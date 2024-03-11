Форум «Территория продаж» 21 марта в Тюмени: 300+ человек ваших потенциальных клиентов

21 марта в Тюмени пройдет масштабный бизнес-форум «Территория продаж» для специалистов по продажам, руководителей отделов продаж и владельцев бизнеса.

Форум — концентрат реальных кейсов по продажам, секретов по лидгену и удержанию клиентов, вдохновения и мотивации.

И самое главное — участие в форуме абсолютно бесплатное, а регистрация уже открыта!

Тренинги, интенсивы и книги — это теория, она поможет лишь на старте. Но если продажи идут хорошо, а хочется еще больше? Если у вас лучшая команда продавцов, а клиентов больше не становится? Забирайте на форуме практический опыт спикеров, получите ответы на вопросы, обсуждайте тренды и успешные кейсы с коллегами, — рекомендуют организаторы.

Эксперты форума:

Алексей Девишев, менеджер по работе с корпоративными клиентами Битрикс24, расскажет:

— Как нон-стоп получать прибыль от одного и того же клиента?

— Как продавать в любой момент, из любой точки?

— Как ускорить конверсию в продажах с помощью искусственного интеллекта?

Андрей Кузьмин, руководитель компании ASKSYSTEM, партнер сервиса МойСклад расскажет: «О торговле на маркетплейсе: Как получить первые продажи?»:

— Прогнозы и тенденции торговли на маркетплейсах в 2024 году;

— Почему начинающие продавцы часто ошибаются с выбором ниши?

— Собственная товарная марка, выход на несколько маркетплейсов, увеличение ассортимента: что делать в первую очередь?

— Как торговать на нескольких маркетплейсах одновременно?



Мария Губина, бренд-директор пивоварни «ЕрмолаевЪ», поделится с вами своим кейсом: «Сильный бренд как драйвер продаж»:

— Брендинг в 2024 г: что нового?

— ESG и UGС — что кроется за всеми этими аббревиатурами и почему мы не можем это больше игнорировать?

— Свайп вправо: поговорим об эмоциях или как бренд влияет на продажи.

— Люди всегда выбирают людей. Всегда.

А также спикеры из компаний: LEGACY, 2ГИС, VK, билайн бизнес, Академии Возможностей Человека Марии Зубковой.

Спикеры — настоящие гуру по продажам, которые не «льют воду», а готовы делиться своим опытом и знаниями.

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Всего за один рабочий день эксперты расскажут, как:

автоматизировать до 60% рутинных задач с помощью АI и сэкономить до 20 часов рабочего времени в неделю;

увеличить конверсию продаж на 40% благодаря CRM;

подружить продажи и маркетинг;

вдохновлять и мотивировать продавцов на перевыполнение плана продаж.

Это лишь малая часть того, что вас ожидает на бизнес-форуме!

Посмотрите все доклады на сайте ->> https://clck.ru/39DanK

5 причин участвовать в форуме:

приобретете ценный опыт от федеральных гигантов продаж;

получите ответы на вопросы, которые нельзя просто «загуглить»;

встретите сотни потенциальных партнеров и клиентов;

узнайте, как использовать новые технологии, включая искусственный интеллект и нейросети, для увеличения эффективности продаж;

даже на бесплатном форуме вас ждут призы и подарки от организаторов, скидки и бонусы.

Можно придумать 100 отговорок, чтобы не пойти и дальше вязнуть в рутине: бесполезно, реклама, «я все знаю» … А можно собраться и выйти из зоны комфорта, получить заряд мотивации, новую информацию и деловые контакты. Каждый решает сам.

Теперь, когда сомнений не осталось, нужно сразу регистрироваться. Форум пройдет оффлайн с 10:00 до 17:00 в тюменском «Технопарке». Места в зале ограничены, поэтому пройдите регистрацию участника заранее. Занесите 21 марта в календарь как событие, которое нельзя пропустить.

Уточнить информацию по вопросам участия можно в компании «LEGACY» по тел. +7 3452 69-23-29 или email: info@legacystudio.ru