начала, до самой первой живой клетки. А это примерно 3,5-4 миллиарда лет… Десятки миллиардов поколений…

Мамочка родная, ничего себе цепочечка! А ведь она непрерывна — «порвись» она хоть в одном звене, и меня (и/или вас) бы не было. И это мы еще даже не добрались до самого интересного!



Источник изображения: рендеры ЖК «Гранит»

А что же самое интересное, т.е. важное? Повторюсь — момент рождения. А что касается появления самой первой клетки (около 4 миллиардов лет назад), то это не просто важно… Слов таких я не знаю, да и не существует их, ибо слова — это производное от человека, а зарождение жизни… бери выше. Не то чтобы я в Бога «ударился» — 56 лет был атеистом, синаптическая сеть между нейронами мозга сформировалась и крепко устоялась, однако же как честный марксист не могу не признать фактов и логических аргументов. Подробно — есть ссылки на соответствующую статью у меня в VK, заголовок «О Боге».

Суть статьи — случайно жизнь зародиться не могла никак. Легче мне от этого особо не стало, поскольку данный факт неминуемо порождает новые вопросы.

Зато есть чем заниматься — выстраивать из новых пазлов картину бытия.

Впрочем, это не мешает, а скорее помогает испытывать изумление и трепет, глядя, как из черной земли вылезает зеленый росточек, который потом, возможно, станет прекрасным цветком.

Цветок — это от слова «цвет», весь спектр радуги в любых сочетаниях возможен. Из черной земли. Это как?! А где он краски берет?

Вот что я имею в виду под «не проспи весну». Да и жизнь заодно — под ноги смотреть, чтобы не упасть (заботиться о хлебе насущном), конечно, надо.

Но иногда смотреть на звезды, цветы, etc тоже надо. Испытывая изумление, трепет и благодарность.



Озеро Шарташ

Вы, наверное, догадались уже, к чему я клоню. Ну да, а что делать — работа такая. Испытывать вышеупомянутые чувства — отдельная задача, и, как ни крути, «проникнуться» проще в контакте с природой. Солнышко… озеро… листочки-цветочки… птички щебечут… лепота… Оставаясь при этом городским жителем — «… значит, Вам сюда дорога»…

О коттеджном поселке «Золотой камень» я писал в предыдущей статье. Тем, кто больше тяготеет к жизни в городской квартире, можно порекомендовать присмотреться к ЖК «Гранит» — недалеко от берега Шарташа, лес (парк) — буквально «за порогом». По нынешним временам рискну сказать даже, что и цены умеренные.

Отдел продаж коттеджного поселка «Золотой Камень»:

Екатеринбург, Щорса, д. 53.

Телефон: +7 (343) 363–01–52

Режим работы: пн. — пт.: с 09:00 до 20:00, сб.: с 10:00 до 16:00, воскресенье — выходной.

Официальный сайт: zolotoikamen.com

Отдел продаж ЖК «Гранит»:

Екатеринбург, ул. Щорса, 53, тел.: +7 (343) 363–00–02

жкгранит.рф

Режим работы: пн. — пт.: с 09:00 до 20:00, сб.: с 10:00 до 16:00, воскресенье — выходной.

ЖК «Гранит». Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «ПРОСПЕКТ ГРАНИТ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Продажи осуществляются в соответствии с законом РФ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Размещенная в публикации информация и изображения носят информационно-рекламный характер и не являются публичной офертой.

Реклама. ООО «Специализированный застройщик «ПРОСПЕКТ ГРАНИТ» ИНН 6685210889 erid: LjN8KGqZZ