Хоккейный клуб «Автомобилист» впервые за пять лет пробился во второй раунд Кубка Гагарина

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина ХК «Автомобилист» (Екатеринбург) одержал уверенную победу над финалистом прошлого сезона казанским «Ак Барсом» в 1/8 турнира. Серия закончилась со счетом 4:1.

Выход во вторую стадию розыгрыша трофея стал вторым в истории екатеринбуржцев. В сезоне 2018/2019 «Автомобилист» сумел пройти «Трактор», но в четвертьфинале уступил «Салавату Юлаеву» из Уфы. В следующих сезонах на пути «шоферов» вставали непреодолимым препятствием новосибирская «Сибирь», омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург». В сезоне 2021/2022 «Автомобилист» в плей-офф не попал.

Тяжелая серия была. Знали соперника, мастеровитая команда. Хочу поблагодарить ребят, прежде всего, за самоотверженную игру, ловлю шайбы на себя. Такой коллектив единомышленников, у которого было стремление, желание обыграть соперника. Также хотел бы поздравить город, 300 лет Екатеринбургу, и мы сделали такой шажочек вперед. То, что не получилось в том году, в этом удалось. То, что касается игры, хотели в начале сыграть поагрессивнее, немного поменять тактическое построение в средней зоне. Особенно это получилось во втором периоде, были хорошие моменты, но не реализовали их. Здорово, что вытащили этот прессинг, такая агрессивная игра, особенно после второй заброшенной шайбы, со стороны соперника. Они много бросали по нашим воротам, мы блокировали, и вратарь подчищал за нами. Хорошая, командная победа. Идем дальше, — сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Согласно новому регламенту Кубка Гагарина, второй раунд плей-офф проведут в перекрестном режиме: лучшая команда конференции Запада, прошедшая в 1/4 финала (в соответствии с местом, занятым в регулярном чемпионате), сыграет с худшей командой Востока.

«Автомобилист», который расположился на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, во второй стадии плей-офф встретится со второй по силе командой Западной конференции, оказавшейся во втором раунде, командой СКА из Санкт-Петербурга. Питерские армейцы в 1/8 финала со счетом в серии 4:1 обыграли нижегородское «Торпедо».

Напомним, серии проводятся до четырех побед одной команды, максимальное количество матчей в серии — семь. Первые матчи против СКА «Автомобилист» проведет на выезде 17 и 19 марта, в Екатеринбурге соперники сыграют 21 и 23 марта. Если понадобится, то пятый матч серии примет 25 марта Санкт-Петербург, шестая встреча состоится 27 марта в Екатеринбурге, а седьмой поединок пройдет на арене СКА 29 марта.

СКА — быстрая команда, там хорошие нападающие. Делаем акцент на быстрый хоккей, чтобы не уступать в скорости, в сохранении шайбы; контроль шайбы здесь основное. Конечно же, нужна плотная игра в обороне на своем пятаке, перед свои воротами, где у СКА было превосходство в серии с «Торпедо», — отметил Николай Заварухин.

Ранее DK.RU рассказывал, что домашняя ледовая арена «Автомобилиста», КРК «Уралец», которая вмещает всего 5,5 тыс. зрителей, может пойти под снос. Строительство нового универсального дворца спорта вместимостью 12 тыс. зрителей, в т.ч. для проведения матчей Континентальной хоккейной лиги, началось в Екатеринбурге в 2019 г. Ввод в эксплуатацию «УГМК Арены» запланирован на конец 2024 г.