Банк Уралсиб вошел в Топ-6 кредитных карт со скидками и кэшбэком в кафе и магазинах одежды

Рейтинг подготовлен порталом Банки.ру. В исследовании рассматривались предложения российских банков на 28.02.2024 г.

Кредитная карта с кешбэком Банка Уралсиб вошла в Топ-6 рейтинга кредитных карт со скидками и кэшбэком в кафе, магазинах одежды и салонах красоты, подготовленного порталом Банки.ру.

Кредитная карта с кешбэком Банка Уралсиб, вошедшая в первую тройку участников исследования, позволяет получать до 3% кешбэка в программе «Уралсиб Бонус» – в зависимости от того, какие продукты банка есть у клиента, и насколько активно он ими пользуется. Бонусные рубли можно использовать для компенсации предыдущих покупок, совершенных в прошлом календарном месяце на сумму от 1500 до 50 000 рублей. Кроме того, клиенты получают возможность потратить бонусные рубли на баллы «РЖД Бонус», и услуги для путешествий, включая полное или частичное покрытие стоимости железнодорожных билетов и авиабилетов, а также бронирование отелей.

Ознакомиться с полными условиями кредитных карт Уралсиба можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 марта 2024 года насчитывает 216 точек продаж, 1329 банкоматов и 277 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KBTZ1